 Зеленского ждут 1 сентября в Варшаве, - Щерский

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский высказал надежду, что польско-украинский диалог станет важной частью политической повестки дня нового украинского правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио. По словам Щерского, после воскресных выборов президент Владимир Зеленский о его окружение взяли на себя полную ответственность за будущее Украины.

Кшиштоф Щерский также сообщил, что 1 сентября в Варшаве ждут президента Украины на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. А на 2 сентября предварительно планируется первый официальный визит нового президента Украины в Польшу.

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