 Пятеро украинских миротворцев отправились служить в Мали

Об этом сообщил на брифинге в Киеве заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

интегрированной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали.

По словам Левчика, сейчас 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в таких странах:

- миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек);

- миссия ООН в Косово (два человека);

- миссия ООН в Республике Южный Судан (четыре человека);

- временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (шесть человек);

- силы ООН по поддержанию мира на Кипре (один человек);

- тренировочно-совещательная миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане (21 человек);

- многопрофильная интегрированная миссия ООН по стабилизации в Мали (пять человек);

- совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Молдовы (10 военных наблюдателей).

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На территории Мали с 2013 года по решению Совета Безопасности ООН находится около 12 тыс. "голубых касок". Они должны обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам Мали, помогать в проведении диалога между властями и северными территориями страны, где действуют исламистские группировки.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 января 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в котором распорядился направить украинских военнослужащих для участия в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали.