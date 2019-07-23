 ЦИК обработал 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13%, "ОП-За життя" - 13,06%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%,"Голос" - 5,84%

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам обработки 95.01% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.
- "Слуга народа" получила 43.13% голосов;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.06%;
- "Батькивщина" - 8,18%;
- "Европейская Солидарность" - 8.12%;
- "Голос" - 5.84%.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,06%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,36%, "Партия Шария" - 2,24%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.
Переоценка гривны
Это лето для меня отличается значительным ростом цен. Если весной, еще при Порошенке, в кризис зрады по капусте я покупала первые привозные не понять из какой теплицы помидоры по 30, то сейчас, при уЗеленском и в самый разгар сезона мне нужно заплатить за них 40-45. Самый дешевый перец (т.н. билозирка) стоивший в прошлом году около 10 гривен, сегодня стоит устойчивых 25, как и баклажаны. И это при значительном падении валют. Дорожают не только продукты питания, но и например стройматериалы (это то, что я могу отметить по личным покупкам). Как обстоят дела других сферах - готова выслушать.
Можно говорить о неэффективности производства или о более низком по сравнению с прошлым годом урожае. Но если говорить об исключительно привозных позициях - например об авокадо, то он за последний месяц подорожал даже в оплоте фуд-дискаунта АТБ с 110 до 150 гривен за килограмм, а потом просто пропал из продажи. В Сельпо, где оный продукт продается поштучно, маленькие авокадо подорожали с 23-26 до 36 гривен, большие, т.н. элитные, до 46-50. При этом в соседней Польше, где этот продукт тоже привозной, а зарплаты всех работников торговли выше, эти авокадо стоят по 5 злотых (около 35 гривен). О чем это может говорить? Например о переоцененности курса гривны. Если считать в авокадо, курс злотого, который за последних два месяца сел с 7.5 до 7, должен был наоборот вырасти где-то до 10.
Тем не менее, поскольку историй про растраты из госбюджета после выборов народного президента прекратились, в группах поддержки уЗеленского уже отмечают небывалое улучшение дел. Интересно, когда они заметят, что в битве телевизора с холодильником к силам холодильника подвалило неплохое подкрепление?
звідси-
https://myuslia.livejournal.com/16751.html?utm_source=embed_post
тобто, панове, зелена шмаркля приведе до гіперінфляції, або до девальвації гривні в півтори рази. З ПЕРЕМОГОЮ, вас,ЗеБіли та придуркуваті хАхли-малороси!
Сподіваюсь, що всю зелену шоблу нарід вже через рік винесе вперед ногами та скине у Дніпро. Амінь.
Бачили очі,що купували, тепер їжте, хоч повилазьте.
ЗЕЛЕНІЙ ШМАРКЛІ ВІВАТ! УРА-яЯЯЯ!!! З ПОКРАЩЕННЯМ, ХАХЛИ-ЗЕБІЛЬНУТІ !!!
Вони звинувачують кращого поки що українського Президента у всьому, ні слова при цьому не кажуть проти обісРашки та пуйла,сроавжніх винуватців війни , смерті, анексїї Криму, то нехай тепер шмаркля відповідає хоч за авокадо, ціни, та й взагалі за ПОКРАЩЕННЯ, яке наступило вже 21 квітня.
дука індивідумів таких як Мойра Зфайфер-лише їх особиста..
Zfayfer
Цвайфер.Зфайфер
це важко читається..
на моєму окрузі Княжицький обраний.Вже.
суто за мовний Закон.
Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"
Г+Г
Ольга Василевская - журналистка "1+1";
Сергей Швец - журналист "1+1";
Александр Дубинский - ведущий программы "Гроши", черный пиарщик;
Александр Ткаченко - гендиректор "1+1 media";
Артем Ковалев - гендиректор информагентства "УНИАН", которое входит в холдинг "1+1 media";
Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"
Группа "Квартальщики":
Корявченков Юрий - актер студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт";
Александр Кабанов - сценарист студии "Квартал 95";
Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - генеральный директор компании "Квартал-Концерт"
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Безработные
Святослав Юраш - безработный"Слуга народа";
Артем Культенко - безработный"Слуга народа";
Анатолий Костюх безработный"Слуга народа";
Элла Репина - безработная"Слуга народа";
Анна Колесник - безработная "Слуга народа";
Елизавета Богуцкая - безработная "Слуга народа";
Маргарита Шол - безработная"Слуга народа";
Ростислав Тистык - безработныйсписка "Слуга народа";
Сергей Гривко - безработный"Слуга народа";
Мажоритарщики
Олег Воронько - мажоритарщик "Слуга народа";
Татьяна Грищенко - мажоритарни
ца "Слуга народа";
И пр.
