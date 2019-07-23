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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (23205) выборы (22868) результат (115) ЦИК (3237)

 ЦИК обработала 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13%, "ОП-За життя" - 13,06%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%,"Голос" - 5,84%

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 95.01% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.

  • "Слуга народа" получила 43.13% голосов;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.06%;
  • "Батькивщина" - 8,18%;
  • "Европейская Солидарность" - 8.12%;
  • "Голос" - 5.84%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,06%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,36%, "Партия Шария" - 2,24%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.

Источник: https://censor.net.ua/n3139070
 
 
 Топ комментарии
 
Не вкидывали бы за Петю в посольствах и консульствах, не было бы и 8%

А вот нефиг филонить, приезжайте на выборы
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ПЕСыкив даже Юлька опустила, вот позорище.
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Но ненадолго. Их быстро научат. У них есть классный учитель - беня.
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прощаться ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 3644 ..?? Ты шо , подыхать собрался . ? ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 8517 .
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Ух ты ж , млять ,, я й не туды ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 7971 . .!! Действительно , меня там нет .. Проглядел .. Да я в принципе его и не читал . Непорядок !! Игорёша , на многозначительную буковку - Д .**** , ты чего , сукин ты сын , меня то пропустил ?? ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 8386 .
Ну а теперь ты скажи , латвиец из лахты ,, нафиг ты свою физиономию тут выкладываешь ? ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 3819 . Ещё и подписываешься - порохоботом . ? Ты тоже - Д . ??
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Шото список жидковат.И Alex Rozhenko опять приписуешь к свыноферме.А главную вонь форума "стрелок" забыл.
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це ж треба мати час і натхнення...
зробити перепис порохоботів ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 8505
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Что здачит буква ,,д,, в твоей фамилии знает даже твоя братва по лахте. ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 1444
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список далеко не повний. Хоча може тут малися на увазі чисті порохоботи?
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Бид.о найбільше бачу переймається результатами ЄС. Все решта бид.а не хвилює.
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Это точно .. То что зебилы выиграли везде где можно , тутошних писак не волнует абсолютно .. Дикая радость лишь по поводу проигрыша евросолидарности ..

Диды наверное ,не так радовались в Берлине ,победе над немцами , как местные долбодяты проигрышу Пороха .!! Детвора . .
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кто бы говорил, но не порохобот, собратья которого больше радовались, что йуля в пролете в коалицию, чем своим результатом
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то есть результат ОПЗЖ тебя вообще не волнует? или ты обомя руками за коалицию с ними?
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они про Пороха будут писать все следующие пять лет .... у лишнехромосомных что то очень изза него бомбит .... это последствия самоубогости зебильни или пропаганда **********.
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Как всегда,Бабло побеждает Зло..! Ничего не изменилось,Олигархи и Мафия остались, рулить страной будут они.
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подивився в список и шо? За козака-стриптизера голосувати тільки тому що, він українець?
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Martha Hartman Я приєднався... Я впевнений...
************
Розберися спочатку зі своїм хазяйством між ногами.
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то, кацапи, як завжди не можуть визначитися зі статтю бабушкі та дєдушкі.
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"Свобода" набрала менше ніж сраний шарій... !!!!!!!!!!
Країна полудурків якихось ..
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В кра1н1 30 % в1дверто1 пророс1йсько1 вати ,та ще 30 % просто л1вацько1 вати . А по -друге Свобод1 треба перезавантажуватись, зм1нюватись ,бо там теж багато укр1нських гнид .
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30 %+ 30% = 60 . Где же у Зе взялось ещё 13% .?? ( 73 % - 60 = 13 % ) ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 1260 .
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У ЗЕ - 43% . где 20 % просто леваки+вата ,13 % в надежде не изменения( патриоты ) , 10 %-ваты пророссийской .
У ПЕС( 8 %)- 60 % дауны , 40 % поймут потом .а пока просто лохи , которых обманул примитивный Барыга .( но большей частью тск - патритоты).
примерно так .
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Ага , значит уже 43 ,, а зебня же всём дoказывает шо 73 . . Итить ты сцоциолох крутой , ну всё посчитал , изучил менталитет у всех ,и сделал выводы .
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ЗЕ с 30 вырос на 43 %
ПАП с 16 упал на 8 %
Вот так нужно считать и для почитателей ЗЕ и ПАПа .
73 и 25 % - то вообще на выборе между сортами говна . когда надо вибирать .
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... математик ты хренов . Пифагор с Архимедом в ах.е .!
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заметь вафля. я тебя не оскорблял .наХ иди домой !
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математик - это оскорбление? это для тебя комплимент выше потолка, даунито
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Где же у Зе взялось ещё 13%
*********
Шо, соєвий зрадофіл, намагаєшся відвернути увагу від своїх подєльніків з жопоблочної мертвечини з їх 13%?

