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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркивает, что в ней не будет людей, которые будут работать на олигархов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник.

"В нашей политической силе не будет ни одного человека, который будет работать на олигархов. Если кто-то будет работать на олигархов, то он не будет в нашей политической силе, и это я расцениваю как коррупцию, как нарушение избирательного законодательства. И я хочу вас заверить, что не будет индульгенции для своих, все будут отвечать в рамках действующего законодательства", - сказал он.

Также читайте: "Голос" будет инициировать законопроект об ограничении влияния олигархов на СМИ, - Рахманин

Источник: https://censor.net.ua/n3139064
 
   
 Топ комментарии
 
я теперь увидел реальное воплощение фразы "ссать в глаза"
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Там треть списка - люди Бени.
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Ха-ха-ха , ха!
Давай, пучеглазый, жги ещё. Зейопики всему верят, они поверят даже в то, что зюзя на лисапеде скоро будет ездить, когда погода немного наладится.
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«В «слуге народа» не будет людей...» - фраза хороша без продолжения
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Интересно... Сколько еще зелебобам можно сладкие обещания подсовывать, вместо хлеба и на хлеб?
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Сейчас они ищут лохмандея из другой партии, который согласиться стать премьером, чтобы списать на него все экономические проблемы, которые надвигаются на страну
Это может быть Славик-фальцет, а может и Собакошвили
Профессионал шоу бизнеса, знает как дурить пустоголовых болванов, поэтому, думаю даже после дефолта они рейтинг удержат.
Зебил снимет ролик где скажет что в девальвации и обнищании населения виноват Вакарчук и секта зебильных на голову скажет: да наш спаситель от олигархов, мы верим тебе наш спаситель от олигархов.
Имеем ситуацию, когда телеканалы олигархов сделали из основной массы народа олигофренов
В нашей стране даже нашлось 2,5% упоротых лошариков
Имеем тотальную умственную деградацию населения.
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Уже с болотом Слуга народа набирает спокойно конституционное большинство. Теперь могут и царем Клоуна назначить, если есть такая возможность. Когда-нибудь сатирик напишет книгу:"Как шут стал королем". Посмеется над теми,кто его избрал, посмеются наши внуки над нами и будут правы.
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Це фігня. Тому що це лише квіточки. А от анєкдот дня це таки 73%.
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авжеж! досить вже брехати ! навіщо ? вибори закінчилися ! поця теж казав що олігархам кінець !
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український зебіл вже нічим не відрізняється від путінського ватніка - через тілівізор зебілу можна впарити будь-яку ахінею
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Баканов от лица СБУ и Украины заявил самому крупному инвестору в Украине, что менеджеры этого инвестора работают не так, как хочется Баканову и президенту. Наверное они, по его логике должны, 3,14здить деньги инвестора и выводить через студию "квартал 95". Как Коломойский.
(C)
@donikroman
🤔
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"Уважаемому бизнесмену" Коломойскому конкуренты не нужны.

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Серед ляльок коломойського не буде людей працюючих на коломойського.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков
 
 
 
 
 
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