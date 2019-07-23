EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1470  50
Материалы по теме:
Все про:выборы (22868) ЦИК (3237)

 ЦИК обработал 88,66% протоколов: "Слуга народа" - 43,03%, "ОП-За життя" - 12,92%, "Евросолидарность" - 8,22%, "Батькивщина" -8,18%, "Голос" - 5, 97%. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые данные результата подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результату обработки 88,66% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.

  • "Слуга народа" получила 43,03% голосов;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,92%;
  • "Европейская Солидарность" - 8,22%;
  • "Батькивщина" - 8,18%;
  • "Голос" - 5,97%.

Читайте также: "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом. ИНФОГРАФИКА

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3,9%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,26%, "Свобода" - 2,2%, "Гражданская позиция" - 1,06%.

ЦИК обработал 88,66% протоколов: Слуга народа - 43,03%, ОП-За життя - 12,92%, Евросолидарность - 8,22%, Батькивщина -8,18%, Голос - 5, 97% 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139068
 
 
 Топ комментарии
 
Малоновороссы !
Вы сделали всех их вместе ! Всю свою страну сделали !
Слава Кварталу-95 !

ЦИК обработал 88,66% протоколов: "Слуга народа" - 43,03%, "ОП-За життя" - 12,92%, "Евросолидарность" - 8,22%, "Батькивщина" -8,18%, "Голос" - 5, 97% - Цензор.НЕТ 3930
 показать весь комментарий
 
Петя даже своему партнеру по газовому бизнесу и бывшему шефу с сдпуо проиграть умудрился ЦИК обработал 88,66% протоколов: "Слуга народа" - 43,03%, "ОП-За життя" - 12,92%, "Евросолидарность" - 8,22%, "Батькивщина" -8,18%, "Голос" - 5, 97% - Цензор.НЕТ 3315 еще чуток и баба жуля его еще обойдет
 показать весь комментарий
 
Вот именно это я имел в виду. Для адептов секты свидетелей жити по-новому от Петра других вариантов нет. И все соответственно кругом дебилы и говно потому что Пепу не выбрали.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петя даже своему партнеру по газовому бизнесу и бывшему шефу с сдпуо проиграть умудрился ЦИК обработал 88,66% протоколов: "Слуга народа" - 43,03%, "ОП-За життя" - 12,92%, "Евросолидарность" - 8,22%, "Батькивщина" -8,18%, "Голос" - 5, 97% - Цензор.НЕТ 3315 еще чуток и баба жуля его еще обойдет
 показать весь комментарий
 
 
Думаю что Юля врядли Пепу обойдет. Протоколов мало осталось. Но разрыв думаю будет минимальный. И это хорошо. Батькивщина нужна в парламенте.
 показать весь комментарий
 
тут "за" многие,кроме,конечно, барыжных проплаченых троляк
 показать весь комментарий
 
Малоновороссы !
Вы сделали всех их вместе ! Всю свою страну сделали !
Слава Кварталу-95 !

ЦИК обработал 88,66% протоколов: "Слуга народа" - 43,03%, "ОП-За життя" - 12,92%, "Евросолидарность" - 8,22%, "Батькивщина" -8,18%, "Голос" - 5, 97% - Цензор.НЕТ 3930
 показать весь комментарий
 
 
Шота не в дуплях... а третья слева хто? Президент? Не, ну для меня все шуты на одно лицо...
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы не отличают лево от право?
 показать весь комментарий
 
Порохоботы помнят как Фюрер назвал свою страну "немецкой порноактрисой".
 показать весь комментарий
 
 
Не перекручивай без контекста. Там про власть Порошка имелась ввиду.
Где твой доллар по сто, пророк?
 показать весь комментарий
 
Сынок, помни мудрую китайскую пословицу:
"Если тебя огорчили - сядь на берегу реки; и трупы твоих врагов проплывут мимо тебя".
 показать весь комментарий
 
Прежде чем писать эту китайскую херню, и называть меня сынком, укажи сколько тебе лет?
 показать весь комментарий
 
Больше чем тебе, не переживай.
Мне нравится этот берег.
 показать весь комментарий
 
у вас в слове сдЕлали ошибка , не Е , а А правильно. вчера 2 убитых в АТО, сегодня 2 убитых....... RIP. и никому нет дела, гуляй рвань (с)
 показать весь комментарий
 
