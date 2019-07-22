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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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Все про:МИД РФ (1237) Россия (73394)

 "Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду

В Москве считают, что результаты голосования показывают: народ в Украине "устал от политики запугивания и террора".

Министерство иностранных дел страны-агрессора Российской Федерации прокомментировало результаты досрочных выборов в Верховную Раду. Официальный комментарий опубликован на сайте МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" П.Порошенко. Группировка экстремистов из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент", - сказано в комментарии.

Отдельно в МИД РФ отметили "весомый результат" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", выступающей "в том числе за нормализацию отношений с Россией".

"Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", - считают в МИД РФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах

Российское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление тем, что выборы не были допущены наблюдатели из РФ.

"Подчеркнем также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 млн украинских граждан, находящихся в нашей стране", - подчеркнули в МИД России.

Дипломаты страны-агрессора пообещали внимательно следить за развитием ситуации в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах

"Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам", - подытожили в МИД РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3139043
 
 
 Топ комментарии
 
"Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду

Так шо? Кацапам и зебилам нравится одно и тоже?
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Та нормально всё. Полезная статья. Выбор зебилов одобрен врагом.
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Це ті самі, лише частина десь розбіглася...
"Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду - Цензор.НЕТ 1463
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Совет форумчанПравила форума
 
Кто? 73% за зелупу на президентских или 44% за слугу урода на парламентских?
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Це ті самі, лише частина десь розбіглася...
"Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду - Цензор.НЕТ 1463
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"Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду

Так шо? Кацапам и зебилам нравится одно и тоже?
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Не, не только. Но это ж документальное подтверждение.
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они уже пару месяцев как слажено поют хором мацковские песни
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От тільки уявіть - зараз Ківалов, Добкін, Мураєв, Богуслаєв і ще купа одиізних поців залищаться без недоторканості. З нетерпінням чекаю як СБУ ім. Баканова, МВД та ГПУ ім. нових призначень від Вовіка, ДБУ ім. вихлопної Труби Портнова їх всіх заарештує і почнуть судити.
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lera lera 9a47915f
От тільки уявіть - зараз Ківалов, Добкін, Мураєв, Богуслаєв і ще купа одиізних поців залищаться без недоторканості.

Хіба що уявити... "Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради - Цензор.НЕТ 5328
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Админ!!! Какое имеет значение для нас украинских посетителей форума, шо думают в Расеи о парламентских выборах в Украине?
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потому что кацапам и зебилам нравится одно и тоже
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*********** и мародеры шоколопитеки - это и есть одно и то же. Абсолютно, 1:1. И не имеет никакого значения, что они враги. Ведь цели одни и те же: ВОРОВАТЬ, КРАСТЬ, ТАЩИТЬ, ТЫРИТЬ, КИЗДИТЬ, УВОЛАКИВАТЬ, ПРИСВАИВАТЬ, ПРИКАРМАНИВАТЬ, ОБЧИЩАТЬ, ТИБРИТЬ, ХАПАТЬ....
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И прикрываться патриотизмом и называть "заботой о Родине".
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Miko R 798886a8
ВОРОВАТЬ, КРАСТЬ, ТАЩИТЬ, ТЫРИТЬ, КИЗДИТЬ, УВОЛАКИВАТЬ, ПРИСВАИВАТЬ, ПРИКАРМАНИВАТЬ, ОБЧИЩАТЬ, ТИБРИТЬ, ХАПАТЬ..
"Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради - Цензор.НЕТ 1137

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Батенька ,а лечащий доктор не говорил вам, что вы-длбб?
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Та нормально всё. Полезная статья. Выбор зебилов одобрен врагом.
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Ааааа! Адмииииин! Забань порохоботов! Они нашей пабеде радоваться мешают!
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Андрей Лысенко 3469e115

Невже соромишся мишебратьев - вони ж твої однодумці-зебіли, теж ******* "Сватів" дивитися...
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порхатобот в чем однодумцы? "Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради - Цензор.НЕТ 4094 когда вы соевые затычки перед тем как написать будете думать головой?

Сваты - это контрабанда, агенты Пукина? шо это?
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так вместе ж радуетесь тому, что не Порох
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так Трамп и Меркель - то же радуются, как и вся Америка и ЕС, деньги которых теперь не будут распиливаться шакаладной шоблой.
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Правильно. Теперь кремлёвсому пропагандисту Шарию для поддержания российской агентуры в Украине из бюджета Украины будет выплачено 150 млн гривень.

Сколько там младший Свинарчук "украл" ?

300 тысяч ?
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73%зебіли!
Вам ще не доходить, що ви нагаласавали?
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Кацапні припав до душі вибір хахлов... 🙌🙌🙌 "Надежда" якась... От же ж Порошенко поганець, знов щось мутить...
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В Москве такими выборами довольны,зебилы тоже довольны. Это совпадение? Не думаю.
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Меня их мнение оставляет равнодушным.
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Насправді зєбіли не такі вже і зєбіли.Це люди які боялися сказати, що вони за капітуляцію
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Питають де народ, було 73%, тепер 44%.
Літо, сезонна праця за кордоном і все це завдяки Порошенко, його Будці та НФ.
Слава Богу, що все без крові закінчилось по всій Україні.
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из 100% всех бюллетеней: 73% Зеленского 25% Парашенко 2% испорчено - это было из расчета на двоих, во время президентских выборов

а сейчас из 100% всех бюллетеней 43% Зеленского 13% за Життя 9%Тимошенко 8% Парашенко 6% Вокарчук 36% остальные


ПОЭТОМУ КОГДА ПОРОХОБОТЫ ПИШУТ СВОЮ ОЧЕРЕДНУЮ БРЕХНЮ ВСЕГДА ИМ НАПОМИНАЙТЕ: ШО ТЕПЕРЬ У ПАРАШЕНКО ТОЖЕ не 25%, а 8%.








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Думається, що все ще попереду. Мабуть, треба звільнитись від усього зайвого,що нам заважає!?
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вони вже 2 дні від радості кип*яточком пісяють. так і пишуть- путин победил на выборах в украине!
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Яке взагалі ваше свінокацапське дiло до виборів в Україні ??? Про надію вони суки заговорили ... Про Крупську чи про Савченко? Про яку нах надію ?? на що ви тварюки сподіваєтеся? Мир дружба жвачка? Забудьте паскуди!
Bчора буквально питаю малюка (вони з мамою у нас в гостях) якому 7 років, (батька якого - українського воїна добровольця вбили російські тварюки при виході з Іловайського котла) , як справи що робиш? А він відривається від своїх іграшкових солдатиків і каже.. руских вбиваю ... і так по дорослому дивиться на мене ..за татуся свого мстить дитина ... як може ...
Так що немає у вас ніякої надії на покоління вперед..і не буде ніякого мира жвачки між вами тварюками і українцями ще дуже довго
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Ну, теперь у Зеленского все есть, чтобы сделать зарплаты учителям по 4000 долларов. Или хитрый Порошенко опять что-то удумал?
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В минулій раді хоч всіх наркоманів знали і перелічували їх на пальцях.

А тепер купа нових облич і через одного наркомани.
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Мнение кацапов в принципе не интересует........, но иногда мнение из )(уйлостана - лакмусовая бумажка..........
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"Народ Украини устал от террора и ..." Читаешь цю маячню і думаєш: невже ось так треба "аналізувати", що самі себе показують у тому, чого в Украіні навіть у ві сні не було. Бред сивоі кобили ( Тарас Бульба).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду
 
 
 
 
 
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