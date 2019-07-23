 ЦИК обработал 97,13% протоколов: "Слуга народа" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам обработки 97,13% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.
- "Слуга народа" получила 43.12% (6 086 408 голосов);
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.04% (1 840 922 голоса);
- "Батькивщина" - 8,18% (1 155 401 голос);
- "Европейская Солидарность" - 8.12% (1 146 936 голосов);
- "Голос" - 5.84% (825 112 голосов).
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,02%, "Сила и честь" - 3,81%, "Оппозиционный блок" - 3,04%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,39%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.
всє разагналісь...
У Слуг виноваты все, кроме них самих.
Но выборы закончились. Все схвачено, за все заплачено.
Теперь сами.САМИ. Попутного ветра
Тут, дед, ты прав.
Кстати во времена рыгоблевотных в одном селе было такое , шо село дало за рыгов только один голос, хотя там был в Рыгах и председатель , и агроном , и все учителя школы . И когда туда нагрянули с проверкой , каждый из означенных утверждал , что это именно он этот один голос . Кстати тогда всё село за БЮТ проголосовало (кроме отдного) !
Голосовали за Зе любители халявы с хилыми мозгами.
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Харьковские соглашения? - Да!
"Россия не способна была вывести флот, а Украина - оплачивать необходимый ей газ, потому подписание Харьковских соглашений стало решением этих проблем"
П. Порошенко.
Вырастил олигархов? Да! С-ка да ещё и сам вырос засранец!
Завёл в страну коррупцию? Да! Он в ней учавствовал, взращивал, лелеял и сохранял сколько мог!
Грабил казну? Да! С-ка грабил! Через скупку ценных бумаг, выводил капиталы на оффшоры, уклонялся от уплаты налогов, его сраный конфетный бизнес 12 в мире по объёмам а по уплате налогов он в Украине на 84 месте с засекреченными данными!
Насадил русских агентов? Да! Куда не плюнь!
Скупил украинские телеканалы? Да! С-ка скупил! только хера ему это помогло!))
Выбрал Януковича? Бери больше! Он с него работал!)))
Начал войну? У нас война? Он сделал что то что бы война называлась войной? У нас АТО. Точнее атопутиннападе.
Да с-ка он должен был изменить, а он крал, врал и лыбился.
Был все время при власти! Принимал участие в описанном Вами дерибане!
И почему-то в знак протеста не подавал в отсавку, а вместе со всеми министрами аплодировал Януковичу! И с путином пил шампанское, подобострастно ему кланяясь!
Атавізм!
..
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
.......
Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну...
..................
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».