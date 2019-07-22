 Линкявичюс: Литва продолжит оказывать поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, согласно общей оценке БДИПЧ ОБСЕ. Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине", - написал Линкявичюс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Линкявичюс договорились о проведении в Литве следующей международной конференции по вопросам реформ в Украине. ФОТО