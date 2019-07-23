 "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы политсилы в Фейсбуке.

"Мы планируем обжаловать результаты выборов в 10 округах, где были обнаружены наибольшие нарушения во время голосования! Хотя подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, однако повлиять на результаты голосования это может только в 10, - говорится в сообщении.

Руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "в этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, потом - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнания результатов в округе".

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Так, в политсиле указали, что на 78-м округе в Запорожской области зафиксировали много случаев подкупа избирателей, в результате чего получено 3 000 недействительных бюллетеней. На 64-м округе в Житомирской области, где проигрывает Сергей Пашинский, "происходят необъяснимые события и появляются титушки".

В Закарпатской области на 68-м и 69-м округах (в последнем с незначительным отрывом от кандидата от "Слуги народа" победил нардеп Виктор Балога) зафиксировано много нарушений и массовый подкуп; во Львовской области на119-м округе на 17 участках зафиксирован подкуп членов УИК; в Винницкой области на округе №15 есть факты подкупа избирателей.

Много нарушений зафиксировано в Луганской области, в частности на одном из округов кандидат раздавал сахар. К проблемным отнесли также 146-й и 137-й округа.

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