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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:визит (2282) США (15139) Волкер Курт (463)

 Волкер на этой неделе посетит Украину

Спецпредставитель США Курт Волкер назвал внеочередные парламентские выборы в Украине голосом за реформы и сообщил, что на текущей неделе приедет с визитом.

"Поздравления народу Украины - сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Волкера в аккаунте в Твиттере.

Волкер на этой неделе посетит Украину 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдача паспортов РФ гражданам Украины противоречит духу минских соглашений, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3139045
 
   
 Топ комментарии
 
Альтернатива у Минска была одна - за 5 лет сделать нормальное дееспособное государство, выиграв таким образом пропагандистскую войну. Повторить опыт ФРГ. Но, видимо, такого в планах руководства страны не было.
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Порохоботы , меняйте ваши 25% на настоящие ваши проценты Волкер на этой неделе посетит Украину - Цензор.НЕТ 7788 Волкер на этой неделе посетит Украину - Цензор.НЕТ 6332
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Порошенко теж колись казав: - Ми з Трампоп посовітувались...
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Нет соевых, и нет Зебилов ! Эти сказки придумали послушники Пригожина для тупых попкорноедов !
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Есть Украинский Народ, который грязный, воровитый свынопотам поделил на ылиту (тех кто его облизывает и восхваляет), а все остальные,( кто не лизал шоколадную дупу) это огенты крымля, зебилы и т.д.
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Ну, вот мы плавно и приближается к безальтернативному Минску. Зеля, наверное не понимает, в какое говно он вляпаться....
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Альтернатива у Минска была одна - за 5 лет сделать нормальное дееспособное государство, выиграв таким образом пропагандистскую войну. Повторить опыт ФРГ. Но, видимо, такого в планах руководства страны не было.
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Конечно. Порося соевому, делал так, как украинский бизнесмен. Что нравится, то будем выполнять, что не нравится найдём 10 причин. Только Порося, как то забыл, что его обещания помнят. Зеля сдуру их подтвердил...
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Да ладно, сложно Курта воспринимать серьезно, ведь у него еще при Петре через одно сообщение были слова о потужных реформах. Так, пишет пафосовщину, чтоб сообщения в твиттере жидковатыми не выглядели.
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Говорят, Суркова будете возвращать в "переговорный процесс" ?
Он вам в Алабаме "наротную рыцбублику" уже готовит, ниггеров, пардон "афроамериканцев" готовили по программе "уличные противостояния и захват органов власти".
А вы с ним - "в обнимашечки" продолжаете, ну-ну.
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Порохоботы , меняйте ваши 25% на настоящие ваши проценты Волкер на этой неделе посетит Украину - Цензор.НЕТ 6332
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Ты случяем не пережрал слапаты ,,Раиссия1,, ? ))
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Не. Заставит Зелю выполнить подписанную Порошенком в Минске КАПИТУЛЯЦИЮ, но теперь уже в полном объеме, теперь не отвертишься что у тебя "голосов в Парламенте для внесения нужных Кремлю изменений, "не хватает".
"Мир любой ценой - это позиция признавшего свое поражение раба, и отдающего себя полностью на волю победителя", и "мир на условиях агрессора - это капитуляция".
"украинская" (хотя на самом деле - антиукраинская) "Ылита" ради сохранения награбленного согласна продавать интересы Державы оптом и в розницу, с извлечением персональной выгоды.
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