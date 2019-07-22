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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22868) коалиция (3716) Янченко (2) Слуга народа (143)

 Мы не отказываемся от переговоров по созданию коалиции, это один из возможных сценариев, - пятый номер "Слуги народа" Янченко

"Слуга народа" не отказывается от возможности создать с другими партиями коалиции, несмотря на то, что партия сама получит парламентское большинство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ заявила пятый номер списка "Слуги народа" Галина Янченко.

"С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение, с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной Радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей, поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже абсолютно один из возможных сценариев ", - сказала она.

Янченко также подтвердила, что "Слуга народа" продолжает работать над коалиционным соглашением.

Она добавила, что предварительно "Слуга народа" планирует, что первое заседание нового созыва парламента состоится 24 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим неплохие наши результаты, - Разумков. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3139058
 
 
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В Воскресенье СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп ***** Эрдоган перенес сердечный приступ.

Об этом сообщили арабские СМИ. В Турции информацию пока не подтвердили.

В соцсетях уже проводят параллели между появившимися ранее в этот же день новостями о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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Наумович забыл что было для наумовичей во времена Гражданской и восстания Хмельницкого?
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Ещё один богоизбранный любитель фашизма.
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Будет коалиция по приколук, как хотел Вакарчук.
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Если продуем, в карты играя, поедем на Волынь, на обрусение края... - А нахрена? Этот край почти обрусел. У тебя каша из понятий и принципов типа Волынянын.
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даже Киселёв на прямом кривом сегодня макнул носом прогнозистов этих Мы не отказываемся от переговоров по созданию коалиции, это один из возможных сценариев, - пятый номер "Слуги народа" Янченко - Цензор.НЕТ 6551
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цікаво, аффтор придурок, путіноідний агент, чи рошенок об'ївся?!
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успокойся уже, все кто хотел проголосовал уже Мы не отказываемся от переговоров по созданию коалиции, это один из возможных сценариев, - пятый номер "Слуги народа" Янченко - Цензор.НЕТ 4417
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думаю фотографы захотят развить успех (в денежном выражении) и начнут перебегать за бабки
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Без коалиции этой милашке придётся тянуть мазу за весь квартал ! 😂
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Всё что нужно знать гнидам порохнявым...крепитесь твари, дальше будет!

Игорь Мазепа отметил, что впервые за
последние 5 лет иностранные инвесторы начали
достаточно активно вкладывать средства в
Украину. По словам банкира, только за 3
месяца в страну зашло более 5 миллиардов
долларов инвестиций.
Игорь Мазепа обратил внимание на интерес к
Украине со стороны иностранных инвесторов -
такого не наблюдалось в течение 5 последних лет.
Банкир при этом особо отметил тот факт, что
сейчас в страну заходят негосударственные
средства, и не деньги, которые можно назвать
политически мотивированными (кредиты МВФ и
Всемирного банка).
Интерес к стране проявляют именно инвесторы,
даже невзирая на приостановку сотрудничества с
Международным валютным фондом. По словам
Мазепы, за последние 3 месяца в страну зашло
немногим более 5 миллиардов долларов
инвестиций. Банкир полагает, что во многом это
объясняется отсутствием популизма в работе
украинской власти. В этой связи стоит привести и
слова Ярослава Юрчишина, заявившего, что
инвесторы сейчас заняли выжидательную
позицию, и наблюдают, какие шаги будет делать
новая украинская власть.
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Пылесос, ты про Остапа Бендера читал ? 😂
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А помнишь как в вашем любимом сериале президент поступил с МВФ ? 😁
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это типа мфв денег не дал, выпустили облигации - инвесторы поперли, ещё бы за такой процент и гос гарантии ))
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ти думаєш, що інвестиції приносять в портфелі? Ось, 5 мільярдів в чумадані, я приніс вам інвестицію. Це побрехенька від банкіра.
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"это тоже абсолютно один из возможных сценариев" - неправильно
"это тоже один из абсолютно возможных сценариев" - правильно
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Коалиция нужна только для изменения Конституции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не отказываемся от переговоров по созданию коалиции, это один из возможных сценариев, - пятый номер "Слуги народа" Янченко
 
 
 
 
 
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