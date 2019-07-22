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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:допрос (1174) Порошенко (17687) ГБР (446)

 ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля

Повторно для дачи показаний пятого президента Украины Петра Порошенко пригласили на 25 июля.

Эту информацию theБабелю подтвердили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, Государственное бюро расследований вызывало Петра Порошенко на 17 июля. По словам директора ГБР, он был вызван как свидетель в криминальном производстве по факту совершения соглашения и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузня на Рыбальском". Однако, по информации пресс-службы политика, Порошенко не получал ни одной повестки, а поэтому находился на международных встречах в Европарламенте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139049
 
 
 Топ комментарии
 
Прошу пана до гіляки.
Пан не хоче, але йде.
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Це у вас там шаурми накушалісь?
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Не, порохосрань, ето как раз сделали вы.
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Они скромные. Не хотят награду, как у Полтавы 😁
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Понадеялся петя на ботов, что они засрут украинцам мозги.
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Точно говоришь. Надо было телесериал снять про Голобородька как у ЗЕбилятников это на ЗЕбилах сработало бы лутше - уже проверено, работает!
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Надо выразить порохоботам благодарность ,столько сколько они для уничтожения пэтиной банды не сделал никто .. ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля - Цензор.НЕТ 3668
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ты слишком навязчиво повторяешь один и тот же московский тезис. повторяй 3-4 по кругу. будет не так заметно и в заработке не потеряешь.
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Так, я не понял,шо ты тут делаешь ,разве соевая ботоферма не закрылась в связи с кончиной главного хряка ... ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля - Цензор.НЕТ 4672
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По сети гуляют слухи, что Эрдоган ласты склеил от сердечного приступа.
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Для петрухи начинаются тяжелые времена... Допросы, суды, меры пресечения, потеря бизнеса... ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля - Цензор.НЕТ 957
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Это для народа начинаются очень тяжелые времена, а что бы он не артачился, вот ему пряник "посадим Петю". Вы готовьтесь, дурики, сушите чухари. И не для Петра, для себя.
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а до этого они были такие легки такие веселые эти времена - что решили кондитера на юмориста поменять
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ЗЕбил а тебе какая разница кто тебя ЗЕсосить будет Петя или Бабломойский с клоунами)))) Петя с Бабломойским порешают между собой, а ты ЗЕбилятня будешь опять почмокивать.
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он был вызван как свидетель

Від свідка, до підозрюваного лише один крок...
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Що, їм важко знайти Порошенка, щоб вручити повістку? Що, адреси місця проживання не знають? Навіщо оці оприлюднення через нет?

Ну, хоч не через портнова вже, нарешті...
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Так ты , ****** , недавно на гей-параде тусовался. А теперь свои пороки вешаешь на других.
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Сейчас зелебобики срач разведут в теме.
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С такой радой петю неприкосновенности лишат на раз-два. Тревожно сейчас в петушином углу.
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за воровство во время войны петрилло с кумом будут долго кукарекать на зоне.
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не скажут они, потому что не для этого здесь гавкают...
просто усираются от бессилия, а ничего поделать не могут, хоть по визжат на что нибудь...)
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ВОзможно Петя у ЗЕбилов мозги украл, но и эта версия сомнительна и не выдерживает малейшей критики, ибо мозгов там никогда и не было.
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Я уж как то писал, что заочно посадив Овоща на скамью подсудимых, следующий на ней будет сидеть. А Зеля очень рискует увидеть её в последний раз возле каштана.
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Посадят по беспределу, прощай безвиз и перспективы вступления в НАТО и ЕС.
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Зачем по беспределу? Там и так лет на 300 хватит. А Эвропа ещё и аплодировать будет, стоя.
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например... или опять простой словесный понос зебильный?...)
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Начались бесконечные петины страдания с конфискацией. Это же надо такое представить себе, - фракция пес в парламенте с лидером, сидящем в тюряге за казнокрадство и всякие махинации. Интересно, они тогда будут говорить в начале своих выступлений: "Наш лидер, который в данное время отбывает пожизненный срок, завещал нам бороться за Украину, как это делал он."?
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Какие сладкие мечты,но этого не будет.
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Это у тебя сладкие. Но это давно напрашивается само собой и 250 мандатов ЗЕ об этом очень красноречиво говорят. Их им дал народ, который хочет, чтобы петю *******. А слуги народа на то и слуги.
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Твои речи все глупее и глупее с каждым постом.
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Хе-хе. Порохоботовский придурок, очень аргументировано. Когда нечего сказать, а ляпнуть то что-то надо, то может тогда поговорим о покрое моих брюк и о том что у меня нос не той формы?
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Только цапы сразу переходят на оскорбления-разговор закончен.
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дурак ты, кацапа. держи 11.80. обналичишь у куратора.
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А ты г#ндон парашенковский со своими 20 мандатами против 250 от народа. Тебе при таком раскладе вообще нужно тихо сопеть в тряпочку и не вылазить на люди.
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Какое вызвало. Мешок на голову ему и в багажник. Так как он с Саакашвили поступил.
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Надо еще его подружку Гонтареву вызвать, хватит нежится в Европе на солнышке, очень много вопросов к ней..
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У порохососов сегодня дембель. Цензор осиротел.
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Зато сразу видно кто проплаченный а кто просто ... альтернативно одаренный

