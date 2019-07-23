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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (23205) выборы (22868) результат (115) ЦИК (3237)

 ЦИК обработал 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13%, "ОП-За життя" - 13,06%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%,"Голос" - 5,84%

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 95.01% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.

  • "Слуга народа" получила 43.13% голосов;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.06%;
  • "Батькивщина" - 8,18%;
  • "Европейская Солидарность" - 8.12%;
  • "Голос" - 5.84%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,06%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,36%, "Партия Шария" - 2,24%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.

Источник: https://censor.net.ua/n3139070
 
 
 Топ комментарии
 
Не вкидывали бы за Петю в посольствах и консульствах, не было бы и 8%

А вот нефиг филонить, приезжайте на выборы
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ПЕСыкив даже Юлька опустила, вот позорище.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ "СЫВОЧОЛЫЙ ГЕТЬМАН" ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СЛОВАМИ "ДО ЦЬОГО ЦЬОГО НЕ БУЛО!" ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 4024
ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 304
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ПОКРАЩЕННЯ ВІД ЗЕЛЕНОЇ ШОБЛИ. І ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК.

Переоценка гривны
Это лето для меня отличается значительным ростом цен. Если весной, еще при Порошенке, в кризис зрады по капусте я покупала первые привозные не понять из какой теплицы помидоры по 30, то сейчас, при уЗеленском и в самый разгар сезона мне нужно заплатить за них 40-45. Самый дешевый перец (т.н. билозирка) стоивший в прошлом году около 10 гривен, сегодня стоит устойчивых 25, как и баклажаны. И это при значительном падении валют. Дорожают не только продукты питания, но и например стройматериалы (это то, что я могу отметить по личным покупкам). Как обстоят дела других сферах - готова выслушать.

Можно говорить о неэффективности производства или о более низком по сравнению с прошлым годом урожае. Но если говорить об исключительно привозных позициях - например об авокадо, то он за последний месяц подорожал даже в оплоте фуд-дискаунта АТБ с 110 до 150 гривен за килограмм, а потом просто пропал из продажи. В Сельпо, где оный продукт продается поштучно, маленькие авокадо подорожали с 23-26 до 36 гривен, большие, т.н. элитные, до 46-50. При этом в соседней Польше, где этот продукт тоже привозной, а зарплаты всех работников торговли выше, эти авокадо стоят по 5 злотых (около 35 гривен). О чем это может говорить? Например о переоцененности курса гривны. Если считать в авокадо, курс злотого, который за последних два месяца сел с 7.5 до 7, должен был наоборот вырасти где-то до 10.

Тем не менее, поскольку историй про растраты из госбюджета после выборов народного президента прекратились, в группах поддержки уЗеленского уже отмечают небывалое улучшение дел. Интересно, когда они заметят, что в битве телевизора с холодильником к силам холодильника подвалило неплохое подкрепление?

звідси-
https://myuslia.livejournal.com/16751.html?utm_source=embed_post

тобто, панове, зелена шмаркля приведе до гіперінфляції, або до девальвації гривні в півтори рази. З ПЕРЕМОГОЮ, вас,ЗеБіли та придуркуваті хАхли-малороси!
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Девальвація гривні лише в півтора рази? Дааааа, Вовіку у Гонтаревої ще вчитись і вчитись....
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Це лише початок і це до кінця року, придуркуватий. І це не при війні в активній фазі...а що ще буде через рік?
Сподіваюсь, що всю зелену шоблу нарід вже через рік винесе вперед ногами та скине у Дніпро. Амінь.
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Хто зна. Дивлячись - що вони будуть робити. Може навіть ще збільшить популярність
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Ага, кінець епохи зубожіння вже з 21 квітня.))

Бачили очі,що купували, тепер їжте, хоч повилазьте.

