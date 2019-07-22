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 Политика Украины
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 Амнистии для боевиков быть не может, - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркивает, что речь не может идти об амнистии для людей, которые замешаны в военных преступлениях на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - сказал он .

Также на Цензор.НЕТ: С начала суток 22 июля обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3139061
 
 
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Це він про бойовиків ЗСУ?В ОРДЛО ж повстанці.
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Я так понимаю ты в 2015 году тоже возмущался повстанцами от Пороха ? Амністії для бойовиків бути не може, - Разумков - Цензор.НЕТ 7450
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так это для боевиков, а для повстанцев
и кто фиксировал эти преступления, ихтамнет же, зеленый суд ниче не увидит, тем более друг путя будет недоволен зелей
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Короче снова зрада, снова не так, снова написяли в 8% норку.
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Военные преступления - естественно. А для тех кто просто воевал с ВСУ амнистия будет?
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ООН убрал срок давности для военных преступников. Петя отменил резолюцию ООН.
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а жо ж тогда Пьетро в Минске подписал???
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Пойду почитаю СМИ мокш.... как истерят после этого заявления Разумкова))
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то зовсім не так . вони всі з блок постів а бандюг Рашка сама ліквідувала
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмнистии для боевиков быть не может, - Разумков
 
 
 
 
 
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