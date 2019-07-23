EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  363  11
Материалы по теме:
Все про:выборы (22868) обжалование (26) Слуга народа (143)

 "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах

Партия "Слуга народа" заявляет о намерениях обжаловать в судах результаты выборов в 10 округах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы политсилы в Фейсбуке. 

"Мы планируем обжаловать результаты выборов в 10 округах, где были обнаружены наибольшие нарушения во время голосования! Хотя подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, однако повлиять на результаты голосования это может только в 10, - говорится в сообщении.

Руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "в этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, потом - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнания результатов в округе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года

Так, в политсиле указали, что на 78-м округе в Запорожской области зафиксировали много случаев подкупа избирателей, в результате чего получено 3 000 недействительных бюллетеней. На 64-м округе в Житомирской области, где проигрывает Сергей Пашинский, "происходят необъяснимые события и появляются титушки".

В Закарпатской области на 68-м и 69-м округах (в последнем с незначительным отрывом от кандидата от "Слуги народа" победил нардеп Виктор Балога) зафиксировано много нарушений и массовый подкуп; во Львовской области на119-м округе на 17 участках зафиксирован подкуп членов УИК; в Винницкой области на округе №15 есть факты подкупа избирателей.

Много нарушений зафиксировано в Луганской области, в частности на одном из округов кандидат раздавал сахар. К проблемным отнесли также 146-й и 137-й округа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настоящий прорыв": женщины-депутаты составят почти 1/5 часть депутатов Верховной Рады нового созыва, - Суслова

Источник: https://censor.net.ua/n3139067
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильно. Всех членов избирательных комиссий - посадить на десять лет расстрела. Здесь вам не тут "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах - Цензор.НЕТ 2548
 показать весь комментарий
 
Ща, пойдёт в Украине жисть от рывка до прорыва.
 показать весь комментарий
 
 
Я бы дал больше и пошел бы дальше: всех членов и влагалищ пересажать при попытке бегства.
Вопрос: чего сопле еще не хватает... и без того упивается беспрсветной тупостью своего лохтората...
Вовка сейчас слез после третьей попытки с ленки и думает, мол, *****, а мои старики чуть было в израиль к иудеям не уехали... и кем бы я там был? Какой-то шлимазл-чистильшик обуви... а тут на президента потянул... а всего-то надо было потренькать половым хийуем по роялю...
 показать весь комментарий
 
У него ещё есть шанс свалить в Израиль (как и у Богдана). А куда Разумков побежит ? Ростов не резиновый "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах - Цензор.НЕТ 629
 показать весь комментарий
 
Ну ладно, пару лет вы продержитесь на преследованиях зрадныкив и папередныкив.
А дальше ? Кто даст денег-то ? Ведь страна балансирует на грани дефолта. Холодильник всегда сильнее телевизора.
 показать весь комментарий
 
 
Хватит соевую парашу разносить: Иностранные инвесторы начали активно вкладываться в Украину.
https://antikor.com.ua/articles/316987-inostrannye_investory_nachali_aktivno_vkladyvatjsja_v_ukrainu_-_bankir
 показать весь комментарий
 
 
Только полные идиоты повезут деньги в Украину после бакановского наезда на АрселорМиттал.
Эти $ 5 лярдов - от российских олигархов. Просто сейчас скупят всё что можно для новообразованного малоноворосского федерального округа.
 показать весь комментарий
 
так ти перерахуй, хто зайшов в Україну. Портнов, Новинський, Єфрємов. Оці інвестори, чи які?
 показать весь комментарий
 
 
балогу ждёт берлога..или -ты меня на горло не бери..

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах
 
 
 
 
 
 вверх