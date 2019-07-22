 Евросоюз не будет давать визы крымчанам по выданным после 2014 года российским паспортам, - посол ЕС в РФ Эдерер

Об этом заявил в интервью ТАСС глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что ЕС не признал и не признает оккупацию Крыма Россией, "поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказала мониторинговой миссии ООН в проезде на территорию оккупированного Крыма

По словам дипломата, существует два способа получения шенгенской визы жителями Крыма. "Первый - для жителей Крыма, у которых есть проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии. Второй способ - следующий: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина по-прежнему считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские не биометрические паспорта", - указал он.

Однако в обоих случаях крымчанам "следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России". "Кстати, а если у них есть биометрический украинский паспорт, то они могут совершать безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства, поскольку для украинцев с биометрическими паспортами действует безвизовый режим. И этот безвизовый режим существует с 2017 года", - добавил дипломат.

Также читайте: РФ засекретила все данные об экономической активности на территории оккупированного Крыма, - Климкин