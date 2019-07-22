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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Линкявичюс: Литва продолжит оказывать поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил позитивную общую оценку БДИПЧ ОБСЕ прошедших внеочередных парламентских выборов в Украине и заверил, что его страна продолжит оказывать суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере. 

"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, согласно общей оценке БДИПЧ ОБСЕ. Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине", - написал Линкявичюс 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Линкявичюс договорились о проведении в Литве следующей международной конференции по вопросам реформ в Украине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3139056
 
 
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И без вас разберемся, у нас вся власть в руках
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І ви всім кагалом в гордиє домбасіти подаєтеся тепер?
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фух...ну хоть по цьому не --озабоченость Линкявичус: Литва продолжит оказывать поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине - Цензор.НЕТ 7674
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А що там у кацапів Лінкявічюс: Литва продовжить надавати підтримку суверенітету, територіальної цілісності і реформ в Україні - Цензор.НЕТ 2986
В российском ИТМО разрабатывают пищевую добавку из панциря саранчи. Она заменит наполнители из отходов мясной промышленности, которые сейчас добавляют в колбасы, полуфабрикаты, соусы и другие продукты. Саранча подойдёт и для добавления в молочные продукты и хлебобулочные изделия. Биотехнологи считают, что из-за хитина и хитозана добавка будет полезна для людей с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией, пишут «Открытые медиа».
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«Газпром» снова потерпел поражение в судебной тяжбе с «Нафтогазом Украины», которому Стокгольмский арбитраж присудил 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа на транзит.
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза», Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга отклонили жалобы российской компании, утверждавшей, что власти этих стран не имеют полномочий накладывать арест на активы в связи с арбитражным решением Швеции.
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Президент России Владимир Путинпоручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания, посвященного вопросу стимулирования нефтяной отрасли, сообщается на сайте Кремля.
Мораторий введен до 31 декабря. Путин также поручил завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности их освоения в текущих налоговых условиях до 1 декабря. Правительство РФ должно разработать единые критерии и требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки при разработке месторождений, передает РБК.
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