 ЦИК обработала 92,55% протоколов: "Слуга народа" - 43,11%, "ОП-За життя" - 13.03%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,15%,"Голос" - 5,87%. ИНФОГРАФИКА

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам обработки 92.55% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.
- "Слуга народа" получила 43.11% голосов;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.03%;
- "Батькивщина" - 8,18%;
- "Европейская Солидарность" - 8.15%;
- "Голос" - 5.87%.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,0%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,07%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,24%, "Свобода" - 2,17%, "Гражданская позиция" - 1.05%.
Знущання команди Зеленського над Україною. Лише факти.
https://www.youtube.com/watch?v=g-061EhcaXo
посилання пліз
хотя зачем ей голоса тех, кто голосует за
пес, ляжко, сцявко, жопко ...
- За Украину.
- А, это вы за ПАРАШЕНКАААА?
Это получается, что все остальные голосовали против Украины?
Так что благодарите за это лично ПАПу
а Пепа пусть с Луциком дальше *****
выдает людей, которых он потребует,
или на кой хрен нужен Порошенко, который
у Моржовой Дырки на подтанцовках ?
пусть с Луценком к кацапам в думу проваливает, они же
хорошо с блохастой моржовой дыркой ладили,
не так ли ?
Но. Лично я ожидаю быстрого разочарования населения вот по каким причинам: быстро посадить никого не удастся по определению, на это уйдут годы. Вторая дилемма это реформы. Если их проводить, да ещё и быстро, то будет ещё сложнее, а народ у нас голосовал за манну небесную. Без внешних инвесторов выход из жопы будет очень долгим. А как зе обошолся с иностранным капиталом все слышали. С мелким и средним бизнесом перспективы туманны так как совковое население не может рисковать и открывать бизнес. Да, и работать все равно придётся.
Те кто выпустил в свой мозг антипропаганду пороха и ВР, которые проводили более менее мягкие реформы, могут вскоре сильно пожалеть.
Украину , наверное он трудяга ....
только вы забыли указать на роль его отпрыска,
Олексея , он тоже ведь принимал участие ,
карлил во благо будущих поколений, правьда ?
Как бы там ни было, а через год парламент наверняка будет иметь доверие менее 1%. Поэтому осенью следующего года будут необходимы новые выборы.
Нельзя терпеть парламент, которому совсем не доверяет народ, лишние 4 года. Это всем необходимо понять и делать все, чтобы прерывать действие такого парламента. Кстати и президента тоже.
Патамушта я ісхожу із того, шо какой би ні бил чєлавєк, попадая в схожійє условія соблазнов, сбрасивайєт моральний облік как жабью кожу і прєвращайєца із бабочкі в прожорливую гусєніцу
*На стене висит программа
"Срать не меньше килограмма"
Кто насерит целый пуд
Тому премию дадут"*
- Та слышал ,, пойдём закажем по киоску шаурмы . .
.
Знаєте, що ми зараз будемо спостерігати?
Власне, нічого неочікуваного.
Ми будемо спостерігати, які нові *******, креативні, прикольні "політики", точніше "діти в кедах" у Верховній Раді будуть мімікрірувати. Як поступово буде мінятись їх одяг і зовнішність.
Як поступово будуть зникати умовні кеди, демократичне вбрання, поступаючись офіційній класиці. Як футболки будуть замінюватись сорочками, як почнуть з'являтись краватки, як кросівки перетворяться на шкіряні туфлі, як строкаті спідниці з яскравими блузами заміняться на ділові костюми стриманого королівського кольору, а ті ж кросівки - класичними шпильками, в крайньому випадку - лабутенами...
Поступово будуть зникати криві зуби, зморшки і плями на обличчях, рідке волосся і тинейджерські зачіски, зайві кіло і тонкі губи...
В жіночій верхорадівській моді парадом заправляти буде Юля - її бездоганний смак і високий стиль. Жінки в парламенті будуть намагатись перевершити саме її. Хоча це за визначенням неможливо. Бо для цього потрібно бути нею.
Я вже не кажу про автівки, квартири, маєтки, палаци, земельні ділянки, бізнес...
Всі ці метаморфози будуть відбуватись за наш з вами рахунок.
Не залишиться без змін і їх внутрішній світ. Він буде тьмяніти і втрачати рештки світлих плям.
Все це вже було.. і буде знов.
Как бы с петиным щастьем ему еше до нового года в клетке не оказаться.
Поздравляю ребята и девчата, здобулы!
Госфинансирование партий
Слуга народа - 537 млн грн в год;
Оппозиционная платформа - 141;
Европейская солидарность - 109;
Батькивщина - 93;
Голос - 77;
Сила и честь - 54;
Оппозиционный блок - 40;
Партия Шария - 38;
Радикальная партия Ляшко - 34;
Украинская стратегия Гройсмана - 27;
Свобода - 26.
Зорян, Шкіряк і Гайдукевич.
Спасибо панове хрякоботы. Никто не сделал больше вас за то шо бы загнать мародера в петушиный угол.