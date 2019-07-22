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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленского ждут 1 сентября в Варшаве, - Щерский

1-2 сентября может состояться визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский высказал надежду, что польско-украинский диалог станет важной частью политической повестки дня нового украинского правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио. По словам Щерского, после воскресных выборов президент Владимир Зеленский о его окружение взяли на себя полную ответственность за будущее Украины.

Кшиштоф Щерский также сообщил, что 1 сентября в Варшаве ждут президента Украины на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. А на 2 сентября предварительно планируется первый официальный визит нового президента Украины в Польшу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты на участке в Варшаве: "Слуга народа" - 35,4%, "ЕС" - 24,3%, "Голос" - 23,2%, партия Шария - 5,6%

Источник: https://censor.net.ua/n3139060
 
 
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Кого ждут в Варшаве, кого на допросе в ДБР - каждому свое.
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Нагадайте Шмарклі, що з 1 вересня 1939 по 2 вересня 1945 року була Друга Світова Війна і що ВАРШАВА - столиця Польщі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленского ждут 1 сентября в Варшаве, - Щерский
 
 
 
 
 
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