У меня после вчерашних результатов действительно появились сомнения: нужна ли этому народу государственность.
 показать весь комментарий
 
 
Срань-клоун + срань спивак= 50% избирателей. Так? Так. Ну и *** с вами. ********, *****.
 показать весь комментарий
 
 
А чем тот же Славик не угодил то? Вакарчук со своим творчеством - душа нации. Ну а зеленский тоже не клоун. Он занимается политической сатирой. Это не одно и то же. Ну да Вам собственно все равно. Вас кроме Пэпы никто не устроит. Или есть другие варианты?
 показать весь комментарий
 
Нет. У меня, в принципе, более ничего нет. Это у вас- Всё впереди. Удачи.
 показать весь комментарий
 
Вот именно это я имел в виду. Для адептов секты свидетелей жити по-новому от Петра других вариантов нет. И все соответственно кругом дебилы и говно потому что Пепу не выбрали.
 показать весь комментарий
 
 
Я же сказал: удачи вам. Всем. С Пепой, без него... это- уже *****.
 показать весь комментарий
 
 
Ему вообще пофиг, он по морям-окиянам
 показать весь комментарий
 
Не трогай его. Он честно предупредил, что бухает и будет нести хрень. Просил банить только до утра, пока не проспится. Так что просто посылай на буй...... поплавать...... ему сейчас это само то. ЦИК обработал 88,66% протоколов: "Слуга народа" - 43,03%, "ОП-За життя" - 12,92%, "Евросолидарность" - 8,22%, "Батькивщина" -8,18%, "Голос" - 5, 97% - Цензор.НЕТ 3170
 показать весь комментарий
 
Ой, ну как ты лаконично и ёмко излагаешь... мне бы так... я ж как вовка-президент...учусь...
 показать весь комментарий
 
 
Воинов каждый день теперь убивать перестанут? может ваш новый през с большинством в парламенте вспомнит, что в стране война?
 показать весь комментарий
 
 
А що, ему репризу вспоминательную написали? Отрепиттровали?
 показать весь комментарий
 
 
как пісала ксавьйєра холандер:

- ну, затащіл ти мєня в постєль, а шо дальше?
 показать весь комментарий
 
И тут порохоботы затянули по ольгинским методичкм, про тупых хохлов, которые не оценили вяличия толстомордого гидранта и скоро будут наказаны за свою дебильную любовь к "незалежности".
 показать весь комментарий
 
 
Да пофиг. Пусть воют как собаки на баскервильских болотах.
 показать весь комментарий
 
Через деякий час пройде зомбованість населення і виборці з подивом будуть питати самі у себе для чого вони голосували за Слуг - пройдисвітів.
 показать весь комментарий
 
Но вам, порохососам, реванша не видать
 показать весь комментарий
 
Тобто зараз ви визнаєте регіональний реванш. Це поки достатньо.
 показать весь комментарий
 
Сейчас вообще нет никакого реванша, а полный разгром свинофермы. И в будущем если СН потеряет рейтинг и доверие, то реванша со стороны свинофермы не будет.
 показать весь комментарий
 
Зомбованість замінить іншу зомбованість (сценарій мабуть вже розроблено). Брак гуманітарних знань та низький рівень політичної культури спричинює безкінечне биття головою об стіни сліпих кошенят.
 показать весь комментарий
 
Я не понял сути перепалки Жопоблока с Зажиддям. В чем суть? Чего они там не поделили? Одни подделывают результат против других (Донецкая обл). Жопоблоку даже от рашазомбоСМИ достается на орехи.
 показать весь комментарий
 
Примітивна ідеологія та москвофільство є ширмою для цих партій. Здобуття мандату означає владу та подальше збагачення.
 показать весь комментарий
 
 
То всё понятно, не понятно чего они грызутся и не слились воедино в экстазе?
 показать весь комментарий
 
Це різні фірми. Мандатів та бабла на всіх не вистачить.
 показать весь комментарий
 
Уж бабла то у них хоть отбавляй, но согласен, что они играют на одном электоральном поле (как ПЕС с Голосом) и Пу скорее всего не доверяет рыжему таракану.
 показать весь комментарий
 
отвечу словами левиафанов из сверхъестественного - Вот это будет знатная веселуха! Держитесь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 88,66% протоколов: "Слуга народа" - 43,03%, "ОП-За життя" - 12,92%, "Евросолидарность" - 8,22%, "Батькивщина" -8,18%, "Голос" - 5, 97%. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх