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 Политика Украины
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Все про:Кивалов (375) Одесса (5544)

 Члены окружной комиссии в Одессе разошлись по домам, не завершив подсчет голосов

В Одессе пока не работает 135 окружная избирательная комиссия, поскольку члены комиссии разошлись по предложению председателя.

Как передает Цензор.НЕТ, корреспонденту Общественного ТВ на улице такую информацию озвучили полицейские.

"Нас здесь поставили охранять порядок, но в здании никого нет", - сообщил правоохранитель.

На сайте ЦИК уже несколько часов подряд не обновляется цифра обработанных протоколов. Сейчас отображается показатель в 78,78.

Отметим, в 135 округе пока лидер Алексей Леонов от "Слуги народа" набрал 39,94% процентов голосов. На втором месте - Сергей Кивалов, который уже поздравил Леонова с победой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубневич признал проигрыш кандидату от "Голоса" Васильченко. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3139062
 
 
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- Ой,я вас умоляю.Шо ви устраиваете гвалт.Бюлютени - не молоко,до утра не скиснут.
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бухнули добряче - и тому "расползлись по домах разошлись по предложению председателя".Источник: https://censor.net.ua/n3139062.... Члени окружної комісії в Одесі розійшлися по домівках, не завершивши підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 4009 ...
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Какой-то ******.й хочет в какую-то раду
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так смешно читать допысы бабченко-бирюковых в фейсбуке и стоны порохоботиков с их смутными надеждами, что будет все плохо и тогда Петя на белом коне... Члени окружної комісії в Одесі розійшлися по домівках, не завершивши підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 9005
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Кому оно надо?! Пусть сын Порошенка считает, а я домой!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧлены окружной комиссии в Одессе разошлись по домам, не завершив подсчет голосов
 
 
 
 
 
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