Я так і знав, шо мародьорствующа соя зрештою виявиться крімльовськими шатунами і зрадофілами. ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 7455
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Шо ты там мог знать , недоумок лахтинский ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 2491 .. Сиди уже ,, да жуй свои сопли . Молча . ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 3109 .
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Рузьгєчєлюстна зрадосоя в свойом рєпєртуарє.
На замовлення ***** все розшатує і розшатує.
Мародьорські соє-ПСИ цілком очікувано гавкають в унісон з крімльовською жопо-мертвечиною.
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ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 9003 ..Давай , пыхти себе молча ,, пригожинец .
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Шось твої випуки якісь все більш кволі. Бракує звичного кацапського мату, лішенєц лішнєхромосомний?
Ентузязізьму би тєбє побольше, а ти все смайлики тулиш куда ні попадя, - кабиздох без марцефаля.
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Може Свободі не треба було вчитися націоналізму з КГБшник методичок? Може Свободі треба було менше прислуховуватися до совкодрочерів?
Ідеологія націоналізму Свободи не має жодного відношення до українських націоналістів першої половини 20-го сторіччя. Це, синтетична байка вироблена на кремлівських агітках про біндєравцев. Вони думали що, українскі націоналісти були такі, якими їх зображали москальські агітатори. Тому і виявилися в глибокій дупі.
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Ну, тут як на змаганнях з гімнастики чи фігурному катанні- п'ять років виконував вільну програму і отримав бали за виступ. Не ту програму катали націоналісти. Тридцять років розвитку привели до епічного осоромлення.
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А не нужно было поддерживать Мародера. Мародерство во время войны - полностью деморализует воюющую сторону, и именно поэтому во все времена, у всех наций и народов мародерство ВСЕГДА пресекалось однозначно быстро и незамедлительно - смертью мародеров. Их казнили сразу и на месте. Мародерство ведет к поражению в войне.
Это понимали наши предки, интуитивно понял наш "нарид", но не поняли так называемые "национально-ориентированные силы" .
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Ты просто мелкий засранец, который использует красивые слова, не понимая из смысла.
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Я в Израиле недалеко от виллы Коломойского живу, трехэтажной с красной черепицей, наверно скоро и Петя Порошенко недалеко виллу прикупит в общем так телевизор на этот раз победил Раду, которая всем надоела своими склоками и драками - почти всех выгнали кибенимат. Порядок минимальный нужен Украине и неважно кто его наведет:Немцы, евреи, поляки или негры, но какое то замирение на Донбасе нужно - на армию, которая фактически не воюет, а проедает бюджет уходят большие денги, сократить и сделать полностью добровольной(все равно Россию с ядерным оружием не победить, а Трампу на Украину начхать) как то так и экономика тогда потихоньку поправится, а то полУкраины по заграницам батрачит - в Израиле полно западенок-зробитчанок, вижу каждый день и на стройках украинцы работают, знакомый из Харькова 7 лет нелегально вкалывал...
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100 %
Армия сидящая в окопах . просто проедает бюджет
Плевать , кто будет рулить . если во -благо ( немец . еврей( Украина родина их) , негр )
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какое то замирение на Донбасе нужно - на армию, которая фактически не воюет, а проедает бюджет уходят большие денги, сократить и сделать полностью добровольной(
*************
Я таки с вами согласен почти более, чем частично полностью! В Израиле слишком большая армия, а ведь она фактически не воюет. Сократить бы ее, а высвободившиеся огромные деньги можно раздать израильтянам. Государство Израиль ждал бы невиданный взлет жизненного уровня населения. И какое-то замирение с арабами нужно. Можно, например, избрать президентом Израиля Исмаила Ханию. Это было бы очень толерантно и способствовало бы всеобщему миру на Ближнем Востоке.
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Попробуй розказати таке про армію в Ізраїлі.
ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 8905
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А салупу на воротник не хо ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 4229 .?? Какие к чертям ,немцы и негры , дурко . ? Пусть негры в твоём Засраиле кэруют . В своей стране я буду решать , на счёт порядка , как захочу , когда захочу , и с кем захочу ,, усёк ? И никто другой .!!

