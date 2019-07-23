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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:Климович (10) перепись населения (46)

 Зеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей, - экс-следователь ГПУ Климович

Бывший следователь по особо важным делам ГПУ Галина Климович призвала президента Владимира Зеленского провести перепись населения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Климович отметила: "Первое, что нужно сделать новой власти - это срочно назначить перепись населения. Вполне вероятно, что это не низкая явка "ленивых" избирателей в летний период, а их физическое отсутствие. Зная реальное положение дел с населением в стране, можно формировать реальный Государственный бюджет и правдиво решать все жизнеобеспечивающие проблемы людей.

Понимает ли нынешняя "зеленая" команда, что демография - это не только наука о составе и движении населения, но и фактор, который прямо и непосредственно влияет на развитие и безопасность государства?

Сколько нас осталось? Которые мы по возрасту, полу и образованию? Сколько нас трудоспособных? Какой наш трудовой потенциал?
Ответы на эти вопросы, как и проблемы демографического развития, должны стать первоочередной задачей для власти, которая заботится об интересах государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепись населения в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив

Источник: https://censor.net.ua/n3139065
 
   
 Топ комментарии
 
так и есть. после потужных соевых реформ с Украины выехало много миллионов людей в поисках работы для выживания их семьи.
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РосЗМІ та 1+1, а також опоненти Порошенка нам казали: Порошенко незаконно відправив наших моряків до Керченської протоки і це він винен в тому, що вони потрапили в полонНасправді: Морський трибунал визнав, що дії України були законними і що росія має повернути наших моряків. Пізніше рішення трибуналу підтримав президент Зеленський. То в чому був винен Порошенко?РосЗМІ та 1+1, а також опоненти Порошенка нам казали: Порошенко вигідна війна, бо він наживається на ній. Саме тому війна досі не закінчена.Насправді: Порошенко вже не президент, а війна триває. То хто зараз на ній наживається? Президент Зеленський після атаки на кортеж голови донецької ВЦА заявив, що «миру не хочуть ватажки ОРДЛО». Навіть він визнав, що Порошенко не винен в тому, що війна триває.РосЗМІ та 1+1, а також опоненти Порошенка нам казали: Порошенко винен в загибелі наших хлопців в АТО (Іловайськ, Дебальцеве тощо).Насправді: За час правління президента Зеленського в АТО було вбито 58 наших бійців. А хто винен в їх смерті? Зеленський? Чи знову Порошенко? Чи може ті, хто в них стріляв?
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правильно - надо срочно переписать всех. а то как это.. барин а крепостные без счета. непорядок
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так и есть. после потужных соевых реформ с Украины выехало много миллионов людей в поисках работы для выживания их семьи.
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сколько лично у тебя выехало знакомых? У меня - два. круг порядка 1000 человек
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Объективно есть куча сел из которых выехали почти все. И многие из них - именно за границу.
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на западной? не удивительно. а из польши бегут в германию. а из германии в штаты. а из штатов в австралию или сингапур. это называется "трудовая миграция" и это нормальное явление. началась она не пять лет назад а гораздо раньше. как только границы открыли в 1991 году. и будет всегда.
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Все правильно , только в Польшу едут заробитчане с Украины и Беларуси , в Германию со всего мира , в США тоже , в Сингапур с многих стран Азии , а за счет кого Украина восполняет украинцев которые уезжают?
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это тут причем? ну закрой границы - лучше станет?
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Стрелок З Німеччини не дуже і тікають.В США зарплати середні хоч і вищі.але не на стільки.щоб тікати.Та й в Німеччині краща інфраструктура.
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ага и при этом в германии не хватает рабочих рук и вакансий масса.

Немецкая торгово-промышленная палата (DIHK) приводит другую цифру - в ФРГ не хватает 1,6 млн сотрудников
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Стрелок Молоді не хочуть працювати.Хочуть отримувати набагато більше.В мене родичі там працюють.Німці жаліються,на молодих.В США також молодь не хоче працювати.Коротше кажучи всі хочуть добре жити і не працювати.
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Не «на Западной», а «в Западной»

