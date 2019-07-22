 Линкявичюс: Литва продолжит оказывать поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил позитивную общую оценку БДИПЧ ОБСЕ прошедших внеочередных парламентских выборов в Украине и заверил, что его страна продолжит оказывать суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, согласно общей оценке БДИПЧ ОБСЕ. Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине", - написал Линкявичюс
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Линкявичюс договорились о проведении в Литве следующей международной конференции по вопросам реформ в Украине. ФОТОИсточник: https://censor.net.ua/n3139056
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