ЗЕЛЕНІЙ ШМАРКЛІ ВІВАТ! УРА-яЯЯЯ!!! З ПОКРАЩЕННЯМ, ХАХЛИ-ЗЕБІЛЬНУТІ !!!
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Не знаю как там с авокадо, а цена бананов на том же уровне, всегда колебалась вокруг 1 USD. Местная сельхозпродукция - да, не такой урожай как в прошлом году из-за погоды, где-то засушливая, где-то наводнения. Зеленский за погоду не отвечает, да и посевные работы проходили до его вступления в должность. Авокадо: м.б. у экспортеров тоже неурожай, вы это тоже исследовали? По стройматериалам решили отписаться общей фразой, без конкретики. А по факту: курс доллара упал до 26 грн. Так что нечего валить с больной головы на здоровую (судя по по оскорбительному заголовку вашей заметки).
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Чомусь Порошенко у ЗеБільнутих винен у всьому, навіть у рашистській війні проти України, винен у придуркуватих хАхлів-малоросів до цих пір.
Вони звинувачують кращого поки що українського Президента у всьому, ні слова при цьому не кажуть проти обісРашки та пуйла,сроавжніх винуватців війни , смерті, анексїї Криму, то нехай тепер шмаркля відповідає хоч за авокадо, ціни, та й взагалі за ПОКРАЩЕННЯ, яке наступило вже 21 квітня.
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опитування каже,що найкращим президентом був...Кучма..

дука індивідумів таких як Мойра Зфайфер-лише їх особиста..
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Мора Цвайфер. Чого варта думка осіб, які н4можуть вірно прочитати навіть двох слів?!
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чого варта думка тих,хто не може правильно транслітерувати власний нік:

Zfayfer

Цвайфер. Зфайфер
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Не пишіть маячню, правила транслітерації різні в різних мовах. Правильно прізвище звучить -Цвайфер.
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Даже Ющенко так не просирал как Мародёр.. Во Львовской и то пролёт фанерой.. Спасибо славным простым трудягам Стецьковой фабрики порохососов.. Вони для цього зробили все с чем я их и поздравляю
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ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 6671неправда.
на моєму окрузі Княжицький обраний.Вже.
суто за мовний Закон.




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Посмотрите кто в раде от СЛУГ (это еще не все - еще спортсмены и пр.)


Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"
Г+Г
Ольга Василевская - журналистка "1+1";
Сергей Швец - журналист "1+1";
Александр Дубинский - ведущий программы "Гроши", черный пиарщик;
Александр Ткаченко - гендиректор "1+1 media";
Артем Ковалев - гендиректор информагентства "УНИАН", которое входит в холдинг "1+1 media";
Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"
Группа "Квартальщики":
Корявченков Юрий - актер студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт";
Александр Кабанов - сценарист студии "Квартал 95";
Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - генеральный директор компании "Квартал-Концерт"
.

Безработные
Святослав Юраш - безработный"Слуга народа";

Артем Культенко - безработный"Слуга народа";
Анатолий Костюх безработный"Слуга народа";
Элла Репина - безработная"Слуга народа";
Анна Колесник - безработная "Слуга народа";
Елизавета Богуцкая - безработная "Слуга народа";
Маргарита Шол - безработная"Слуга народа";
Ростислав Тистык - безработныйсписка "Слуга народа";
Сергей Гривко - безработный"Слуга народа";

