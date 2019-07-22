 ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля

Эту информацию theБабелю подтвердили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, Государственное бюро расследований вызывало Петра Порошенко на 17 июля. По словам директора ГБР, он был вызван как свидетель в криминальном производстве по факту совершения соглашения и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузня на Рыбальском". Однако, по информации пресс-службы политика, Порошенко не получал ни одной повестки, а поэтому находился на международных встречах в Европарламенте.
Пан не хоче, але йде.
Від свідка, до підозрюваного лише один крок...
Ну, хоч не через портнова вже, нарешті...
пруф.
просто усираются от бессилия, а ничего поделать не могут, хоть по визжат на что нибудь...)
(За редким исключением)
🤗
Все інше дрібниці...