(За редким исключением)
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ну что? ставим ставки . Сбежит. не сбежит.
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Богдан із Зеленським справно відпрацьовують замовлення Коломойського. Взагалі, іноді здається, що вся ця метушня з "Слугою народу" була задумана ізраїльським в'язнем тільки заради одного - особистої помсти Петру Порошенко
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Пусадят тебя Петя, ой пусадят, даже жопозиция проголосует за снятие деп неприкосновенности ради такого случая.
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Так это же...Как?! Это же уже не будку шатать, а прямо той будкой - да по кумполу барыге!
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хватит его уже вызывать в качестве свидетеля. пора менять статус на подозреваемого.
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Вы ГБРшников видели??? Это такаеже фуета как и пидрошенко. Што не ГБРшник, то большая вилла и офегительная машина. гбр это те же мусара гопники., гбршники пытаются просто договорится.
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Иди,Петя.Иди туда,и если невиновен,то,как говорится,с чистой совестью.Ну а уж если нагрешил-то садись.Искупай.
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Петр Алексеевич, не «Армія! Мова! Віра!», а «Суд! Этап! Тюрьма!»
🤗
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пора скасовывать армию, мову, виру - пришли малоросы!... ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля - Цензор.НЕТ 9938
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у нас миллиардеров не судят, у них свои законы, смысла нет вызывать
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Такое бывает когда идешь против 40 миллионов народа в угоду нескольким друзьям-олигархам. Порохосрань, как думаете, защитит Ахметка и Косюк с Фирташем Парашенка и его прихвостней, потому что народ к Пете даже на каву не пришел не говоря уже о его защите.
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против 140 млн...?... не транди, вас уже гораздо меньше...
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не ахметка и дальше будет при делах..теперь с зе.. ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля - Цензор.НЕТ 142
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тупА, кацапа, и вяло. уволят. впрочем уволят и так. после незаконных местных.
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А скільки ЗЕленого гімна в коментарях! Не набридло гадити, зебіли? Цукерок конфіскованих захотіли? Наїстеся незабаром... дивіться, щоб не злиплося...
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Партия ЕС начала сбор денег для Пети на закупку чемоданов- видно своих не хватает уже..
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Раз вызвали - значит есть вопросы............
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Срочно нужно какое нибудь заседание ПАСЕ в Страсбурге, ОБСЕ в Брюсселе или на худой конец УЕФА в Ирпене...
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"ЄС" і "Голос" в ВР.
Все інше дрібниці...

ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля - Цензор.НЕТ 3252
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Что по этому случаю скажут Порохососы?Может устроите Майдан,сейчас лето ,тепло,можно постоять за Пеца
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля
 
 
 
 
 
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