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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ВР (23215) выборы (22895) результат (115) ЦИК (3237)

 ЦИК обработал 97,13% протоколов: "Слуга народа" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 97,13% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.

  • "Слуга народа" получила 43.12% (6 086 408 голосов);
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.04% (1 840 922 голоса);
  • "Батькивщина" - 8,18% (1 155 401 голос);
  • "Европейская Солидарность" - 8.12% (1 146 936 голосов);
  • "Голос" - 5.84% (825 112 голосов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,02%, "Сила и честь" - 3,81%, "Оппозиционный блок" - 3,04%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,39%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.

Источник: https://censor.net.ua/n3139070
 
 
 Топ комментарии
 
Не вкидывали бы за Петю в посольствах и консульствах, не было бы и 8%

А вот нефиг филонить, приезжайте на выборы
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ПЕСыкив даже Юлька опустила, вот позорище.
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счяс..глухому дєду павтарять..
всє разагналісь... ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 5364
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Понятно. Сказать нечего.
У Слуг виноваты все, кроме них самих.
Но выборы закончились. Все схвачено, за все заплачено.
Теперь сами.САМИ. Попутного ветра
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Да сволочи эти "Слуга народа". Только за взорванные склады и "котлы" их стоило бы публично повесить.
Тут, дед, ты прав.
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за що? вони ніколи не служили! Їм мамачотриразиповісткунепередала!!!
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Тимошенко і Ляшко набирають більше ніж показав екзіт-пол. Соромилися зізнатися, що голосували за "Юльку-вароффку" чи за "пєдіка-Ляшка"?
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Ні, це не можливо. просто самі чесні Зелені почали мутити.
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к концу счета у пети будет меньше 5%. важно КТО считает
ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 7174
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да ты любитель групповушки. в одиночку явно не способен с женщиной управиться. любишь сачкануть
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Таких жінок, такий як Зеля може хіба що разом із Богданом задовільнити.
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Большой процент избирателя из сельской местности. Туда экзит-полы не доходят.
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Ещё как доходят , просто в большинстве сёл и поселков руководство все эти 5 лет было членами БПП (а до этого активными рыгоблевотными) , а громада и интеллигенция была "за Юлю" . И в селе как опрашивают ? Точно , что не тайно . Да и селяне довольно осторожные . Кто хочет ссориться с властью ?!

Кстати во времена рыгоблевотных в одном селе было такое , шо село дало за рыгов только один голос, хотя там был в Рыгах и председатель , и агроном , и все учителя школы . И когда туда нагрянули с проверкой , каждый из означенных утверждал , что это именно он этот один голос . Кстати тогда всё село за БЮТ проголосовало (кроме отдного) !
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Порошенко! Наверное, именно он распродал и растащил военное имущество, разрушил украинскую армию, подписал харьковские соглашения, вырастил олигархов, завёл в стране коррупцию, ограбил казну, оплачивая прибыли Газпрому, повсюду насадил российских агентов, скупил украинские телеканалы, выбрал Януковича и начал войну. Наверное до него жители Украины не носили мзду врачам, учителям, жекам, бизнесмены не давали откаты, депутаты не покупали места. Порошенко должен был за 5 лет всё это изменить?
Голосовали за Зе любители халявы с хилыми мозгами.
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Порошенко во многих перечисленньіх вами преступлениях либо участвовал , либо стоял на шухере. И вьібился в олигархи , работая на госслужбе , не ?
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Конечно же НЕ . !!! Ты свои больные фантазии отнеси психиатру . ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 4816 .
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какой ёмкий аргумент... "конечно же НЕ!" Кто бы мог подумать
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Та нах.. мне вам зебилам ещё шо то и доказывать . НЕ и всё тут . А теперь пыхти доказывай что ДА . ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 9720 .
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Что мне пидсвынок звычайный может доказать? ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 4462 Я таких на ноль множил ещё в те времена как эти долбоящеры радовались реструктуризации яресько и мочили трампа в усисон со всем украинским зомбоящиком.
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Как НОЛЬ может кого то множить на ноль . ??
ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 3000 . ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 2769 .
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Саша, ждалку часто теребите... Это вызывает зависимость.
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Воровал на армии? - Да!
Харьковские соглашения? - Да!
"Россия не способна была вывести флот, а Украина - оплачивать необходимый ей газ, потому подписание Харьковских соглашений стало решением этих проблем"
П. Порошенко.
Вырастил олигархов? Да! С-ка да ещё и сам вырос засранец!
Завёл в страну коррупцию? Да! Он в ней учавствовал, взращивал, лелеял и сохранял сколько мог!
Грабил казну? Да! С-ка грабил! Через скупку ценных бумаг, выводил капиталы на оффшоры, уклонялся от уплаты налогов, его сраный конфетный бизнес 12 в мире по объёмам а по уплате налогов он в Украине на 84 месте с засекреченными данными!
Насадил русских агентов? Да! Куда не плюнь!
Скупил украинские телеканалы? Да! С-ка скупил! только хера ему это помогло!))
Выбрал Януковича? Бери больше! Он с него работал!)))
Начал войну? У нас война? Он сделал что то что бы война называлась войной? У нас АТО. Точнее атопутиннападе.

