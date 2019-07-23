 За минувшие сутки обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь со стороны ВСУ нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, потерь с украинской стороны не зафиксировано.
По данным разведки 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.
Также сообщается, что с начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Переговори далі тихенько продовжуються ?
Тебя это расстраивает?
А зараз заявили що то була помилка і нікого не затримували.
Висновки?
вже не затримували ???
20.07.19 22:59 СБУ не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", - заявление
https://censor.net.ua/news/3138684/sbu_ne_zaderjivala_voditelya_treyilera_perevozivshego_buk_zayavlenie
За таку людину можна було б чимало вторгувати, як гадаєш?
Твари соеголовые!
ти мабуть цьому радієш ? відхватив шмат нашої держави і щасливий ..
І те що не стріляють- теж добре.
А от погано те що Україна нарешті виконала вимогу РФ вести перемовини безпосередньо з ;лідєрамі рєспублік;. Бонус у вигляді припиненння вогню звісно приємний, але розумієш, капітан, тут треба думати чим ці перемовини обернуться для України у майбутньому.
А я тобі скажу. Почавши перемови з псевдореспубліками Україна для всього світу визнала що у нас громадянська війна. Чого і добивалися всі ці п'ять років РФ.
Так що думай. Якщо вже художні книги читаєш, мій комент маєш зрозуміти.
ШЧО?
Я*** 5 **** лет! 5 **** лет сижу в оккупации!!!!! Делаю все от себя возможное! А эти ***бы акробатов и фокусников выбрали! Да идите вы на ....! Скоро будете платить мне за то шо (вы ****бы) у нас Гражданская война!!!
не рашка ж його відбудовуватиме, вони за зеліним сценарієм там ні до чого.
Предполагаемые вопросы:
Вы хотите сытно и свободно жить в бесплатных квартирах и не платить за коммуналку в Союзе Народных Демократических Республик России?
Или вы хотите быть нищим больным геем без прав и мыть туалеты в еврогейском союзе концлагерей?
може тобі ще і днр республікою визнати ?