 В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник.
"В нашей политической силе не будет ни одного человека, который будет работать на олигархов. Если кто-то будет работать на олигархов, то он не будет в нашей политической силе, и это я расцениваю как коррупцию, как нарушение избирательного законодательства. И я хочу вас заверить, что не будет индульгенции для своих, все будут отвечать в рамках действующего законодательства", - сказал он.
Давай, пучеглазый, жги ещё. Зейопики всему верят, они поверят даже в то, что зюзя на лисапеде скоро будет ездить, когда погода немного наладится.
Это может быть Славик-фальцет, а может и Собакошвили
Профессионал шоу бизнеса, знает как дурить пустоголовых болванов, поэтому, думаю даже после дефолта они рейтинг удержат.
Зебил снимет ролик где скажет что в девальвации и обнищании населения виноват Вакарчук и секта зебильных на голову скажет: да наш спаситель от олигархов, мы верим тебе наш спаситель от олигархов.
Имеем ситуацию, когда телеканалы олигархов сделали из основной массы народа олигофренов
В нашей стране даже нашлось 2,5% упоротых лошариков
Имеем тотальную умственную деградацию населения.
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@donikroman
🤔