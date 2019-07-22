 Варфоломей: Греческая (Элладская) церковь признает ПЦУ в ближайшее время

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с украинцами Стамбула, сообщает "ТСН".
Эту информацию также подтвердили ВВС News Украина во Вселенском патриархате.
"Возможно, решение о признании Православной церкви Украины было бы фактом, если бы, конечно, не было политического давления из разных стран на наших сестер - поместных православных церквей. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади. Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость Православной церкви Украины, но первой церковью, которая признает поместную православную церковь Украины, будет братская сестра церковь - Элладская православная церковь", - заявил Варфоломей.
Ранее патриарх Варфоломей публично избегал заявлений о конкретных церквей, которые должны признать ПЦУ.
Вчора о 12:41
Лідери партій "Слуга народу" та "Оппоблоку" виступили зі спільною заявою. Вони подякували особисто Ігору Смішку та його виборцям за додаткові 4.3 голосів, особисто Олегу Ляшко та його виборцям за 2.8 голосів, Володимиру Гройсману та його виборцям за 2.2 голосів, Руслану Кошулинському та виборцям "Свободи" за 2.1 % голосів. А також Анатолію Гриценку та іншим.
Друзі, говориться в заяві, разом з іншими хохлами ми "сделали" ( дослівно) українців ! Тепер , завдяки вашим голосам, ми зможемо одноосібно без т. зв. проукраїнських сил сформувати свою більшість та зробити реванш !
Друзі , говориться в заяві, ви знали соціологію та те , що ці партії непрохідні , але проголосували за них, бо в глибині душі підтримували нас ! Дякуємо і тепер ми одна Зе-жОппо-команда ! Разом до перемоги !...
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Також і мої скромні привітання всім лохам та ідіотам-44.2+11.4+4.3+2.8, 2.2+2.1 +6 % Шарія та Колєснікова= все ті ж 73 % ! Разом збудуємо країну розвиненого ідіотизму !»
Я бы так не смог