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 Политика Украины
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 Евросоюз не будет давать визы крымчанам по выданным после 2014 года российским паспортам, - посол ЕС в РФ Эдерер

ЕС не будет ставить шенгенские визы жителям оккупированного Крыма в паспорта, выданные Россией после 2014 года.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что ЕС не признал и не признает оккупацию Крыма Россией, "поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой".

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По словам дипломата, существует два способа получения шенгенской визы жителями Крыма. "Первый - для жителей Крыма, у которых есть проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии. Второй способ - следующий: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина по-прежнему считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские не биометрические паспорта", - указал он.

Однако в обоих случаях крымчанам "следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России". "Кстати, а если у них есть биометрический украинский паспорт, то они могут совершать безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства, поскольку для украинцев с биометрическими паспортами действует безвизовый режим. И этот безвизовый режим существует с 2017 года", - добавил дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139052
 
 
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Они будут тоже трудны… Евросоюз не будет давать визы крымчанам по выданным после 2014 года российским паспортам, - посол ЕС в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 7365
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Если у него хватит ума не трогать Порошенко-безвиз останется. В противном случае,я почти уверен что безвиз отменят.
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А путен нападет если трогать Порошенко?
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попробу потрогать Мертвечука - апокалипсис будет
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теж добре, але Турція ))) там безвіз з кацапами поки пво), будуть будувати! Евросоюз не будет давать визы крымчанам по выданным после 2014 года российским паспортам, - посол ЕС в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 1038
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А зачем им визы? Они приезжают в Украину, получают наш паспорт и ездят по безвизу.
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Вот не пойму, родная говень, *****-бох,зато без биндер, можна разгаваривать на радном чувашском наречии,зачем крысам Европа,когда в родном говне тепло и патрет ***** перед красной мордой
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Так ото ж,никто кацапов не понимает.
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Крымчане хер ложили на эти визы. У крымчан-украинский безвиз. Они же не лохи, давно оформили биометрику...
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че..променяли рюський пашпорт Евросоюз не будет давать визы крымчанам по выданным после 2014 года российским паспортам, - посол ЕС в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 4668 а ***** так старался
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козломордые идите очередь уже занимайте а то завтра голодные будете=))

https://www.youtube.com/watch?v=otw8kFfn4Dk
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А зачем они в говень вернулись, чтобы потом сбежать?
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зебобик выдаст всем страждущим коцапам украинские паспорта. бонус - пенсия, и возможность голосовать за руцький изык и против наты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз не будет давать визы крымчанам по выданным после 2014 года российским паспортам, - посол ЕС в РФ Эдерер
 
 
 
 
 
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