В Украине. Всегда.
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и еще - на выборах в президента были а тут вдруг пропали. так при ком выехали? при порохе или при шмаркле?
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На Западной Украине их давно нет. На президентских там мертвые души нередко голосовали.
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серьезно? а вот наблюдатели говорят что небыло такого. кому верить?
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Зі "многа мілліонав" вже все зрозуміло. Можна не рахувати.
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Это потому 2,что ты сильно стар,а из 1000 знакомых,половина уже там,не с тобой,порошок
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Уже очень скоро начнут возвращаться, ведь барыгу выгнали с позором, все наладится.
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правильно - надо срочно переписать всех. а то как это.. барин а крепостные без счета. непорядок
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я не знаю где ты берешь картинки или где ты их размещаешь, но я их не вижу.
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РосЗМІ та 1+1, а також опоненти Порошенка нам казали: Порошенко незаконно відправив наших моряків до Керченської протоки і це він винен в тому, що вони потрапили в полонНасправді: Морський трибунал визнав, що дії України були законними і що росія має повернути наших моряків. Пізніше рішення трибуналу підтримав президент Зеленський. То в чому був винен Порошенко?РосЗМІ та 1+1, а також опоненти Порошенка нам казали: Порошенко вигідна війна, бо він наживається на ній. Саме тому війна досі не закінчена.Насправді: Порошенко вже не президент, а війна триває. То хто зараз на ній наживається? Президент Зеленський після атаки на кортеж голови донецької ВЦА заявив, що «миру не хочуть ватажки ОРДЛО». Навіть він визнав, що Порошенко не винен в тому, що війна триває.РосЗМІ та 1+1, а також опоненти Порошенка нам казали: Порошенко винен в загибелі наших хлопців в АТО (Іловайськ, Дебальцеве тощо).Насправді: За час правління президента Зеленського в АТО було вбито 58 наших бійців. А хто винен в їх смерті? Зеленський? Чи знову Порошенко? Чи може ті, хто в них стріляв?
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Kaнал Г+Г - рупор Коломойского, который обязан грабануть ЗВР и отдать как минимум $ 6 лярдов своим Хозяевам (бабки потрачены на проталкивание "Квартала-95" во власть). Так что для них вопрос раскручивания ненависти к Пороху - вопрос выживания.
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аквариум, за кого голосовал? Попал в свои 4 %?
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Зелебобики, почему вы липнете как мухи ? Я вас не трогаю. Вы же победили, что вам ещё нужно ? Зеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей, - экс-следователь ГПУ Климович - Цензор.НЕТ 5199
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Ага, 100% дописали, щоб платити їм субсидії.
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Вот это мысль, я понимаю! Не депутатов много... а народа мало!
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Опаньки! Я не знаю- кто эта тётя. Впервые слышу. Но!!! Она мне уже нравится. Первое Здравое предложение. Если найдет отклик- многое изменится. Но, думается- не найдёт. Эта статистика- убийственна.
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Статистика покажет что украинские женщины не хотят рожать. Точно так же как и в Европе.
Больше она ничего не покажет.
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Не-не. За базар отвечай.
Что такое "статистика - убийственна" ?
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А я всегда отвечаю, за свой базар. А вот ты- попал! Ожидаемо.
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яка спостережливість. В Україні максимум 35 млн.
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Когда с 25% мозга допыс на аватарке поменяют? Боюсь, к местным выборам они могут и 5% не сохранить Зеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей, - экс-следователь ГПУ Климович - Цензор.НЕТ 2687
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ферма переезжает в свинюшню мертвечука
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Що поразка на виборах з людьми робить Зеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей, - экс-следователь ГПУ Климович - Цензор.НЕТ 2149
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Получается Скоморох за два месяца правления украинцев выморил? В апреле-то явка была высокая))
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Так бюлетнів також надрукували в 3 рази більше ніж треба. Все по чесному.
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Изначально Зе и предлагал перепись населения и уменьшение депутатов в Раде

(я все помню)
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И Это произойдёт. Только будет лживым, откровенно. Тут Схема прослеживается: запросы снизу. Сначала- Филатов. Теперь- эта тётя, которая мне- понравилась. Она мне понравилась своей тупизной. Тупая тётя, расчёт на то, что все- тупые.
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Ничего не поняла. Но я лично за перепись, уменьшение раздутого штата в Раде и аудит
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Ну и правильно! Главное ведь что??? А уменьшение раздутого штата. в Раде. Потому: нахер эту тётю. С её гениальным предложением.
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A что Филатов сказал не так ?
Тебе не нравится механизм избрания мировых судей ?
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Нет. Эта неприкрытая бенина *****, якобы снизу, потребовала Выборов на местах, внеочередных.
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Дело в том что назначения, которые делает Зе на местах, абсолютно неадекватны. Например, он сместил Резниченко, который возглавлял область. За что ? За то что тот ремонтировал дороги, школы, мед.учреждения ? Других причин я не вижу.
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Не надо прикидываться. Речь идет о Самом Последнем Шаге: смене власти на местах. О перевыборах мэров и т.д. Вы всё прекрасно хаваете, только прикидываетесь. Несведующим, якобы.
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Такую информацию получать в разгар войны - тупость. Потому что это будут архиценные сведения для противника, для планирования им стратегических операций. Сохранить режим секретности тут не удастся . . .
Уже бы давно провели перепись, если бы не война.
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Или тупость, или сознательное подыгрывание врагу.
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Руководство созданного вчера малоноворосского федерального округа обязано рапортовать все данные спонсорам избирательной кампании "Квартала-95".
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Причем вымерли сразу после президентских, где было больше
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После геноцыдных рехворм парашенки хоть бы половина населения осталась из того что было
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Про геноцид украинцев, говорили только кремлевские пропагандисты. Хорошую тебе клизму поставили.
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Луиза Чкалова‏ @luiza_4kalova 15 часов назад

