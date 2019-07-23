 За минувшие сутки обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь со стороны ВСУ нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.

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Также сообщается, что с начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.