Мажоритарщики
Олег Воронько - мажоритарщик "Слуга народа";
Татьяна Грищенко - мажоритарни
ца "Слуга народа";
И пр.
Учительница младших классов Татьяна Рябуха из Сум,
экс-пресс-секретарь "АТБ" Анна Личман
свадебный фотограф Сергей Штепа из Запорожской области. Кроме этого, в списке "Слуги народа" можно Тамада, работал в агентстве по организации свадеб Игорь Кривошеев
Николай Тищенко - ресторатор, телеведущий программы "Ревизор
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Такое быдло уже было в 1917 при власти. Чем это закончилось - всем известно.
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На быдлоту можешь посмотреть в зеркало. ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 7030
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Эти люди все с высшим образованием (не купленным) и все чего то добились в жизни (добились свои трудом и знанием а не отголоски 90х), а вот быдло они наоборот убирают, вылазила бухая с побитой харей из посадки а после 2014 она местный депутат и рассказывает мне за кого голосовать и кто заасвальтирует дорогу (это правда между прочем).
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Будет весело. Но не долго.
Страна дебилов заслуживает такую власть.
Теперь каждый сам за себя.
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И вы хотите сказать, что эти люди будут голосовать бездумно (откуда думы?) не по отмашке Чечетова?
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Куди ділись порохоботи? На всю сторінку один і то який напівдохлий
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Вот это и вся (зло) радость у вас, слуги?
Куда теперь идти собрались, куда поведете страну?
От вас же, как и от лакеев олигарха Бени, ни слова ни полслова нельзя услышать, что вы в Украине строить собрались. Может вы, когда расскажете, кого-то переубедите.
Но нет, кроме злорадства, ни че го

Одно только понятно, что вы с олигархами бороться не будуте, а будете с ними договариваться. Со своими, избранными.
Как же бороться с олигархами - когда у вас главный - олигарх с тремя гражданствами?
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суліма!
лови картинку!
ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 1367

для тебе старався.
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А ты что , разве знаешь наверняка , что перебросили ? .
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Несчастные не понимают, что есть не любители Порошенка, а противники того, что бы во время войны делать клоуна-наркомана Главнокомандующим.
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НУ А МЫ - ПРОТИВНИКИ ТОГО, ЧТОБЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ДЕЛАТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ МАРОДЁРА-БАЛОБОЛА-АЛКАША. ЧТО ХУЖЕ?
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А ти з ним що, разом бухала чи разом мародерила??? А те, що балаболка, воно й так видно...
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А ТЫ С НИМ НАРКОМАНИЛ, ИЛИ В ШОУ ВЫСТУПАЛ? А ТО ШО БАЛОБОЛ, ТО И ТАК ВИДНО...
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Із ким? Слава Богу, в мене більш достойна професія ніж фігляр, і наркомани в ній не приживаються...
А писати капсом - ознака не дуже великого ума ...
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НУ ТОГДА И ЗАКРОЙ РОТ
А УКАЗЫВАТЬ НА ТО, КАК КОМУ ПИСАТЬ - ЕЩЕ БОЛЬШИЙ ПРИЗНАК НЕДАЛЕКОСТИ.
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Услыхав приказ от президента
Пуск ракетный делать не спеши
Может он нанюхался Момента
Или накурился анаши?
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сідор з Зе один косяк забивали.\

факт ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 3768
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По логике упоротых кастрюль, они теперь себе на аву цифру 8 должны притулить. Так и это ещё их не окончательное дно!
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Владимирович я. А Сидор Ольгович в этом не виноват. Не расстраивайтесь!
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"Свобода" - 2,16% - я с 2015 года говорю - ребята, гоните Тягнибока и всю руководящую верхушку "Свободы" как можно дальше и близко не подпускайте к себе в будущем.
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101% , многие не голосуют из за Тягнивбока..стрёмный типок..его надо давно пинком под зад выгнать..Он по сути и угробил Свободу..чучело не иначе как крыса ФСБешная..
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Раскрою Тайну. Украине пришла срочная разнарядка на Жатву. Вот 73 и 42 подписали себе приговор.
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Да будут им " Жнива скорботи"
Сами шею нагнули
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Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней.Йозеф Геббельс

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СВИНЕЙрчуков, ПОЛАГАЮ? ТАК ВЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ
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У меня всё получилось . !! Спасибо Йозеф ..
ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 6202 . .
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Если ты имел в виду 5 канал и ЭспрессоТВ, то опыт удался только на 13% народа. ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 6900
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Ты читать умеешь, зеленый?

