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 Политика Украины
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 Дубневич признал проигрыш кандидату от "Голоса" Васильченко. ИНФОГРАФИКА

Народный депутат от БПП Богдан Дубневич проиграл выборы на 118 округе представительнице партии "Голос" Галине Васильченко.

Согласно результатам подсчетов 99,28% протоколов, за Васильченко проголосовали 31,51% избирателей, за Дубневича - 30,12%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.

Дубневич признал проигрыш кандидату от Голоса Васильченко 01

Дубневич признал поражение, разместив в Facebook пост с благодарностью к своим избирателям. "

"Сегодня такой шанс выпал моему конкуренту, и я очень хотел бы, чтобы все начатые дела были завершены ... А у меня теперь появится больше драгоценного времени, чтобы проводить его с семьей, детьми, внуками, друзьями", - написал Дубневич.

Дубневич признал проигрыш кандидату от Голоса Васильченко 02
Дубневич признал проигрыш кандидату от Голоса Васильченко 03

Также на Цензор.НЕТ: "Настоящий прорыв": женщины-депутаты составят почти 1/5 часть депутатов Верховной Рады нового созыва, - Суслова

Ранее партия "Голос" заявила о краже голосов на округе в пользу Дубневича. Согласно данным экзитпола, заявили в "Голосе", Васильченко опережает соперника на 14%.

Источник: https://censor.net.ua/n3139059
 
   
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Це, правильно. Час вже звикати до цивілізації.
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Приблизительно так Вакарчук отобрал голоса у Порошнко.
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странно, соя орала во всю до выборов, что у Зе голоса Вакарчук будет отбирать, а тут такое)
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Ще одного "князька-феодала" 'зробили' . Гут
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Ой, ще не зробили. Думаєте, вони будуть сидіти, склавши лапки? Вони робитимуть все, щоб повернути втрачені позиції.
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мразь перестриляла пол красной книги

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вот тварь....
Стрелял просто ради убийства....
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угу там если порыться по его трофеях там и львы и пума, носорог. ПЗЦ! Просто!
Кст. живодер этот с БПП..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДубневич признал проигрыш кандидату от "Голоса" Васильченко. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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