Израильская армия ведёт боевые действия беспрерывно . ? Если нет ,расформируй её чертям собачьим , чего она бюджет проедает зря ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 8211 .
. Грёбанное ты провокашко , ишь как ловко подъехал , на гнилой козе ,, - бросайте мол , сопротивляться хахлы ,все равно Россию не победить,... ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 6880 ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 6880 и ещё раз ..
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А мы только рады, что вырвались из лап соффка и можем свободно выбирать страну проживания!
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Шлёма , ну не мели пургу с "замирением" и шо кацапафф не победить !

Так если бы 1948 году евреи рассуждали (арабов не победить бо их 100 раз больше) , так бы жил бы ты в Бердичеве или Бобруйске , а не в Ашдоде ... А многие бы уже давно кормили бы рыб , сбросившись в море раньше, чем арабы обещали евреям !

Воевать таки надо и мир на условиях врага называется капитуляцией ...
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Урряяяяя! жидосолидарность упала в планке и уже ниже Люли!!!
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Что там Зельцман уже платит 4 тыс долларов врачам ? закон об импичменте принял ?
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А вы , соешобла, надеялись, что работать не будете, а только получать подпольные гонорары из бюджета, и сам бюджет будет наполняться магически? Э-нет. Идите пашите для страны, платите налоги, и будут вам ЗП и пенсии. Приросли они к диванам, строчат днями и закладывают патриотов на СФ! Заколебали, вонючки.
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Пхахаха ... одного ватного зебилла разорвало) несите срочно следующую шаурму))!!!!
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Зебил, иди сам поработай, жаба, поквакай в своей стране, мы тут в Украине без сопливых разберемся.
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В Европе все не инвалиды работают. Не существуют тролли и боты. Так что, если собрались с барыгой в ЕС, и вам придётся пахать. Но войдёте в ЕС без лолки, т.к. его посадят на пожизненное - ERGASTOLO!!! рыгага, заслужил 350 пожизненных. Недавно одному ит. мафиози именно столько и дали - 350 пожизненных!
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4% - за ляшку!!!
Больше, чем за "Силу и честь"!
Вот такие у нас еще есть люди. Не надоела им эта противная ляшковская харя.
Я уж молчу про тех, кто голосовал за оппожопов
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А ПЕС-то уже на четвертом месте - "Батькивщина" всё-таки Кондитера сделала !

Вот что значить отобрали у Пепы админ-ресурс ну хотя бы частично ...
Он бы и во второй тур не прошёл никак , если бы не его комиссии , не его губернаторы .
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эм-м, ну "сделали" - это, мягко говоря, оптимистично. Скорее - отодвинуты на обочину тектоническим сдвигом, где они оказались в одинаковой роли статистов "чужого праздника жызни".
Итак, итоги выборов :
"прорыв года" - несомненно "СН" и "группа лиц господ-товарищей", стоящих за ним (от Хорошковского и Коломойского до Левочкина)
"лузеры года" - это националисты и Тимошенко
"второй кот в мешке, прикупаемый по случаю за год" - "Голос" Вакарчука
"стабилизец года" - свиноПЕСики и лично Мародер Порошенко.
Как всегда главные бенефециары - это отодвинутые от потоков "позадниками/попередниками", так сказать "черговою злочинною владою" Пинчук, Хорошковский, Коломойский и Левочкин.
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Baks13. UA

«Мы - здесь и мы - жрём!»... Шок и реванш?)
Не совсем. Скорее, беспримерная тупость вчерашних мятых «героев»