Нации, как женщине, не прощается минута оплошности, когда первый АВАНТЮРИСТ может совершить над ней насилие.
Маркс
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Массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она позволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками красивых слов и не способная проверить разумом и познать подлинную суть вещей.Монтень
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К выборам 2014 года эта цитата тоже подходит?
А вот еще из Монтеня:
"Ничто не порождает в государстве такой неразберихи, как вводимые новшества; всякие перемены выгодны лишь бесправию и тирании."
Применять будем или нет?
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Думаете ли вы, что такая страна, которая в ту самую минуту, когда она призвана взять в свои руки принадлежащее ей по праву будущее, сбивается с истинного пути настолько, что выпускает это будущее из своих неумелых рук, действительно достойна этого будущего?
Чаадаев

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Строить будущее с Порошенко? Спасибо, не надо. Хорошо что не успел создать класс потомственных коррупционеров.
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Младокоррупционеры на чоли с Беней тебе больше по душе
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Да, дедуля, дела у вас, прямо скажем, не фартовые.
Но это, так сказать, еще полбеды, вот, если до офшорных сундуков доберутся, тады, ваще, кранты.
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Ну я живу на весьма скромную пензию, в скромной квартире, в обычном районе и не ною. Никого не убил, ничего не украл, долгов не имею. Так что сплю спокойно.
А вот некоторым есть за что беспокоиться

Конечный бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" НА КИПРЕ и "Megiritano Ventures Ltd" НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ
Совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" НА КИПРЕ, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" В ИТАЛИИ.
У Зеленских есть
КВАРТИРА В КИЕВЕ (270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Еще у первой леди едавно есть квартирка в Крыму
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Да, это ты, дедушка, не всех упомнил. Память у тебя какая-то скособоченная.
В городе Лондоне есть замки твоих работодателей, глядя на которые королева завидует, а ты о каких-то квартирках лепечешь, купленных за ненаворованные деньги. Какой-то у тебя сильно упрощенный подход к понятиям социальной справедливости.
Как у штатного гебиста, легенда у тебя о своей скромной персоне очень даже безукоризненная. Но врядли это подтвердится когда к тебе нагрянет облава с ГПУ и ты будешь перед ними на цырлах стоять.
Цитаты из Монтеня их тоже, врядли, заинтригуют.
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счяс..глухому дєду павтарять..
всє разагналісь... ЦВК опрацювала 95,01% протоколів: "Слуга народу" - 43,13%, "ОП - За життя" - 13,06%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 5364
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Понятно. Сказать нечего.
У Слуг виноваты все, кроме них самих.
Но выборы закончились. Все схвачено, за все заплачено.
Теперь сами.САМИ. Попутного ветра
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Да сволочи эти "Слуга народа". Только за взорванные склады и "котлы" их стоило бы публично повесить.
Тут, дед, ты прав.
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«Котлом» на военном жаргоне называется территория с войсковыми соединениями, линия фронта вокруг которой замкнута противником.
Мы вспоминаем 5 «котлов» Великой Отечественной войны.
Киевский котёл
Численность окруженных войск: больше 650 тыс.
Киевский котёл стал крупнейшим окружением в мировой истории войн.
В организованном немцами окружении погиб целый фронт - Юго-Западный.
Минский котёл
Численность окруженных войск: 105 тыс. человек.
Сталинградский котёл
Численность окруженных войск: 300 тыс.
Вяземский котёл
Численность окруженных войск: 600-700 тыс. человек.
Демянский котёл
Численность окруженных войск: 95-100 тыс. человек.
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Тимошенко і Ляшко набирають більше ніж показав екзіт-пол. Соромилися зізнатися, що голосували за "Юльку-вароффку" чи за "пєдіка-Ляшка"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13%, "ОП-За життя" - 13,06%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%,"Голос" - 5,84%
 
 
 
 
 
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