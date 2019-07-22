EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  2039  41
Все про:Вакарчук (234) закон (2613) Россия (73394) шоу-бизнес (99) артисты (200)

 Украине нужен закон о "сосуществовании" с Россией, - Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что необходимо принять закон, который четко определил бы, что можно и чего нельзя в отношениях с государством-агрессором.

Об этом Вакарчук заявил "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина вообще очень страдает политикой двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а потому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - наоборот - активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос поднялся бы. Потому что он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - пояснил Вакарчук.

Напомним, с похожей инициативой в свое время выступал и бывший глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. В конце февраля 2019 года он говорил о необходимости на законодательном уровне ограничить деятельность не только украинских артистов в России, а вообще граждан Украины на период российской агрессии.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду

Напомним, 1 марта 2018 в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8085 "Об особенностях ведения гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины".

Проектом предлагалось создать реестр украинских гастролеров на территории РФ и оккупированных территориях Украины.

В то же время законопроект предусматривал введение гастрольного сбора для организаторов гастрольных мероприятий с участием лиц, внесенных в Реестр. Поступления от этого сбора должны направляться на нужды Вооруженных Сил Украины. Его ставка может составлять 20% объекта налогообложения.

Этот законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении.

Также на Цензор.НЕТ: Фирма, ранее частично принадлежавшая Зеленскому, отказалась снимать фильм для РФ и вернула деньги, - "Схемы"

Источник: https://censor.net.ua/n3139048
 
   
 Топ комментарии
 
Эх и забористые у Славика косячки ... Украине нужен закон о "сосуществовании" с Россией, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1451
 показать весь комментарий
 
Ну насчёт развода так Разумков, Портнов, Комарницкий, Богданчик, Бабломойский, Шефир с тобой ЗЕбилкой сбежавшей в Германию.. точно не согласяца. Кстати шо там у немчуры, Северный поток уже достроила??
 показать весь комментарий
 
полохо начинаешь!!!! в украинском обществе воспринимается только смерть росии и никак иначе!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну насчёт развода так Разумков, Портнов, Комарницкий, Богданчик, Бабломойский, Шефир с тобой ЗЕбилкой сбежавшей в Германию.. точно не согласяца. Кстати шо там у немчуры, Северный поток уже достроила??
 показать весь комментарий
 
 
Я в трактовках моих комментариев умственно-отсталыми пользователями не нуждаюсь
 показать весь комментарий
 
 
Голосовать на рихвирендуме за дружбу с Расиюшкой по предложению ЗЕчлена Богданчика с Гермнаии приедешь или по месту проголосуешь??
 показать весь комментарий
 
 
Олег Тихонов 055f40a1
Голосовать
на рихвирендуме за дружбу с Расиюшкой по предложению ЗЕчлена Богданчика
с Гермнаии приедешь или по месту проголосуешь??

Для наочності карикатура з сайту "Радіо Свобода"

Україні потрібен закон про "співіснування" з Росією, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7926
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Славко не отвлекайся на бред, давай готовься у тебя концерт 24 августа в Днепре.
 показать весь комментарий
 
 
Для начала нужен разрыв дип отношений, а потом уже все остальное типа запрета на гастроли.
 показать весь комментарий
 
 
полохо начинаешь!!!! в украинском обществе воспринимается только смерть росии и никак иначе!!
 показать весь комментарий
 
 
твои слова подтверждены результатами выборов Украине нужен закон о "сосуществовании" с Россией, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 621
 показать весь комментарий
 
 
Сявко, сейчас действует единственный закон- война. Сосуществовать будешь со своей женой.
 показать весь комментарий
 
 
С агрессором, можно только обмениваться пленными, всё остальное нельзя.
 показать весь комментарий
 
 
Вітаю партію "Голос" з вдалими виборами у ВР.
Бажаю успіхів у законотворчості і всіх благ.
 показать весь комментарий
 
 
Мда, война должна идти не просто так, а по закону.
 показать весь комментарий
 
Война войной,а гастроли по расписанию.
 показать весь комментарий
 
 
так славко ж, начебто хвізик, там є теорія, відносності))), маленька тупість є ознакою ватного кацапа, ну і відповідно))), шо за закон), там є одне - ніяких, нічого з кацяпами, шо не ясно?!
 показать весь комментарий
 
 
Славко хочет в Тамбов? Вообще-то, по логике вещей ничего нельзя, с законом или без. Раська - враг!
 показать весь комментарий
 
 
А тоді як притягувати до відповідальності, якщо закону нема?
 показать весь комментарий
 
Боже!. Який дебіл!!!!!!!!!!!.Проблема в тому,що на Заході не потрібен ваш ширпотреб,бо його не сприймають,навіть,диаспоряни,тому і претесь до мордору.облизати їм дупу, а вони "підкидують" грошенят і ви їх ховаєте від оподаткування!.Може ще потрібен Закон КОГО і КОЛИ тобі трахати?.
 показать весь комментарий
 
 
Нахрена мне этот закон Украине нужен закон о "сосуществовании" с Россией, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3700 .. ? Я например , и без него знаю что мертвый мацкаль лучше живого , и что для " брацкого народа " нельзя ничего жалеть ,, особенно патронов .
Славко , не занимайся ерундой , с самого начала .!! .
 показать весь комментарий
 
 
Сваты уже на всех канал...шлюхи из паРаши с гастролями в Украине...права на показ свптов зебобик продал яндексу...скоро односральников..и в контакте разрешат....какой закон Славик？ о чем ты？ни при зебобиках...
 показать весь комментарий
 
 
Вакарчуку нужен закон о сосуществовании с мозгом...
 показать весь комментарий
 
 
Любой закон об сосущесвовании с агрессором не более чем пустышка, у нас в парламенте не признающие агрессию сидят, все, внутренний конфликт на ровном месте. Хоть за ним стоит не прикрыто Кремль. Решения простого не будет, это уже и так понятно. Думаю что законами это не решить, только международными договорами, при посредничестве третих стран... причем там не должно быть никаких гарантий, хватит этих гарантий... наелись. Только ответная реакция в случае не выполнения обязательств и все.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, я знаю таких, активно гастролировавших по раше, когда их в Украине военкомат искал родину защищать. Славко, имя одного, самого известного, подсказать?
 показать весь комментарий
 
 
свиносявка пинкиса эльза подхватила мыролюбный триппер от мыролюбного свиновальца?
 показать весь комментарий
 
Обжеслав опять полез туда где его не ждут Украине нужен закон о "сосуществовании" с Россией, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1132
 показать весь комментарий
 
 
Понавибирають "нових обличчь", які елементарних речей не знають і не розуміють
 показать весь комментарий
 
 
Закон может быть только один - стрелять без предупреждения.
 показать весь комментарий
 
 
какое на йух сосуществование с врагом? Славко, ты что на гастроли в рашку захотел? и вообще простым людям то этот закон на яух? тем которые на поют и не пляшут и не веселят и не клоуны и не развлекают... у вас у людей из шоу бизнеса все как то на сцену и на бабло повернуто и ум под это заточен отсюда и высновок что вы считаете рашистов братским народом! так Славко? ты это брось!... вот я не пою и в рашку мне не надо и никогда не поеду! а вас развлекатели все время туда тянет и тянет! ну какие дела с врагом могут быть! а те кто туда ездят не давать сцену в Украине вот они туда сами и убегут и йух с ними плакать за предателями не будем!
 показать весь комментарий
 
 
Думка про прийняття закону дуже слушна.
Безумовно закон прийнятий не буде, а от сам процес буде цікавий і однозначно повчальний.
Хто із Ху...........
 показать весь комментарий
 
Уже всьо,вайни нема стріляти перестали мдя бач,Зеленский таки приніс мир на Данбас.Ну слава Йсу.Так шо пора адновлять шо накоїли.
 показать весь комментарий
 
Квартал 95 будет принимать закон против себя?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраине нужен закон о "сосуществовании" с Россией, - Вакарчук
 
 
 
 
 
 вверх