Нарид так сильно хотел обновить власть, что забил на выборы

Portobello‏ @missy_porto
суспільний запит - это когда *****
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Порошенко рапортовал о росте єкоеомики, численности населения и успехах реформ значення
И где же все єто? Где народ?
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Может после президентских руки на себя понакладывали?
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2% українців лишилось - голосували за Свободу. Всі інші - інопланетяне. Треба Зеленському терміново порахувати зелених чоловічків.
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Приємно визнавати, що і я серед них
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Это нам вместо обещанных реформ? Не-не, не надо увиливать, мы тут все ждем когда закінчиться эпоха бідності.
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О, у зебобика пошел закос на дурку))
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Тобто на виборах президента було більше 62% явка, а на парламентських біля 50%, за 50 днів президентства зелепуха померли 12% ...
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Сбежали, пока безвиз есть. Надо прикрыть, а то слуги народа станут сиротами.
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Интересно было бы посмотреть как и в каком количестве голосовали люди по возрасту. 18-25, 25-35, 35-45 и т.д. В Украине наверное молодняк как и в других постсовковых странах забивает на выборы.
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Через 5 лет, новое поколение украинцев, которым выдадут паспорта, проголосуют за Порошенко. Информация 100%
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Какие пять лет ? Пара лет власти "Квартала-95", и Украины не будет на карте мира.
Зря что ли новоявленный Фюрер сравнивал Украину с порноактрисой ?
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як там Брежнев? Брежнев годував і лежнів)
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)))

Три месяца с президентских прошло, а ты всё горишь и горишь.

"на карте мира" )))

На карте вселенной Marvel ещё б написал
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Зелебобики, почему вы липнете как мухи ? Я вас не трогаю. Вы же победили, что вам ещё нужно ? Зеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей, - экс-следователь ГПУ Климович - Цензор.НЕТ 5124 Зеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей, - экс-следователь ГПУ Климович - Цензор.НЕТ 777
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Serhii А.Т.‏ @Cherkas72 10 часов назад

Ті, хто читав Кобзар - журяться.
Ті, хто читав Орвела - не дивуються.
Ті, хто нічого не читав - радіють.
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Сышишь, ты чо сильно умный, да? Порохобот наверное? Книжки любишь читать?
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А ты что - слишком тупой. В школу не ходил и книги не читал - зебобик наверное?
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Ну вообще то всегда, на всех парламентских выборах явка была значительно ниже чем на президентских. Не знаю с чем это связано, наверное электорат мечтает про царя-батюшку, не зная что у нас многие годы была парламетнско-президентская республика... А в этот раз еще так совпало что Зе-манде очень хотелось побыстрее провести выборы пока рейтинг не упал окончательно и летние отпуски, отдыхи...
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Только глупец по всему своему существу, может сделать осознанный выбор в ущерб себе, ради ущерба другим. 70% украинцев, оказались самыми настоящими глупцами, независимо от социального статуса и уровня образования.
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Напевно екс-слідчий ГПУ Климович не знає, що кабмін ще у 2018 р. прийняв рішення провести перепис населення України у 2020 році.


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Знаєте,я розумію,що якби в Україні проголосувало 15міл. чол.,а за кордоном-20міл.,то можна говорити,що,людей нема,всі виїхали.Але ж і закордонних голосувало ціле тицько.Тому тут є тільки два варіанти:або люди вимерли,або люди,просто,не прийшли.Скоріше всього,не прийшли.
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Та это и так понятно, что люди просто не пошли. Но Скомороху же надо под благовидным предлогом сделать мокшам полезное и приятное.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей, - экс-следователь ГПУ Климович
 
 
 
 
 
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