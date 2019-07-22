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 Происшествия
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Все про:стрельба (2477) Херсонщина (800) военнослужащие (4245) ГБР (446)

 Военнослужащий на Херсонщине выстрелил в ногу сослуживцу

Во время разрядки оружия военнослужащий одной из частей в Херсонской области выстрелил в ногу товарищу. Раненого госпитализировали. Выстрелившему грозит до 2 лет штрафбата или до 3 лет за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, чем нанес ранение в ногу своему коллеге по службе. Раненый госпитализирован в военный госпиталь города Николаева", - сказано в сообщении.

ГБР открыло производство по ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, если это причинило потерпевшему телесные повреждения).

Также на Цензор.НЕТ: Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой. ФОТО

Если вина военнослужащего будет доказана, ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3139044
 
 
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На херсонщине полно дебилов ,там видать аномальная зона !!!
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Расейское воспитание-все по х....ю, но в основном виноват сержант который проверяет разрядку оружия.
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А че, призывник из России?. Тогда надо срок наказания удвоить.
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По Уставу комроты и дрюкнут именно его...
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Я когда-то в армии тоже выстрелил в щит заряжания, так сержант от меня солдатиком отпрыгнул метров на 10. Я до этого случая думал, шо люди так далеко прыгать не умеют.
Солдату полного выздоровления.
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после караула при разряжании часто такое бывает.
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Без необходимости патрон в патронник не досылают
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