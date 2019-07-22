 "Настоящий прорыв": женщины-депутаты составят почти 1/5 часть депутатов Верховной Рады нового созыва, - Суслова

Согласно предварительным результатам выборов, в состав Верховной Рады Украины девятого созыва войдет почти 20 процентов женщин. Об этом написала в Facebook народный депутат, председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации комитета парламента по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова, информирует Цензор.НЕТ.
"Если тенденция сохранится, это будет настоящий прорыв. Женщины будут составлять 19 процентов состава парламента, тогда как в действующей Раде их всего 12 процентов", - написала Суслова.
По подсчетам депутата, в общем в Раду пройдет 86 женщин. При этом среди депутатов, проходящих по партийным спискам, женщины будут составлять 27 процентов, а среди мажоритарщиков их будет 11 процентов.
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По информации Сусловой, наибольшая доля женщин будет во фракции "Голоса" (44,4 процента), "Европейской солидарности" (40 процентов) и "Слуги народа" (27 процентов).
В частности, по предварительным данным подсчета голосов, от партии "Слуга народа" в Совет проходит в общем 52 женщины, от "Европейской солидарности" - 10, от "Голоса" - 9, от "Батькивщины" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" - по 5.
В мажоритарных округах по одной депутату в Раду проходят от "Оппозиционного блока" и "Свободы", еще в двух округах победили самовыдвиженки.
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До этой новости оставалась еще маленькая надежда..
Доказано английскими ученными...
Да и в повседневной жизни каждый может сам убедится..
Чем они похожи...?
Во первых не свинка...
Во вторых не женщина...
Вова сам не справится...
(с)
Ти на кого це бочку котиш?))
Но раз так, что ж в раде на 1/5 пи*орасов станет меньше.
и что они продвигали? мыролюбный реформизм свиней.
ніби виборці повинні голосувати НЕ за політиків і їх програми, а за баб(50%) і за геїв (50%)
Політична діяльність[ред. | ред. код]
З 2014-го по лютий 2016 року входила до партії «Воля».
У жовтні 2014 році на дострокових виборах до Верховної Ради була обрана народним депутатом за списками партії «Самопоміч».
У лютому 2015 року парламентська фракція «Самопоміч» прийняла рішення виключити зі свого складу Суслову - за словами Єгора Соболєва - як єдину з фракції, хто проголосував за призначення генеральним прокурором Віктора Шокіна ...
30 березня 2016 року вступила у фракцію Блок Петра Порошенка.[5]