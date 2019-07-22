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 Политика Украины
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Все про:деньги (777) Ефремов (1527) Швейцария (309)

 На счетах Ефремова в Швейцарии лежат 33 млн швейцарских франков - это 866,7 млн гривен, - DW

Швейцария обнародовала данные о средствах экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Деньги на его счет поступали с 2006 года. Счета контролируют сын Ефремова Игорь и его жена.

Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Об этом со ссылкой на реестр судебных дел Швейцарии пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Эти деньги заблокированы с лета 2016 года. Сын Ефремова Игорь, его супруга и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии, добиваясь того, чтобы счета разморозили. Они пытались убедить швейцарских судей, что дела против Ефремова-старшего - это "политическая расправа" и сравнивали его с опальным российским олигархом Михаилом Ходорковским.

Но швейцарские судьи отказались размораживать счета. Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение этих средств.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест

Как сообщили DW в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых. Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, с протоколом допроса Ефремова-младшего включительно. Это дело в Швейцарии было закрыто в 2015 году за недостатком улик.

Напомним, Александр Ефремов был задержан в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Также на Цензор.НЕТ: "Этот парень умеет слушать и умеет слышать", - Ефремов о Зеленском

Ефремов провел три года в СИЗО в Старобельске.

22 июля 2019 года Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову на круглосуточный домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3139051
 
   
 Топ комментарии
 
так то красноморды нареформировал мыролюбно до 14 года.
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Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение этих средств Источник: https://censor.net.ua/n3139051

Ничего так Швейцария Югика обломала
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Это теперь кореш и подельник ЗЕкоманды прошу любить и жаловать. ЗЕбилы его уже своим называют. Отмашка сверху шо это свой для ЗЕбилов уже была... если шо...
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так то красноморды нареформировал мыролюбно до 14 года.
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Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение этих средств Источник: https://censor.net.ua/n3139051

Ничего так Швейцария Югика обломала
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Оставайся в Германии Зесепарша, мнение дезертиров перебежчиков очень важно для нас.
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А звідки, у сідєльца Єфремова взялись 33 мільйони франків, тебе не здивувало, аж ніяк.
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Чу-чу-чу! Стучат, стучат копыта.
Чу-чу-чу! Ударил пулемёт!
Белая гвардия наго́лову разбита,
А Красную армию никто не разобьёт!
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Кристально честный человек, однако. Ну, немного поделиться зеленью с богданами, розумовскими, шефирами и прочей Зеленью, и опаньки, уже станет жертвой репрессий папиредников. На счетах Ефремова в Швейцарии лежат 33 млн швейцарских франков - это 866,7 млн гривен, - DW - Цензор.НЕТ 6159
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Это теперь кореш и подельник ЗЕкоманды прошу любить и жаловать. ЗЕбилы его уже своим называют. Отмашка сверху шо это свой для ЗЕбилов уже была... если шо...
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а разве красномордую ефремку в14-16 годах не свиновальц защищал?
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Плохо защищал бо сидел он в СИЗО, а вот ЗЕбилы лутше защитили..теперь он уже дома у себя сидит.
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этот почетный лугандон ни дня в сизо не сидел. он жил все это время на даче у кума или хозяина.
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Ждал ЗЕкловуна который в отличи от мародёра бариги его уж точно посадит.
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краще скажи коррупційні схеми розбудовував.і до останнього за владу тримався
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Как то скромно вождь красно-рожих стоганул. Так, на старость. Швейцарцы ушлые, много нельзя. Там в РФ лярды работают у них у всех---в том то и причина войны была, чуть кончилось бабело. А привыкли. К сожалению не вернём.
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Скоро в ЗЕкоманде будет - скриньте и проверяйте. Гарантия 101%. Вопрос только кем пристроят и в какой должности.
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инетересно, а сколько на счетах свинарчуков?
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Туда...куда портнов прикажет смотреть...
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У Йугика и Парашенка за 5 лет не хватило времени найди доказательства. А чего вы от него хотите если Йугик доказал что Бойко не причастен к вышкам Бойка. Не сомневаюсь что Йугику башляли притом не плохо за то что он отмазал всех рыгов. Теперь свалит на свои Сейшелы с несколькими сотнями миллионов.
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Ну а у ЗЕкловунов хватит времени, или они будут 5 лет визжать про то как у Югика и Парашенка не хватило времени и нихрена не делать???
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Посмотрим. Иначе ЗЕ побежит вслед за Парашенком, никто его терпеть и защищать не будет.
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Скоро все разблокируют...лейтенант из сбу посодействует...
Сегодня красномордый уже сменил нары в сизо...на теплую постель в своем доме...
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Ой, вей! Наши ж в городє!
Он вийдєт чістим і нє в чьом нє віноватим,
Клянусь вам в етом, вєк свободи нє видать!
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порох перетворив вас на кловунів ви правду такі дурні чи вам за це платять?
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Почти миллиард гривен украл только один Ефремов .
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Порохососы раздухарились ,а как там насчёт допроса Парашенка на 25-го?
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Всё верно ЗЕбилятник -- Порошенко на допрос,а Ефремова в ЗЕкоманду. ЗЕбилятники довольны.
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Тебе лечится надо зебил. Вы зебилы только пороха видите. Мне тоже Зеленский не нравится, но я так часто его не вспоминаю. Я просто смотрю что оно делает и молча делаю выводы. А вам бы только попи#деть..., Порох, да Порох... ох уж этот Порох... уймитесь уже)))
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дійсно---як малі діти --то порох то зе...і так весь чат
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Думаю,насправді в нього більше грошей.
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це він..так..заєте таке--нехай заберуть частину.щоб не забрали все
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И что конфисковать в пользу государства проблема? Или это его честно заработаные деньги? Че то я *** сомневаюсь.
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всі депутати в Україні дуже чесні. А чиновники які чесні. А судді взагалі кришталевої чесноти. А олігархи найчесніші, усіх переплюнули.
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Сейчас речь идет о Ефремове, успокойся....
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Господарі Донбасу без Донбасу. Явно Ахметовська лапа там шарудить.
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Фото к статье уже не актуально...пора менять...красномордый чувак в мягком кресле..с бокалом коньяка...в халате и домашних тапочках...😀
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Да ничего не будет сепару, из СИЗО уже выпустили, значит на очереди размораживание средств - занесет кому нужно и улик как всегда окажется недостаточно. Только суд Линча над сепарами, прокуршлюхами и судьями их выпускающими может реально изменить ситуацию, а так они всех нас на кую вертели и все наши возмущения в интернете им до одного места.
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а тут чудака з зоопарку за вісім штук зловили
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Расскажите ето даунбаситам и особенно шахтерам, которых когда то Ефремов пиз***дил, где ихние деньги. И скорее всего ето не последние деньги а лишь небольшая часть, остальные раскиданы по другим счетам и другим банкам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа счетах Ефремова в Швейцарии лежат 33 млн швейцарских франков - это 866,7 млн гривен, - DW
 
 
 
 
 
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