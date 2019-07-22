 Мы не отказываемся от переговоров по созданию коалиции, это один из возможных сценариев, - пятый номер "Слуги народа" Янченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ заявила пятый номер списка "Слуги народа" Галина Янченко.
"С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение, с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной Радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей, поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже абсолютно один из возможных сценариев ", - сказала она.
Янченко также подтвердила, что "Слуга народа" продолжает работать над коалиционным соглашением.
Она добавила, что предварительно "Слуга народа" планирует, что первое заседание нового созыва парламента состоится 24 августа.
Об этом сообщили арабские СМИ. В Турции информацию пока не подтвердили.
В соцсетях уже проводят параллели между появившимися ранее в этот же день новостями о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
прямомкривом сегодня макнул носом прогнозистов этих
Игорь Мазепа отметил, что впервые за
последние 5 лет иностранные инвесторы начали
достаточно активно вкладывать средства в
Украину. По словам банкира, только за 3
месяца в страну зашло более 5 миллиардов
долларов инвестиций.
Игорь Мазепа обратил внимание на интерес к
Украине со стороны иностранных инвесторов -
такого не наблюдалось в течение 5 последних лет.
Банкир при этом особо отметил тот факт, что
сейчас в страну заходят негосударственные
средства, и не деньги, которые можно назвать
политически мотивированными (кредиты МВФ и
Всемирного банка).
Интерес к стране проявляют именно инвесторы,
даже невзирая на приостановку сотрудничества с
Международным валютным фондом. По словам
Мазепы, за последние 3 месяца в страну зашло
немногим более 5 миллиардов долларов
инвестиций. Банкир полагает, что во многом это
объясняется отсутствием популизма в работе
украинской власти. В этой связи стоит привести и
слова Ярослава Юрчишина, заявившего, что
инвесторы сейчас заняли выжидательную
позицию, и наблюдают, какие шаги будет делать
новая украинская власть.
"это тоже один из абсолютно возможных сценариев" - правильно