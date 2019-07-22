 Волкер на этой неделе посетит Украину

"Поздравления народу Украины - сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Волкера в аккаунте в Твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдача паспортов РФ гражданам Украины противоречит духу минских соглашений, - Волкер