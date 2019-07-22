 В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Осмаев отметил: "И все таки Украина цивилизационно ушла далеко вперед от московии, и надеюсь что уже безвозвратно. Пока в России даже до местных московских выборов не допускают сколь либо оппозиционных кандидатов по надуманным предлогам, в Украине "кровавая хунта" имея всю полноту власти, мирно передает ее через выбора совершенно новой политической силе.

Да, у Московии пока больше экономика, но что толку, если измеряется она уже количеством полковников, только у двух из которых обнаружили около 300 миллионов долларов наличными, спецназ ФСБ занимается разбоем на улицах столицы, а в это время пенсионерам нужно изловчиться, чтобы дожить до пенсии.

Заказчиком убийства главного оппозиционера Немцова назначили водителя охранника кадырова, и поэтому никакой политической жизни в россии больше нет, вся страна живет политической жизнью ненавистной им Украины, с утра до вечера обсуждают одну Украину. Время покажет результаты выборов в Украине, но по крайней мере в Украине есть право выбирать и ошибаться, право которое завоевали и оплатили кровью свободные люди Украины".

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