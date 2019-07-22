 Военнослужащий на Херсонщине выстрелил в ногу сослуживцу

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, чем нанес ранение в ногу своему коллеге по службе. Раненый госпитализирован в военный госпиталь города Николаева", - сказано в сообщении.

ГБР открыло производство по ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, если это причинило потерпевшему телесные повреждения).

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Если вина военнослужащего будет доказана, ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, либо лишение свободы на срок до трех лет.