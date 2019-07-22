 Волкер на этой неделе посетит Украину

"Поздравления народу Украины - сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Волкера в аккаунте в Твиттере.
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Спецпредставитель США Волкер на этой неделе посетит Киев
Генсек ОБСЕ Гремингер на этой неделе посетит Донбасс
Домбровскис и Волкер на следующей неделе посетят Украину, - Климкин
Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину
Волкер намерен посетить Украину в ноябре, но дата еще не определена
+3
Альтернатива у Минска была одна - за 5 лет сделать нормальное дееспособное государство, выиграв таким образом пропагандистскую войну. Повторить опыт ФРГ. Но, видимо, такого в планах руководства страны не было.
+2
Вовчик и Волкер это СИЛА !!!
+1
Порохоботы , меняйте ваши 25% на настоящие ваши проценты
Он вам в Алабаме "наротную рыцбублику" уже готовит, ниггеров, пардон "афроамериканцев" готовили по программе "уличные противостояния и захват органов власти".
А вы с ним - "в обнимашечки" продолжаете, ну-ну.
"Мир любой ценой - это позиция признавшего свое поражение раба, и отдающего себя полностью на волю победителя", и "мир на условиях агрессора - это капитуляция".
"украинская" (хотя на самом деле - антиукраинская) "Ылита" ради сохранения награбленного согласна продавать интересы Державы оптом и в розницу, с извлечением персональной выгоды.