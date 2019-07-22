 Члены окружной комиссии в Одессе разошлись по домам, не завершив подсчет голосов

Как передает Цензор.НЕТ, корреспонденту Общественного ТВ на улице такую информацию озвучили полицейские.
"Нас здесь поставили охранять порядок, но в здании никого нет", - сообщил правоохранитель.
На сайте ЦИК уже несколько часов подряд не обновляется цифра обработанных протоколов. Сейчас отображается показатель в 78,78.
Отметим, в 135 округе пока лидер Алексей Леонов от "Слуги народа" набрал 39,94% процентов голосов. На втором месте - Сергей Кивалов, который уже поздравил Леонова с победой.
расползлись по домахразошлись по предложению председателя".Источник: https://censor.net.ua/n3139062.... ...
Обрадовало.
ех, адєса...