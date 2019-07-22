 "Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду

Министерство иностранных дел страны-агрессора Российской Федерации прокомментировало результаты досрочных выборов в Верховную Раду. Официальный комментарий опубликован на сайте МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" П.Порошенко. Группировка экстремистов из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент", - сказано в комментарии.
Отдельно в МИД РФ отметили "весомый результат" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", выступающей "в том числе за нормализацию отношений с Россией".
"Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", - считают в МИД РФ.
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Российское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление тем, что выборы не были допущены наблюдатели из РФ.
"Подчеркнем также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 млн украинских граждан, находящихся в нашей стране", - подчеркнули в МИД России.
Дипломаты страны-агрессора пообещали внимательно следить за развитием ситуации в Украине.
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"Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам", - подытожили в МИД РФ.
Так шо? Кацапам и зебилам нравится одно и тоже?
От тільки уявіть - зараз Ківалов, Добкін, Мураєв, Богуслаєв і ще купа одиізних поців залищаться без недоторканості.
Хіба що уявити...
ВОРОВАТЬ, КРАСТЬ, ТАЩИТЬ, ТЫРИТЬ, КИЗДИТЬ, УВОЛАКИВАТЬ, ПРИСВАИВАТЬ, ПРИКАРМАНИВАТЬ, ОБЧИЩАТЬ, ТИБРИТЬ, ХАПАТЬ..
Невже соромишся мишебратьев - вони ж твої однодумці-зебіли, теж ******* "Сватів" дивитися...
Сваты - это контрабанда, агенты Пукина? шо это?
продовжуй
Сколько там младший Свинарчук "украл" ?
300 тысяч ?
Вам ще не доходить, що ви нагаласавали?
Літо, сезонна праця за кордоном і все це завдяки Порошенко, його Будці та НФ.
Слава Богу, що все без крові закінчилось по всій Україні.
а сейчас из 100% всех бюллетеней 43% Зеленского 13% за Життя 9%Тимошенко 8% Парашенко 6% Вокарчук 36% остальные
ПОЭТОМУ КОГДА ПОРОХОБОТЫ ПИШУТ СВОЮ ОЧЕРЕДНУЮ БРЕХНЮ ВСЕГДА ИМ НАПОМИНАЙТЕ: ШО ТЕПЕРЬ У ПАРАШЕНКО ТОЖЕ не 25%, а 8%.
Bчора буквально питаю малюка (вони з мамою у нас в гостях) якому 7 років, (батька якого - українського воїна добровольця вбили російські тварюки при виході з Іловайського котла) , як справи що робиш? А він відривається від своїх іграшкових солдатиків і каже.. руских вбиваю ... і так по дорослому дивиться на мене ..за татуся свого мстить дитина ... як може ...
Так що немає у вас ніякої надії на покоління вперед..і не буде ніякого мира жвачки між вами тварюками і українцями ще дуже довго
А тепер купа нових облич і через одного наркомани.