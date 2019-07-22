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 Варфоломей: Греческая (Элладская) церковь признает ПЦУ в ближайшее время

Элладская (Греческая) православная церковь - одна из крупнейших поместных православных церквей мира - "в ближайшее время" признает автокефальной православной церкви Украины и вступит с ней в церковное общение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с украинцами Стамбула, сообщает "ТСН".

Эту информацию также подтвердили ВВС News Украина во Вселенском патриархате.

"Возможно, решение о признании Православной церкви Украины было бы фактом, если бы, конечно, не было политического давления из разных стран на наших сестер - поместных православных церквей. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади. Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость Православной церкви Украины, но первой церковью, которая признает поместную православную церковь Украины, будет братская сестра церковь - Элладская православная церковь", - заявил Варфоломей.

Ранее патриарх Варфоломей публично избегал заявлений о конкретных церквей, которые должны признать ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/n3139057
 
   
 Топ комментарии
 
Сочувствую, за "у вас" и язык хреновый и песни дебильные. Приезжай в Украину научим нормального
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И это хорошо. ПЦУ наша, родная.
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Та кому вона вже потрібна,не зрозуміло.В нас ціняться рускіє пєсні і язік.
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Сочувствую, за "у вас" и язык хреновый и песни дебильные. Приезжай в Украину научим нормального
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На хрена кацапы в Украине? Своей ваты хватает. В спам.
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the FAT Ти зайди в генделик,що в нас там звучить,пидивися ютуб,що там дивляться і тд.
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Олексій Миколайович b9eb4df5 Та на заході наче і вживають,але ж ******* пєсні грають в генделиках і кафешках.
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Вот что Зелень животворящая делает.
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У кацапов Томоса нет. Какие вы христиани. Самозванцы по причине силы.
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Причем тут кацапы? Не строй из себя слабоумного. Твой през считает, что его слабоумному лохторату нужен именно Термос! Не веришь? Ютюб тебе в помощь.
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Ждали пока уйдет Петя и заберет своих из Рады.
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написано сердце, но "новость" за вчера, фейк , наверно
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«Ігор Шевченко з Volodymyr Naumchuk.

Вчора о 12:41

Лідери партій "Слуга народу" та "Оппоблоку" виступили зі спільною заявою. Вони подякували особисто Ігору Смішку та його виборцям за додаткові 4.3 голосів, особисто Олегу Ляшко та його виборцям за 2.8 голосів, Володимиру Гройсману та його виборцям за 2.2 голосів, Руслану Кошулинському та виборцям "Свободи" за 2.1 % голосів. А також Анатолію Гриценку та іншим.
Друзі, говориться в заяві, разом з іншими хохлами ми "сделали" ( дослівно) українців ! Тепер , завдяки вашим голосам, ми зможемо одноосібно без т. зв. проукраїнських сил сформувати свою більшість та зробити реванш !
Друзі , говориться в заяві, ви знали соціологію та те , що ці партії непрохідні , але проголосували за них, бо в глибині душі підтримували нас ! Дякуємо і тепер ми одна Зе-жОппо-команда ! Разом до перемоги !...
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Також і мої скромні привітання всім лохам та ідіотам-44.2+11.4+4.3+2.8, 2.2+2.1 +6 % Шарія та Колєснікова= все ті ж 73 % ! Разом збудуємо країну розвиненого ідіотизму !»
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Сразу надо было. Не было бы разночтений. Филарет то по схеме прав был. Томос выдали и сразу признали---и нет проблем. А так процесс перехода остановился. Ну может это сдвинет. Дай БОГ!
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Сразу такие дела не делаются. Православная церковь очень консервативная и неспешная организация. Кацапскую церковь 150 лет не признавали...
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Да, там каноны не меняют---тогда вера держится. Но тут давно назрело---можно было и принять ситуацию.
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Появление новой поместной церкви никак не влияет на каноны Православия - равно как на эти каноны не повлияло появление за последние 100 лет полудюжины других поместных церквей.
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А не поздно? Филю по слухам уже в дурку упекли. Варфоломей: Греческая (Элладская) церковь признает ПЦУ в ближайшее время - Цензор.НЕТ 8084
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Смішно,коли мене кацапи з верхніх коментарів називають кацапом.
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не признає. Варфоломій втратив своє значення для православного світу. За бабло з Порохом і Нариком термос дарувати..це нонсенс, м"яко кажучи
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телепню, ваше сцу не визнано жодною церквою.
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Приготуватись Грецькій церкві потрібно, тонни нечистот буде вилито на грецьку церкву
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преподобный Варфоломей молодец, продолжает поддерживать Православную церковь Украины и окончательно опускает Филарета, браво
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acse Є і інші варіанти.Тут в коментарях різне пишуть.
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тому..благодаря которому зеленский стал президентом..
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Цікаво,завдяки кому Україні дали Томос? Варфоломій: Грецька (Елладська) церква визнає ПЦУ найближчим часом - Цензор.НЕТ 8962
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВарфоломей: Греческая (Элладская) церковь признает ПЦУ в ближайшее время
 
 
 
 
 
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