Для них - да. Все происходящее - феерический нежданчик. Им ведь всерьёз казалось, что они забежали навсегда. Что они будут орать, оскорблять, воровать, а страна будет терпеть. И влажно хлопать им... В далеком 2014-м году в результате потрясающей жертвенности общества эти странные ребята стали властью. Натянули на себя камуфляжи, оперативно надули собственное самомнение, распушили петушиные перья. Они не сомневались, что президентами/министрами/депутатами будут вечно, потому что теперь монопольно контролируют правила. Быстро перестроили все вертикали, натыкали туда своих бездарных помощников и... начали хищно мародерить. И плевать они хотели на страну, реформы, будущее. «Мы - здесь и мы - жрём!»...
... Через год оказалось, что они совсем не про эффективное управление. Они вообще не знают, что такое конкурентное управление. Они - это про гимны при лучине и, простите, ссанье мимо унитаза. И про наглость. И про Косюка с большой хотелкой. И про Свинарчука со жлобской стаей оборон/воров... Про много чего, но только не про современное gov-управление...
... Через два года все уже было предельно ясно. Вопли о «сепаратистах». Торговля на крови. И нарастающий вой бюджетного распила. Оказалось, что Омелян, Яценюк и тем более Гройсман - это совсем не про отраслевые реформы, а про дешёвые понты провинциальных прыщавых юношей...
... Через три года началось то, что и должно было начаться. Вся эта напыщенная воровская тусовка замкнулась в себе и демонстративно грабила. Общество оказалось на обочине. Но гниющий «элитный петушатник» решил, что общество и не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки. Для чего и начали строить гигантскую сеть «полезных pr-идиотов», которые примитивно залайкивали и зализывали «реформаторов». Так родилась орда... внутренних пропагандистов. Их не интересовала инфо/война с РФ. Их не волновала работа с западным общественным мнением. Только обман внутри страны. Вся это когорта получала гигантские деньги на то, чтобы языком малограмотного семиклассника вещать о каких-то «анакондах» и «витринах»)...
... Четвёртый и пятый год поставили окончательный диагноз. Случайные ребята возлюбили советскую стилистку и стали помпезно перерезать ленточки везде. Бот-армия услужливо изливала тонны «одобряемса». А общество замыкалось. Чтобы в итоге сказать «вон» этой мрачной пятилетке. Закономерный итог. Потому что это - Украина. Свободная страна свободных людей. Страна, в которой никакое существо не может приказывать нам, что читать, что смотреть, как оценивать... Украина это ведь не РФ. Здесь нельзя построить полит/монополии. Не получилось это у Кучмы и Януковича. Так почему должно было получиться у записного вруна Порошенко? Вывод, впрочем, о другом. Какими же все-таки надо быть бесполезными и жадными идиотами, чтобы за пять лет растерять такой кредит доверия и быть столь показательно униженными собственной страной? В зеркало посмотритесь..

