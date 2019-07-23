 Зеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей, - экс-следователь ГПУ Климович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Климович отметила: "Первое, что нужно сделать новой власти - это срочно назначить перепись населения. Вполне вероятно, что это не низкая явка "ленивых" избирателей в летний период, а их физическое отсутствие. Зная реальное положение дел с населением в стране, можно формировать реальный Государственный бюджет и правдиво решать все жизнеобеспечивающие проблемы людей.
Понимает ли нынешняя "зеленая" команда, что демография - это не только наука о составе и движении населения, но и фактор, который прямо и непосредственно влияет на развитие и безопасность государства?
Сколько нас осталось? Которые мы по возрасту, полу и образованию? Сколько нас трудоспособных? Какой наш трудовой потенциал?
Ответы на эти вопросы, как и проблемы демографического развития, должны стать первоочередной задачей для власти, которая заботится об интересах государства".
Немецкая торгово-промышленная палата (DIHK) приводит другую цифру - в ФРГ не хватает 1,6 млн сотрудников
В Украине. Всегда.
как єво фамілійо?
Больше она ничего не покажет.
Что такое "статистика - убийственна" ?
(я все помню)
Тебе не нравится механизм избрания мировых судей ?
Уже бы давно провели перепись, если бы не война.
Нарид так сильно хотел обновить власть, что забил на выборы
Portobello @missy_porto
суспільний запит - это когда *****
И где же все єто? Где народ?
Давай обсудим
Зря что ли новоявленный Фюрер сравнивал Украину с порноактрисой ?
Три месяца с президентских прошло, а ты всё горишь и горишь.
"на карте мира" )))
На карте вселенной Marvel ещё б написал
Ті, хто читав Кобзар - журяться.
Ті, хто читав Орвела - не дивуються.
Ті, хто нічого не читав - радіють.