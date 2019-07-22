 Фильм об украинских миротворцах представили в Херсоне и Николаеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Показы документального фильма "Миротворцы. В горах Сванетии", снятого компанией MIR & CO PRODUCTION по заказу Министерства информационной политики, состоялись по случаю Дня украинского миротворца. 15 июля ленту показали в Херсоне (киноконцертный зал "Юбилейный"), 16 июля - в Николаеве (в воинской части)", - сказано в сообщении.

Участие в мероприятиях приняли продюсер фильма Мирослав Гай, автор идеи Валентина Охлопкова, руководитель сектора информационной реинтеграции Крыма и Донбасса МИП Виктор Литвинов.

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Фильм рассказывает о первой самостоятельной миссии украинских миротворцев, прошедшей с 10 по 14 октября 1993 года. Это была спецоперация ВСУ по эвакуации грузинских беженцев в горах Сванетии. Украинские пилоты на 17 вертолетах под обстрелами абхазо-российских войск осуществили 291 вылет и спасли от этнических чисток 7634 человека, доставили 487 тонн груза.

Вооруженные силы Украины принимают участие в миротворческих операциях под эгидой ООН, НАТО и других международных организаций, начиная с 1992 года. Всего в военных операциях приняло участие более 44 тысяч украинских военнослужащих.

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