Михаил Подоляк
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Пєтюнчик дуже органічно смотріцца в цьому ********** гадюшнику.
Аякже, - птєнци одного кучмовського гнізда. 20 років тому члєн фракції СДПУ (о) Порошенко лаяв на всі заставки "агрєсівний блок НАТО" за югославську епопею.
На сайті Верховної Ради є цей його виступ. Колись давав посилання, а тепер лінь шукати заново.
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ОПЗЖ
*****
Не ОПЗЖ, а ЗаЖОПУ, - За Життя-Опозиційна Платформа України. )))
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Порох загнал себя в угол: от родных ему по духу ватников дистанцировался (исключительно на словах), а демократ и европейский политик из него как из говна пуля, ведь сколько не повторяй слова ЕС и НАТО, они от этого ближе не становятся... Чужой среди своих и чужой среди чужих...Пора на пенсию, в комнату с решетками и обедом по расписанию.
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Правильный лозунг не "Армия. Мова. Вера." Правильный лозунг "Реальная Армия. Экономика. Антикоррупция."
Чем отличается "Реальная Армия" от просто "Армии"? Ну например тем, что в реальной армии не взрываются склады с боеприпасами, друзья президента не разворовывают оборонные предприятия, командуют молодые командиры прошедшие фронт, а не престарелые и глупые, но верные Вождю, совковые генералы.
Про мову и веру и говорить нечего. Это вещи нужные но вторичные. Не должно быть так, что на таможне и госпредприятиях воруют по десять-пятнадцать миллиардов долларов в год, а вся страна обсуждает Томос и мовный закон.
С мовы и веры наш предыдущий вождь попытался слепить наши местные "духовные скрепы", которые отвлекали бы людей от реальных проблем. У россиян победобесие, деды ваевали, можем повторить, радиоактивный пепел. У нас мова и вера. Но и там и там песец в экономике, тотальное воровство, кумовство, некомпетентность.
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Не совсем так.
Россия по отношению к Украине ведет типичную колониальную войну, за право Империи над полным контролем над своей Колонией. И по сути, чтобы выиграть у Империи "война" должна была быть "национально-освободительной". Именно так. Без осознания себя отдельной нацией, которая имеет полное право на собственные права и порядки на своей земле "...в своїй хаті - своя правда, і сила, і воля...", т.е. без упора на "национализм" (а "мова" как раз и является тем самым идентификатором в системе "свой/чужой") НЕВОЗМОЖНО в принципе Колонии в таком случае одержать Победу над своей Метрополией, и выбороть таким образом, реальную, а не декларативную "Незалежность".
Но..."никто не хотел воевать умирать", и поэтому мы имеем ситуацию неопределенности "ни мира, ни войны", получили деморализацию в войне на истощение, и уже согласны на "почетную капитуляцию".
Вот только враг не даст нам такого варианта, ему нужна "полная и безоговорочная капитуляция", на что ПОКА еще, трепыхаясь, украинское сообщество не дозрело и не согласно. Хотя "ылиты" наши готовы подписать "капитуляцию" хоть завтра, и на ЛЮБЫХ условиях...
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тупым не доходит шо им подменили понятия .шо страны с коррупцией живут и процветают.а вот страны,забывшие мову,веру и армию разваливаются.
или ты это по лахтинскому сценарию тупых тут ищешь,шоб втюхать подмену?
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В стране где ОПЗЖ и Шарий хоть что-то набирают - можно жить вообще? Это же вообще ни разу не политическая оппозиция, эти уроды откровенно говорят, что терпеть не могут Украину и украинцев и получают смачные засосы в жопы от них же. Эй уроды, говорят они, мы за развал страны и вас бы всех порешить тут. Вау, как круто, давайте в Раду! Им вообще можно в государственный орган?! Может, закона какого-то не хватает, по пунктам которого можно было отличать оппозицию, что всегда должна быть широко представленной, от врагов? Я сама была в шоке, когда узнала таких в своем окружении. Правда, в шоке были и все остальные из того же окружения, но это было очень печально. Психолога им всем не хватает.
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Свин поганый полностью сдулся! Это не может не радовать. Следующий этап - снятие неприкосновенности и на нары!
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Мародер проиграл даже бабе Юле. Фейспалм.
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Результаты закрытого социологического опроса проводимого ассоциацией ESOMAR ( European Society of Marketing Research Professionals).
Партия "Слуга народа" 34,2 %
Партия "Европейская солидарность 10,6 %
Партия "Оппозиционная платформа - "За жизнь" 9.8 %
Партия "Голос" 6.8%
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 6.4%
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Петр Алексеевич, с первым местом Вас (на фотографии)!
ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 1099
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Партія бариги ЄС отримує додатково до 25 місць від Львова ОДНОГО Княжицького.Мій округ.Я гордюсь.. ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 4357
Комусь відомо округ ,де ще є такі виборці ? )


у Пєті вже 26 місць !
ЦЕ ПЕРЕМОГА ! )))
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результати,звичайно, не остаточні..

Вятрович "як на голках" )))
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И в тройке лучших комментариев главный "враг" Порошенко и слезы счастья от того, что так мало набрал. *****, не то, что выбрали 13% откровенных врагов, которые будут расшатывать Украину, не то, что выбрали кучу проходимцев типа мамахахатала, фотографов, Юзика, кума Юзика, кума кума Юзика. Главное, чтобы не Порох.
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в общем уже понятно, что никакая калолиция ЗЕбене не нужна. "наркоман" и "клоун" смог сделать то, что не удалось ни одному представителю Ылит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработала 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13%, "ОП-За життя" - 13,06%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%,"Голос" - 5,84%
 
 
 
 
 
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