Учительница младших классов Татьяна Рябуха из Сум,
экс-пресс-секретарь "АТБ" Анна Личман
свадебный фотограф Сергей Штепа из Запорожской области. Кроме этого, в списке "Слуги народа" можно Тамада, работал в агентстве по организации свадеб Игорь Кривошеев
Николай Тищенко - ресторатор, телеведущий программы "Ревизор
Страна дебилов заслуживает такую власть.
Теперь каждый сам за себя.
Куда теперь идти собрались, куда поведете страну?
От вас же, как и от лакеев олигарха Бени, ни слова ни полслова нельзя услышать, что вы в Украине строить собрались. Может вы, когда расскажете, кого-то переубедите.
Но нет, кроме злорадства, ни че го
Одно только понятно, что вы с олигархами бороться не будуте, а будете с ними договариваться. Со своими, избранными.
Как же бороться с олигархами - когда у вас главный - олигарх с тремя гражданствами?
лови картинку!
для тебе старався.
А писати капсом - ознака не дуже великого ума ...
А УКАЗЫВАТЬ НА ТО, КАК КОМУ ПИСАТЬ - ЕЩЕ БОЛЬШИЙ ПРИЗНАК НЕДАЛЕКОСТИ.
Пуск ракетный делать не спеши
Может он нанюхался Момента
Или накурился анаши?
факт
Сами шею нагнули
. .
Нации, как женщине, не прощается минута оплошности, когда первый АВАНТЮРИСТ может совершить над ней насилие.
Маркс
А вот еще из Монтеня:
"Ничто не порождает в государстве такой неразберихи, как вводимые новшества; всякие перемены выгодны лишь бесправию и тирании."
Применять будем или нет?
Чаадаев
Но это, так сказать, еще полбеды, вот, если до офшорных сундуков доберутся, тады, ваще, кранты.
А вот некоторым есть за что беспокоиться
Конечный бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" НА КИПРЕ и "Megiritano Ventures Ltd" НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ
Совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" НА КИПРЕ, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" В ИТАЛИИ.
У Зеленских есть
КВАРТИРА В КИЕВЕ (270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Еще у первой леди едавно есть квартирка в Крыму
В городе Лондоне есть замки твоих работодателей, глядя на которые королева завидует, а ты о каких-то квартирках лепечешь, купленных за ненаворованные деньги. Какой-то у тебя сильно упрощенный подход к понятиям социальной справедливости.
Как у штатного гебиста, легенда у тебя о своей скромной персоне очень даже безукоризненная. Но врядли это подтвердится когда к тебе нагрянет облава с ГПУ и ты будешь перед ними на цырлах стоять.
Цитаты из Монтеня их тоже, врядли, заинтригуют.
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всє разагналісь...
У Слуг виноваты все, кроме них самих.
Но выборы закончились. Все схвачено, за все заплачено.
Теперь сами.САМИ. Попутного ветра
Тут, дед, ты прав.
Мы вспоминаем 5 «котлов» Великой Отечественной войны.
Киевский котёл
Численность окруженных войск: больше 650 тыс.
Киевский котёл стал крупнейшим окружением в мировой истории войн.
В организованном немцами окружении погиб целый фронт - Юго-Западный.
Минский котёл
Численность окруженных войск: 105 тыс. человек.
Сталинградский котёл
Численность окруженных войск: 300 тыс.
Вяземский котёл
Численность окруженных войск: 600-700 тыс. человек.
Демянский котёл
Численность окруженных войск: 95-100 тыс. человек.