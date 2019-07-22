EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3884  26
Материалы по теме:
Все про:выборы (22868) протест (4472) Донецкая область (4320) Ухман Михаил (30) Покровск (1)

 Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях. ФОТО

Волонтеры и военнослужащие начали акцию протеста в Покровске Донецкой области. Митингующие обвиняют в фальсификациях набравшего большинство голосов в округе мэра Покровска Руслана Требушкина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Михаил Ухман. 

Он отметил: "Военные, волонтеры и неравнодушные украинцы собираются в городе Покровске, Донецкой области на протесты.

Митингующие требуют провести расследование и обвиняют мэра Покровска, он же новоизбранный депутат Верховной Рады в фальсификациях.

Требушкин Руслан, выдвигался от политической партии "Оппозиционный блок".

В прежнем, он член Партии Регионов. Во время Революции Достоинства поддерживал бойцов "Беркута". Называл украинскую власть _ хунтой.

Весной 2014, Требушкин вспоминая аннексию Крыма русскими, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".

И теперь этот сепаратист стал депутатом Украины".

Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях 01
Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях 02
Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях 03
Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях 04

Источник: https://censor.net.ua/n3139046
 
   
 Топ комментарии
 
Петя 5 лет медведчука не трогал и его шоблу. И сейчас они неприкасаемы. Шарий будет миллионы получать из бюджета. А тут - переполошились.
 показать весь комментарий
 
Пока таких только выпускают из тюрма...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Можно облить зелёнкой и бросить его в мусорный контейнер
 показать весь комментарий
 
 
а может оттуда от "повстанцев" долетит шальная пуля..не...печалька .... Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях - Цензор.НЕТ 6756 а как бло бы гарно и даром и иным наука....
 показать весь комментарий
 
Порядка 50 км по прямой...в Покровске даже обдроченцев ни дня не было...
 показать весь комментарий
 
Ага, зараз нова влада наведе порядок...

Він там не один такий буде у ВР (якщо буде) Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях - Цензор.НЕТ 526
 показать весь комментарий
 
Пока таких только выпускают из тюрма...
 показать весь комментарий
 
 
В этом и вся прелесть нашего "единого" народа и эти пользуются все кому не лень
 показать весь комментарий
 
Да там одна сепарня, даже говорится что протестуют волонтеры и военные, тоесть в большинстве приезжие в город.
 показать весь комментарий
 
 
сєпара в тюрму!
А то пригрів вас мародер!
Нова влада вас скоро прибере
 показать весь комментарий
 
 
😀Ага...красномордого ефремова нова влада уже прибрала...из камеры в сизо...домой ...под домашний арест..
 показать весь комментарий
 
Петя 5 лет медведчука не трогал и его шоблу. И сейчас они неприкасаемы. Шарий будет миллионы получать из бюджета. А тут - переполошились.
 показать весь комментарий
 
 
38 миллионов в год, тоесть за 5 лет до новых выборов Шарий получит 190 миллионов с бюджета.
 показать весь комментарий
 
 
спасибо жителям Донбасса за Президента пед....
 показать весь комментарий
 
ВОЛОНТЕРИ І ВІЙСЬКОВІ протестують, ті, хто обрав це лайно мером тишком сидять по норах...
 показать весь комментарий
 
 
треба до а не після . а якщо є докази то перевибори . але там одні сепари шо від них чекати хорошого
 показать весь комментарий
 
какой Нахрен ПРОТЕСТ??? Пулю В Жопу и в раШку. Одно время прыгали ИДИЁТЫ " АхМетка нашаША!"
 показать весь комментарий
 
это яв в смысле на сей час что сейчас происходит
 показать весь комментарий
 
Только глупец делает выбор, как в ущерб себе, так и в ущерб другим.
 показать весь комментарий
 
Вообще-то мэр - выборная должность. Я к тому, что этим людям такие особи "до вподоби", и не факт, что были фальсификации.
 показать весь комментарий
 
Є відео, де на цьому окрузі вкидають пачки бюлетенів. Правда, не зрозуміло за кого...
 показать весь комментарий
 
По мажоритарке от Зайцево (ага, того самого) прошел дедушка, помогавший в 14-м Беркуту свалить из Киева и прятавший его оружие от следствия. Вместо гречки раздавал детям кроссовки и обещал купит велосипеды в случае победы. Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях - Цензор.НЕТ 9535Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях - Цензор.НЕТ 9535 ****, какая же это прелесть!!! ****** хохлы! Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях - Цензор.НЕТ 4773
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАкция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх