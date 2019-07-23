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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (23205) выборы (22868) результат (115) ЦИК (3237)

 ЦИК обработала 92,55% протоколов: "Слуга народа" - 43,11%, "ОП-За життя" - 13.03%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,15%,"Голос" - 5,87%. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 92.55% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.

  • "Слуга народа" получила 43.11% голосов;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.03%;
  • "Батькивщина" - 8,18%;
  • "Европейская Солидарность" - 8.15%;
  • "Голос" - 5.87%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,0%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,07%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,24%, "Свобода" - 2,17%, "Гражданская позиция" - 1.05%.

ЦИК обработала 92,55% протоколов: Слуга народа - 43,11%, ОП-За життя - 13.03%, Батькивщина- 8,18%, Евросолидарность - 8,15%,Голос - 5,87% 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139070
 
   
 Топ комментарии
 
Не вкидывали бы за Петю в посольствах и консульствах, не было бы и 8%

А вот нефиг филонить, приезжайте на выборы
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ПЕСыкив даже Юлька опустила, вот позорище.
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Страшно представить что Юлия Владимировна сделает в Раде с Петей.
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В Україну повертаются з валізами. А с чемоданами на родину, на расею к пукину.
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дик клоун скоро і зробить Україну захдним федеальним округом кацапстану.
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Это еще под вопросом... А вот клоун петя чуть-чуть Украину вообще не погубил, разграбив ее и пустивши людей по миру...
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Врал и кривлялся похлеще профессиональных комиков...
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похлєщє цих уродів?

Знущання команди Зеленського над Україною. Лише факти.
https://www.youtube.com/watch?v=g-061EhcaXo
посилання пліз ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 8312
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питання є тільки в змбаків, зазомбованих "95-м гектаром".
ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 7063
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Коли там вже за 4000 долярів?/ по наблюдениям Ивана Петровича Сидорова немцы-трудяги как украинцы,французы -ленивее, и работают меньше украинцев.
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Партия Служить бы рад прислуживаться тошно - 43,11 %. Партия За корыто (Опа опа две половинки одна жопа) - 13,03 %. Ридненька Ненька Юля - 8,18%. Еврейская солидарность 8,15%. На безголосси жопа соловейко 5,87%. Бажаю успіху в служінні народу України. Дуже радий за Юлю, вона таки вставила вила від Ляшка в жопу порошка з чім її і поздоровляю. За корито так і залишиться зі своїми 13% в жопі. І ще кажуть що двоє останніх об'єднаються як Закоритчани з ОП за жопу, бо вони одного поля ягоди.
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вангую - оп за жопу об'єднається з приСлугою урода. коли будуть відміняти закон про мову.
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жаль, Юле могли бы и более голосов отдать,
хотя зачем ей голоса тех, кто голосует за
пес, ляжко, сцявко, жопко ...
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Правильно - пусть голоса у слуги попросит Эти ей точно пригодятся 😂
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Ну еврейская солидарность - понятно , но служить бы рад ... - скорее слуги жидов
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Закономерный финал Петра-клептомана, теперь у него , даже на кумовьёв мест в Раде не останется...
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Зато у наркомана мест хватит на весь 95 Квартал, их родственников, кумовьев и их друзей.
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Моих родителей спросили, за кого она голосовали?
- За Украину.
- А, это вы за ПАРАШЕНКАААА?
Это получается, что все остальные голосовали против Украины?
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Это результат идиотской пропаганды "кто не за Порошенко, тот против Украины".
Так что благодарите за это лично ПАПу
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Твои родители, скоре всего, за Путина голосуют, не ври!
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Сколько здесь истеричной радости что юлька обогнала пороха. Радоваться нечему. Обое рябое. Лучше бы в парламенте не было ни одних ни других.
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навіть і він не сяде. сядуть воші коломойші на хлібні місця.
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И порох при ЗЕ не сядет. Оба сядут позже, не при ЗЕ. Она сядет снова, в том числе за газовый контракт 2009.
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Так, Юля у 2009му вашу Рашу підставила добре. Кожен рік ваша Раша вимушена прокачувати через ГТС мінімум 130млрд. кубів, або платити за їх перекачку 3 млрд. дол. щорічно. Херово тобі, кацапу, хєрово....
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Его по факту и не будет. Одноразовая фракция типа самопомощи. Проболтается в Раде 5 лет ни о чём и растворится.
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Самопомощ одна из самых эффективных и дисциплинированых фракций в раде была. Нужно думать головой и не слушать телевизор!
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Солёный огурец с домашним молоком тоже очень эффективно! Но видимо ценность эффекта сомнительна, если бесследно исчезает в канализации.
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Учи мат часть и посмотри результаты исследований , кто самая эффективная партия в бывшей Раде А так понос у тебя в голове
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уже не актуально. Аби шось від України лишилось, бо діло йде до повної втрати суверинітету
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клич той знає наша лава- є українська держава.Кожен теє буде знати що значить січових стрІльців зачіпати.Что бы не верещали с утра до ночи тумбалалайки и прочие хренландцы.
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Поражению Пороха радуетесь? Лучше победе ОПО посокрушайтесь, вот где реальная проблема у страны...
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Смешной ты однако) Депутаты из Слуги Народа и Оппы За Жыддя имеют одинаковое ватное русофильское мировозрение)
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Юлия Владимировнв! Пусть мелочь, но приятно. Тем более недруги исходят злобой. А когда твои враги в истерике, то это особенно приятно!
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юля владіровна нікак нє памрьот - пробийте вже над нею стріху!
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Новая власть уже начинает махинации с целью пониже опустить Пороха, к которому у Зэ нездоровая личная неприязнь, и с которым не договоришься. И плюс не пустить на радость Путину в Раду Владимира Вятровича, который в списке ЕС на 25 месте.
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Вятровича и так могут взять, без Пепы,
а Пепа пусть с Луциком дальше *****
выдает людей, которых он потребует,
или на кой хрен нужен Порошенко, который
у Моржовой Дырки на подтанцовках ?
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нікакой разніци не бачу: у нас нема ідеологічних партій - тільки умовні "націоналісти", умовні "ліберали", умовні "дємакрати", ну і умовна "аппазіція" - а загалом, партєйний прінціп єдін: дорватись до влади і забезпечити собі добрий шмат бюджету та кредитів
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і ше більше стирайєця разніца, коли вони дориваюця до корита. Сєйчас ми побачим нові ліца, і будемо вражені тим як вони похожі на старі рила
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Вижу , у секты святой тЮльки сегодня праздник ,, их матькивщына обошла евросолидарность аж на 0.03% ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 6856 .. Итить ,, радость то кокая ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 2844 .. Хоть тут , хоть шо нибудь выиграли у Пороха . Уррря-я !! ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 2718 .
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Порошенко проходимец, ему и его сынку нечего делать в Раде,
пусть с Луценком к кацапам в думу проваливает, они же
хорошо с блохастой моржовой дыркой ладили,
не так ли ?
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Конечно же - не так . ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 8127 . Порох оказался самым проукраинским президентом ,из всех бывших и нынешних . Ну Ющенко ещё .
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Революция гидности опередила время. Моё мнение. Результаты выборов - избирательный антимайдан. За зе голосовали избиратели януковоща, которым при нем жилось хорошо (несмотря на нулевой звр к моменту бегства). Они не выдержали реформ, которые толком и не начались. Часть патриотов по своей наивности ожидали более быстрых изменений. Вкупе с рашисткой и местной антипропагандой пороха, который занимался стратегическими направлениями, строил фундамент независимости, делал Украину субъектом международного права, это дало такой результат.
Но. Лично я ожидаю быстрого разочарования населения вот по каким причинам: быстро посадить никого не удастся по определению, на это уйдут годы. Вторая дилемма это реформы. Если их проводить, да ещё и быстро, то будет ещё сложнее, а народ у нас голосовал за манну небесную. Без внешних инвесторов выход из жопы будет очень долгим. А как зе обошолся с иностранным капиталом все слышали. С мелким и средним бизнесом перспективы туманны так как совковое население не может рисковать и открывать бизнес. Да, и работать все равно придётся.
Те кто выпустил в свой мозг антипропаганду пороха и ВР, которые проводили более менее мягкие реформы, могут вскоре сильно пожалеть.
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Порошенко , судя по вашим словам , единолично создал
Украину , наверное он трудяга ....
только вы забыли указать на роль его отпрыска,
Олексея , он тоже ведь принимал участие ,
карлил во благо будущих поколений, правьда ?
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Период между выборами 5 лет это оптимально только для стран со стабильной демократией. Для нас, на данном этапе, необходимо выборы каждые 1-2 года, чтобы быстро наладить.
Как бы там ни было, а через год парламент наверняка будет иметь доверие менее 1%. Поэтому осенью следующего года будут необходимы новые выборы.
Нельзя терпеть парламент, которому совсем не доверяет народ, лишние 4 года. Это всем необходимо понять и делать все, чтобы прерывать действие такого парламента. Кстати и президента тоже.
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просто в парламенте одни и те же лица на протяжении всей независимости, вот и всё, пока не уберут их ничего не будет...
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новийє ліца, дориваясь к владному кориту, сразу жє прєвращаюца в старийє рила
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Это не оправдывает наши голосования за старых, давно проявивших себя, рыл. Голосовать за новых, а потом разберемся и с ними. Хотя желательно как можно лучше разобраться в новых, прежде чем голосовать за них.
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і какійє у Вас вводнийє? Шо всьо рєшайєца на уровнє плахой/харошій чєлавєк???
Патамушта я ісхожу із того, шо какой би ні бил чєлавєк, попадая в схожійє условія соблазнов, сбрасивайєт моральний облік как жабью кожу і прєвращайєца із бабочкі в прожорливую гусєніцу
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Если перейти на принцип, который я предлагаю, все пройдет намного быстрее. И не только во времени, но и через меньшее количество выборов. Так как за 5 лет народ к этим негодяям очень привыкает. И народу следует объяснить, чтобы принципиально прекратили голосовать за тех, кто был до 2014 года. Даже за тех кто изменили прическу. Они все виноваты в наших бедах. А чтобы новые не оказывались такими как старые, это отдельный вопрос. Но неотложно надо решить вопрос тех кто был до 2014 года.
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та вже пора якогось каудільйо років на сорок - народу стабільність потрібна - люд пристосуєця до любої власті, якшо вона буде стабільною
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как порохоботы представляли на цензоре свои 8%
ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 5161
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Когда на Московии,а потом в её колониях вот так артисты юморного жанра перевернут страну вверх дном?ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 8872.
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Мыздобул тихо рыдает.. У него хоть в парламенте нормальный процент был... А у сывочолого Мародёра полный тухес.. Он тут даже Юща сделал ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 2881
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Ну и народец, в вместо того, чтобы насторожиться, что пятая колонна набрала 20%, развели срач Петя, Юля. По сравнению с жопой, ишарием даже Зеля махровый бандеровец.
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Свиноботы ! Как много в этом слове ! Стихи любимого поэта ПЕСа .
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Как там у вас, Сибирь ещё горит?
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В цій раді віцеспікером буде кум хйула. Ти можеш зарифмувати цю радість? ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 8798
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Почитал коменты и вспомнился стишок из далекого совка:
*На стене висит программа
"Срать не меньше килограмма"
Кто насерит целый пуд
Тому премию дадут"*
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- Ты слышал Юзик , там премию обещают .
- Та слышал ,, пойдём закажем по киоску шаурмы . .
ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 5041 .
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Маладец, высрался. Твоё мнение очень важно. Пиши есчо, мыслитель мля.
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Меня как украинца вчера на Свободе Слова, пан Разумков как то насторожил,правильный он какой то и говорит то что большая масса хочет слышать,а глаза и эмоции говорят о другом...чё то у нас сейчас в стране всё гладко прошло,а это есть не при родне
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єто називайєца дємагогія - говоріть массам то, чєго тє хатят, а дєлать с массамі то, чєго ім нада
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Nina Kimstach
Знаєте, що ми зараз будемо спостерігати?
Власне, нічого неочікуваного.
Ми будемо спостерігати, які нові *******, креативні, прикольні "політики", точніше "діти в кедах" у Верховній Раді будуть мімікрірувати. Як поступово буде мінятись їх одяг і зовнішність.
Як поступово будуть зникати умовні кеди, демократичне вбрання, поступаючись офіційній класиці. Як футболки будуть замінюватись сорочками, як почнуть з'являтись краватки, як кросівки перетворяться на шкіряні туфлі, як строкаті спідниці з яскравими блузами заміняться на ділові костюми стриманого королівського кольору, а ті ж кросівки - класичними шпильками, в крайньому випадку - лабутенами...
Поступово будуть зникати криві зуби, зморшки і плями на обличчях, рідке волосся і тинейджерські зачіски, зайві кіло і тонкі губи...
В жіночій верхорадівській моді парадом заправляти буде Юля - її бездоганний смак і високий стиль. Жінки в парламенті будуть намагатись перевершити саме її. Хоча це за визначенням неможливо. Бо для цього потрібно бути нею.
Я вже не кажу про автівки, квартири, маєтки, палаци, земельні ділянки, бізнес...
Всі ці метаморфози будуть відбуватись за наш з вами рахунок.
Не залишиться без змін і їх внутрішній світ. Він буде тьмяніти і втрачати рештки світлих плям.
Все це вже було.. і буде знов.
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Що ми будемо не просто спостерігати, а будемо мати з такою владою, важко спрогнозувати. Що можемо констатувати - в ВР України українці опинились в абсолютній меншості. І для долі країни не має жодного значення як буде мімікрувати зовнішність всіх цих "дітей в кедах", всієї цієї наволочі. Дуже сподіваюсь, що вони дуже швидко "зделают" лохів, які голосували за них і відбудеться очищення України. Але є сумніви, бо на прикладі прифронтової зони бачимо, що місцеві, які покликали *****, і які гинуть від обстрілів терористів, продовжують голосувати проти України. В усякому разі не треба перейматись долею оскаженілого натовпу. Нам, українцям, своє робить. Пройде процес очищення, процес самознищення генетичого сміття набуває невідворотного характеру. Нарешті згинуть наші воріженьки, як роса на сонці і Україна стане найкращою і непереможною.
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Вот вчера только написал, шо с петиным то счастьем, как бы третьего места не лишиться. Утром - оппа! Поэтому продолжу ванговать.
Как бы с петиным щастьем ему еше до нового года в клетке не оказаться.
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А по поводу ишарика и мертвечука не хочешь высказаться? Или прапорщик не велит?
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Свиноботы соревнуются кто дурнее выскажется. Для тебя, ипанька отвечу по поводу шария и ведмедчука. По шарию мне не холодно ни мокро. Вооющех.з. хто такой. Думаю может и падлюка, но не большая чем в списках кое кого. По ведмечуку - надо собрать весь порохоскот и заставить блеять дя-ку-ю-ю-ю. Пять лет у мудака было. Свои суды, кум-плокулол, все избиркомы. и вот сейчас эта падлюка и его туповатые сподвижники делает бровки домиком - как же так?! Так вот . Не вам хрякеолюбам спрашивать и возмущаться. Ваше дело засунуть языки в задницу поглубже и заныкаться куда подальше, пока с вас не спросили за то шо вы натворили. "Натворили" - это конечно не к тебе и пр. безмозглому планктону шо тут трется по глупости. Бо натворить вы разве себе в штаны можете.
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А я провангую по-другому. При ЗЕ петя не сядет. Да и вообще с посадками будет примерно то же что и при Порохе.
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Подождем, еще не все подсчитано. Думаю к вечеру Тимошенко обойдет Зе!
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Сколько здесь истеричной радости что юлька обогнала пороха. Радоваться нечему. Обое рябое. Лучше бы в парламенте не было ни одних ни других. Необходимо объяснить народу, чтобы принципиально не голосовали за тех, кто хоть раз был депутатом до 2014 года. В том числе и за тех кто сменил прическу. Они все виноваты в наших бедах. Нахождение в парламенте юльки, пороха и подобных это наш диагноз. Пока мы от них не избавимся выздоровление не возможно.
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Пусть будут фсе,но в меньшинстве,когда всё хорошо,то это настораживает, если бы Украина находилась на месте Швейцарии ,то тогда я с вами согласен,а так как есть ,то вс....
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Ну И . ?? Трава стаа зеленее , или небо голубее ? ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 5075 .
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Онотоле 38 млн! ~ 1.45$

Поздравляю ребята и девчата, здобулы!

Госфинансирование партий
Слуга народа - 537 млн грн в год;
Оппозиционная платформа - 141;
Европейская солидарность - 109;
Батькивщина - 93;
Голос - 77;
Сила и честь - 54;
Оппозиционный блок - 40;
Партия Шария - 38;
Радикальная партия Ляшко - 34;
Украинская стратегия Гройсмана - 27;
Свобода - 26.
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Наблюдая эволюцию порохоскотства пришел к выводу, шо по мнению свиноботов, справжний украинец обязательно должен быть дурнуватым, нагловатым, хамовитым и пускать слюни на светлый лик одного еврея-алкоголика. Все кто не соответсьвует этим требованиям, автоматически записываются в кацапы, огенты кремля, пятую колонну и пр. врагов рода людского. Соответственно за полгода выкристализовалось примерно 5%-6% альтернативно одаренных и просто психически неуравновешенных. Шо и подтвердили прошедшие выборы.
Спасибо панове хрякоботы. Никто не сделал больше вас за то шо бы загнать мародера в петушиный угол.
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Пожялуйста ,, приходи ещё , зебня недоумкуватая . !! ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 7392 .
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Шо, похмелился. А то вчера слух прошел, шо все... лавочка закрылась. Или ты из энтузиастов надомников?
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Эге ж , зебыдло ЦВК опрацювала 92,55% протоколів: "Слуга народу" - 43,11%, "ОП - За життя" - 13,03%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87% - Цензор.НЕТ 9662 ..! Для меня "лавочка" только открылась . Готовсь выгребать , лапоть .
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Вообще-то такое довольно резкое изменение соотношения Ю и П после подсчета половины голосов - подозрительно с точки зрения статистики.
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Замість козака Гаврилюка закони писатиме Юзік з кварталу !
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могу писать шо думаю ,по крайней мере пока - немцы в 1932 выбрали гитлера сами , белорусы выбрали сами лукашенко в 1994 - цапы своего фюрера выбрали,то же сами в - в 2000 - украинцы выбрали зеленского - в 2019 - история повторяться ,не чему не учит - нельзя давать абсолютную власть не кому - но да ладно - зебилы должны получить то шо заслужили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработала 92,55% протоколов: "Слуга народа" - 43,11%, "ОП-За життя" - 13.03%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,15%,"Голос" - 5,87%. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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