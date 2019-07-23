EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1170  23
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8066) Донбасс (18989) операция Объединенных сил (1429)

 За минувшие сутки обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь со стороны ВСУ нет, - штаб ОС

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели зафиксировали 75 нарушений режима прекращения огня 21 июля на Донбассе, - ОБСЕ

Также сообщается, что с начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Источник: https://censor.net.ua/n3139071
 
   
 Топ комментарии
 
Під які поступки москалі на це пішли ?
Переговори далі тихенько продовжуються ?
 показать весь комментарий
 
У порохоботов траур - За минувшие сутки обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь со стороны ВСУ нет!

Твари соеголовые!
 показать весь комментарий
 
у свинорусов атомное оружие от советьского союза им осталось и они им шантажируют весь мир, только восстановление ядерного потенциала Украиной , может гарантировать мир в Европе,и всем мире.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Під які поступки москалі на це пішли ?
Переговори далі тихенько продовжуються ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да хватит уже печалиться!
Тебя это расстраивает?
 показать весь комментарий
 
 
Повідомлялося що СБУ затримало співучасника збиття кацапами малазійського боінга. Були відео, фото.
А зараз заявили що то була помилка і нікого не затримували.
Висновки?
 показать весь комментарий
 
 
отого з гулею ???
вже не затримували ???
 показать весь комментарий
 
Так. Уже не затримували.
20.07.19 22:59 СБУ не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", - заявление
https://censor.net.ua/news/3138684/sbu_ne_zaderjivala_voditelya_treyilera_perevozivshego_buk_zayavlenie
За таку людину можна було б чимало вторгувати, як гадаєш?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленский слово держит: нужно просто прекратить стрелять и наступит мир
 показать весь комментарий
 
 
Это имеет смысл при одном условии.Взять под контроль границу с Россией путем переговоров , а затем разогнать весь Руцкий мир несмотря на вопли Кремля.
 показать весь комментарий
 
 
у свинорусов атомное оружие от советьского союза им осталось и они им шантажируют весь мир, только восстановление ядерного потенциала Украиной , может гарантировать мир в Европе,и всем мире.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У порохоботов траур - За минувшие сутки обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь со стороны ВСУ нет!

Твари соеголовые!
 показать весь комментарий
 
 
москалику, ти скажино но, кацапня з дамбасу десь пошвендяла чи і досі там висижує ?
ти мабуть цьому радієш ? відхватив шмат нашої держави і щасливий ..
 показать весь комментарий
 
 
Бачу, Джека Лондона почитуєш. Це добре.
І те що не стріляють- теж добре.
А от погано те що Україна нарешті виконала вимогу РФ вести перемовини безпосередньо з ;лідєрамі рєспублік;. Бонус у вигляді припиненння вогню звісно приємний, але розумієш, капітан, тут треба думати чим ці перемовини обернуться для України у майбутньому.
А я тобі скажу. Почавши перемови з псевдореспубліками Україна для всього світу визнала що у нас громадянська війна. Чого і добивалися всі ці п'ять років РФ.
Так що думай. Якщо вже художні книги читаєш, мій комент маєш зрозуміти.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Значится так; завтра там выборы, особый статус и амнистия. Петя так же "договорился" у Минську.
 показать весь комментарий
 


ШЧО?



Я*** 5 **** лет! 5 **** лет сижу в оккупации!!!!! Делаю все от себя возможное! А эти ***бы акробатов и фокусников выбрали! Да идите вы на ....! Скоро будете платить мне за то шо (вы ****бы) у нас Гражданская война!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, недарма ж балакають про новий 10% податок на відбудову Донбасу.
 показать весь комментарий
 
так точно..
не рашка ж його відбудовуватиме, вони за зеліним сценарієм там ні до чого.
 показать весь комментарий
 
 
Саме так. Більш того- мені відомо що з самого початку в обмін на визнання громадянської війни, Криму російським і надання гарантій невступу України до НАТО та ЄС РФ готова була сама зачистити Донбас і повернути його без жодної живої душі.
 показать весь комментарий
 
Следующий шаг - референдум.
Предполагаемые вопросы:
Вы хотите сытно и свободно жить в бесплатных квартирах и не платить за коммуналку в Союзе Народных Демократических Республик России?
Или вы хотите быть нищим больным геем без прав и мыть туалеты в еврогейском союзе концлагерей?
 показать весь комментарий
 
 
"За минувшие сутки обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь со стороны ВСУ нет" - были школьные перемирия, хлебные и всякие другие перемирия, тот же Кучма договаривался, но ни одно из них не соблюдалось, а тут первое перемирие и работает. Кто-то попросил Путина приказать в этот раз не стрелять.
 показать весь комментарий
 
Не попросил,а приказал ***** сопливому
 показать весь комментарий
 
Так я так и не понял товарищи порохоботы что плохого в том если просто перестать стрелять?
 показать весь комментарий
 
а що в цьому хорошого ?
може тобі ще і днр республікою визнати ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь со стороны ВСУ нет, - штаб ОС
 
 
 
 
 
 вверх