Да с-ка он должен был изменить, а он крал, врал и лыбился.
ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 6898
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В этот период Петя был председателем СНБО, министром Экономики и министром Иностранных дел.
Был все время при власти! Принимал участие в описанном Вами дерибане!
И почему-то в знак протеста не подавал в отсавку, а вместе со всеми министрами аплодировал Януковичу! И с путином пил шампанское, подобострастно ему кланяясь!
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Переписали голоси Вакарчука Юлі? хто би сумнівався...
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поважна людына чого тоби пэрэжывать?))) Ты ж пэображенскій, як і усі порохоботи; иліта; цвіт нації; соль землі ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 3109
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такі да, но пєрманєнтная істєрія говоріт что нєт ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 741
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Звісно, Швондєр так само думав як і ти.
Атавізм!
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Швондєр був державником-держслужбовцем, як і більша половина порохобидла ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 3806 які мямлять щось про атнять і падєліть, але не розуміють суті твору. В якому держава (в первинному значенни цього слова) і породжує таких уйобків.
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Сейчас ещё западники из церквей подтянутся.
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Порося мертвий півень,ці вибори це тільки підтвердели.
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Жаль, голосистых уже не вышвырнуть. Но псы порадовали, и тётя Юля их опустила. Интресно, что же они будут тяфкать?
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Люблю українську мову за точні формулювання - просто йолоп.
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Слив третий раз подряд выборы президента, причём ВОнЯ слила их даже Пете)) Точно опустила))
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Только вот петя слил всё нажитое за 20 лет в политике одним разом
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Брешешь если б он всё слил то депутатом бы не стал.
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Оно порохобот, этот 777, притом, под разными никами.
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Уважаемые любители ЗЕ. Включайте мозг! Если бы Порошенко при Зеленском что то угрожало, то он бы никогда не допустил бы Зеленского к власти. Порошенко в президентах, а потом Зеленский, - это все этапы одного и того же сценария написанного врагами Украины. Но Порошенко перед ними проштрафился, так как очень много полезного сделал для Украины - безвиз, Армия, Вера , декомунизация и др. Поэтому они держат зуб на него.
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Сидр, как там с забугра, хорошо видна политическая ситуация в Украине? ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 8337
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Черт его знает где Петя вас находит....в "Кащенко" наверно.
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О, ты опять отвязался,у санитаров выходной?
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Нет, далекий земляк, там кварталовцы всех оптом скупили...
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Радует шо ЗЕбилы бортонули бабку с её прентензиями на премьерство. Прикидую как Жюльконутая там усераеца..так хотела премьером, засрала всё рекламой какая же Жюля премьерка у нас выдающаяся..и тут бабке пинок под зад)) И от кого..от ЗЕКкоманды за которую все жюлькоботы топили))))
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+1. Бабку знатно прокинули. Особенно радует что за клуона топили все люлькоботы, а кловун их же лохов и прокинул. Думали шо Люля премьером будет, а не тут то было..
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В 2014-м все смеялись с 5% Тимошенко. Ее партия еле пробралась в парламент с 6-го места. И где теперь все эти партии(кроме Оппоблока)? Я уже не помню их названия.
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в порівнянні з порошенком справи тимошенко мабуть таки дещо кращі.
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"В крайнем случае, смогу и комиком работать"
ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 7844
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Вот Порошенко взорвал 5 громадных складов с боеприпасами на многие миллиарды долларов. Диверсии по заказу Путина
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Порхоботи це називають "побудував армію".
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Хватит брехать , порохососка гребанная.
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тебя вообще посадить надо лет так на 15ть -за то что украинцев в рабах держал,заставляя их на себя пахать...Вот у зебобы электорат))))
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У порошенківських Бєзлєр - авторитет. Як, ні як був охоронцем у Артура Герасімова, голови фракції БПП.
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ЗЕбилы ну наконец то вы посадили Петю...депутатом в Раду. Поздравляю. Здобулы!ЦВК опрацювала 97,13% протоколів: "Слуга народу" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 4719
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А ведь ещё полгода назад большинство из вас свято верило в неизбежность второго президентского срока для Порошенко. А сегодня уже радуетесь его депутатскому мандату.))) Ну смешные же! Зеленский отдыхает.))
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Ещё через полгода будете радоваться, что Пете дали 7 с конфискацией, а не 10.)))
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а как еще назвать быдло голосовавшее за кацапов - медведчуков,боек,вилкулов...?там же сказано -пророссийские,но если зебобики приняли все на себя,то и они прикацапленные - в чем и признаются)
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РОЗРИТА МОГИЛА

Світе тихий, краю милий,

Моя Україно,

За що тебе сплюндровано,

За що, мамо, гинеш?

.......

Ой Богдане!

Нерозумний сину!

Подивись тепер на матір,

На свою Вкраїну...
..................

Ой Богдане, Богданочку,

Якби була знала,

У колисці б задушила,

Під серцем приспала.

Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі.

Дніпро, брат мій, висихає,

Мене покидає,

І могили мої милі

Москаль розриває...

Нехай риє, розкопує,

Не своє шукає,

А тим часом перевертні

Нехай підростають

Та поможуть москалеві

Господарювати,

Та з матері полатану

Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки,

Матір катувати».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 97,13% протоколов: "Слуга народа" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%
 
 
 
 
 
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