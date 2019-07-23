 В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник.

"В нашей политической силе не будет ни одного человека, который будет работать на олигархов. Если кто-то будет работать на олигархов, то он не будет в нашей политической силе, и это я расцениваю как коррупцию, как нарушение избирательного законодательства. И я хочу вас заверить, что не будет индульгенции для своих, все будут отвечать в рамках действующего законодательства", - сказал он.

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