 ЦИК обработала 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13%, "ОП-За життя" - 13,06%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%,"Голос" - 5,84%

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам обработки 95.01% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.
- "Слуга народа" получила 43.13% голосов;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.06%;
- "Батькивщина" - 8,18%;
- "Европейская Солидарность" - 8.12%;
- "Голос" - 5.84%.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,06%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,36%, "Партия Шария" - 2,24%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.
Ну а теперь ты скажи , латвиец из лахты ,, нафиг ты свою физиономию тут выкладываешь ? . Ещё и подписываешься - порохоботом . ? Ты тоже - Д . ??
зробити перепис порохоботів
Диды наверное ,не так радовались в Берлине ,победе над немцами , как местные долбодяты проигрышу Пороха .!! Детвора . .
«Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
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Розберися спочатку зі своїм хазяйством між ногами.
Країна полудурків якихось ..
У ПЕС( 8 %)- 60 % дауны , 40 % поймут потом .а пока просто лохи , которых обманул примитивный Барыга .( но большей частью тск - патритоты).
примерно так .
ПАП с 16 упал на 8 %
Вот так нужно считать и для почитателей ЗЕ и ПАПа .
73 и 25 % - то вообще на выборе между сортами говна . когда надо вибирать .
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Шо, соєвий зрадофіл, намагаєшся відвернути увагу від своїх подєльніків з жопоблочної мертвечини з їх 13%?
Я так і знав, шо мародьорствующа соя зрештою виявиться крімльовськими шатунами і зрадофілами.
На замовлення ***** все розшатує і розшатує.
Мародьорські соє-ПСИ цілком очікувано гавкають в унісон з крімльовською жопо-мертвечиною.
Ентузязізьму би тєбє побольше, а ти все смайлики тулиш куда ні попадя, - кабиздох без марцефаля.
Ідеологія націоналізму Свободи не має жодного відношення до українських націоналістів першої половини 20-го сторіччя. Це, синтетична байка вироблена на кремлівських агітках про біндєравцев. Вони думали що, українскі націоналісти були такі, якими їх зображали москальські агітатори. Тому і виявилися в глибокій дупі.
Это понимали наши предки, интуитивно понял наш "нарид", но не поняли так называемые "национально-ориентированные силы" .
Армия сидящая в окопах . просто проедает бюджет
Плевать , кто будет рулить . если во -благо ( немец . еврей( Украина родина их) , негр )
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Я таки с вами согласен почти более, чем частично полностью! В Израиле слишком большая армия, а ведь она фактически не воюет. Сократить бы ее, а высвободившиеся огромные деньги можно раздать израильтянам. Государство Израиль ждал бы невиданный взлет жизненного уровня населения. И какое-то замирение с арабами нужно. Можно, например, избрать президентом Израиля Исмаила Ханию. Это было бы очень толерантно и способствовало бы всеобщему миру на Ближнем Востоке.
Израильская армия ведёт боевые действия беспрерывно . ? Если нет ,расформируй её чертям собачьим , чего она бюджет проедает зря .
. Грёбанное ты провокашко , ишь как ловко подъехал , на гнилой козе ,, - бросайте мол , сопротивляться хахлы ,все равно Россию не победить,... и ещё раз ..
Так если бы 1948 году евреи рассуждали (арабов не победить бо их 100 раз больше) , так бы жил бы ты в Бердичеве или Бобруйске , а не в Ашдоде ... А многие бы уже давно кормили бы рыб , сбросившись в море раньше, чем арабы обещали евреям !
Воевать таки надо и мир на условиях врага называется капитуляцией ...
Больше, чем за "Силу и честь"!
Вот такие у нас еще есть люди. Не надоела им эта противная ляшковская харя.
Я уж молчу про тех, кто голосовал за оппожопов
Вот что значить отобрали у Пепы админ-ресурс ну хотя бы частично ...
Он бы и во второй тур не прошёл никак , если бы не его комиссии , не его губернаторы .
Итак, итоги выборов :
"прорыв года" - несомненно "СН" и "группа лиц господ-товарищей", стоящих за ним (от Хорошковского и Коломойского до Левочкина)
"лузеры года" - это националисты и Тимошенко
"второй кот в мешке, прикупаемый по случаю за год" - "Голос" Вакарчука
"стабилизец года" - свиноПЕСики и лично Мародер Порошенко.
Как всегда главные бенефециары - это отодвинутые от потоков "позадниками/попередниками", так сказать "черговою злочинною владою" Пинчук, Хорошковский, Коломойский и Левочкин.
«Мы - здесь и мы - жрём!»... Шок и реванш?)
Не совсем. Скорее, беспримерная тупость вчерашних мятых «героев»
Для них - да. Все происходящее - феерический нежданчик. Им ведь всерьёз казалось, что они забежали навсегда. Что они будут орать, оскорблять, воровать, а страна будет терпеть. И влажно хлопать им... В далеком 2014-м году в результате потрясающей жертвенности общества эти странные ребята стали властью. Натянули на себя камуфляжи, оперативно надули собственное самомнение, распушили петушиные перья. Они не сомневались, что президентами/министрами/депутатами будут вечно, потому что теперь монопольно контролируют правила. Быстро перестроили все вертикали, натыкали туда своих бездарных помощников и... начали хищно мародерить. И плевать они хотели на страну, реформы, будущее. «Мы - здесь и мы - жрём!»...
... Через год оказалось, что они совсем не про эффективное управление. Они вообще не знают, что такое конкурентное управление. Они - это про гимны при лучине и, простите, ссанье мимо унитаза. И про наглость. И про Косюка с большой хотелкой. И про Свинарчука со жлобской стаей оборон/воров... Про много чего, но только не про современное gov-управление...
... Через два года все уже было предельно ясно. Вопли о «сепаратистах». Торговля на крови. И нарастающий вой бюджетного распила. Оказалось, что Омелян, Яценюк и тем более Гройсман - это совсем не про отраслевые реформы, а про дешёвые понты провинциальных прыщавых юношей...
... Через три года началось то, что и должно было начаться. Вся эта напыщенная воровская тусовка замкнулась в себе и демонстративно грабила. Общество оказалось на обочине. Но гниющий «элитный петушатник» решил, что общество и не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки. Для чего и начали строить гигантскую сеть «полезных pr-идиотов», которые примитивно залайкивали и зализывали «реформаторов». Так родилась орда... внутренних пропагандистов. Их не интересовала инфо/война с РФ. Их не волновала работа с западным общественным мнением. Только обман внутри страны. Вся это когорта получала гигантские деньги на то, чтобы языком малограмотного семиклассника вещать о каких-то «анакондах» и «витринах»)...
... Четвёртый и пятый год поставили окончательный диагноз. Случайные ребята возлюбили советскую стилистку и стали помпезно перерезать ленточки везде. Бот-армия услужливо изливала тонны «одобряемса». А общество замыкалось. Чтобы в итоге сказать «вон» этой мрачной пятилетке. Закономерный итог. Потому что это - Украина. Свободная страна свободных людей. Страна, в которой никакое существо не может приказывать нам, что читать, что смотреть, как оценивать... Украина это ведь не РФ. Здесь нельзя построить полит/монополии. Не получилось это у Кучмы и Януковича. Так почему должно было получиться у записного вруна Порошенко? Вывод, впрочем, о другом. Какими же все-таки надо быть бесполезными и жадными идиотами, чтобы за пять лет растерять такой кредит доверия и быть столь показательно униженными собственной страной? В зеркало посмотритесь..
Михаил Подоляк
Аякже, - птєнци одного кучмовського гнізда. 20 років тому члєн фракції СДПУ (о) Порошенко лаяв на всі заставки "агрєсівний блок НАТО" за югославську епопею.
На сайті Верховної Ради є цей його виступ. Колись давав посилання, а тепер лінь шукати заново.
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Не ОПЗЖ, а ЗаЖОПУ, - За Життя-Опозиційна Платформа України. )))
Чем отличается "Реальная Армия" от просто "Армии"? Ну например тем, что в реальной армии не взрываются склады с боеприпасами, друзья президента не разворовывают оборонные предприятия, командуют молодые командиры прошедшие фронт, а не престарелые и глупые, но верные Вождю, совковые генералы.
Про мову и веру и говорить нечего. Это вещи нужные но вторичные. Не должно быть так, что на таможне и госпредприятиях воруют по десять-пятнадцать миллиардов долларов в год, а вся страна обсуждает Томос и мовный закон.
С мовы и веры наш предыдущий вождь попытался слепить наши местные "духовные скрепы", которые отвлекали бы людей от реальных проблем. У россиян победобесие, деды ваевали, можем повторить, радиоактивный пепел. У нас мова и вера. Но и там и там песец в экономике, тотальное воровство, кумовство, некомпетентность.
Россия по отношению к Украине ведет типичную колониальную войну, за право Империи над полным контролем над своей Колонией. И по сути, чтобы выиграть у Империи "война" должна была быть "национально-освободительной". Именно так. Без осознания себя отдельной нацией, которая имеет полное право на собственные права и порядки на своей земле "...в своїй хаті - своя правда, і сила, і воля...", т.е. без упора на "национализм" (а "мова" как раз и является тем самым идентификатором в системе "свой/чужой") НЕВОЗМОЖНО в принципе Колонии в таком случае одержать Победу над своей Метрополией, и выбороть таким образом, реальную, а не декларативную "Незалежность".
Но..."никто не хотел
воеватьумирать", и поэтому мы имеем ситуацию неопределенности "ни мира, ни войны", получили деморализацию в войне на истощение, и уже согласны на "почетную капитуляцию".
Вот только враг не даст нам такого варианта, ему нужна "полная и безоговорочная капитуляция", на что ПОКА еще, трепыхаясь, украинское сообщество не дозрело и не согласно. Хотя "ылиты" наши готовы подписать "капитуляцию" хоть завтра, и на ЛЮБЫХ условиях...
или ты это по лахтинскому сценарию тупых тут ищешь,шоб втюхать подмену?
Партия "Слуга народа" 34,2 %
Партия "Европейская солидарность 10,6 %
Партия "Оппозиционная платформа - "За жизнь" 9.8 %
Партия "Голос" 6.8%
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 6.4%
Кто заказывал? ПЕС?
Комусь відомо округ ,де ще є такі виборці ? )
у Пєті вже 26 місць !
ЦЕ ПЕРЕМОГА ! )))
Вятрович "як на голках" )))