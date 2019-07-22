 Амнистии для боевиков быть не может, - Разумков

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - сказал он .

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