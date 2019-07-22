 Члены окружной комиссии в Одессе разошлись по домам, не завершив подсчет голосов

Как передает Цензор.НЕТ, корреспонденту Общественного ТВ на улице такую информацию озвучили полицейские.

"Нас здесь поставили охранять порядок, но в здании никого нет", - сообщил правоохранитель.

На сайте ЦИК уже несколько часов подряд не обновляется цифра обработанных протоколов. Сейчас отображается показатель в 78,78.

Отметим, в 135 округе пока лидер Алексей Леонов от "Слуги народа" набрал 39,94% процентов голосов. На втором месте - Сергей Кивалов, который уже поздравил Леонова с победой.

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