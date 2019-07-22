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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22868) Осмаев Адам (85)

 В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах

Ветеран российско-украинской войны Алам Осмаев прокомментировал результаты парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Осмаев отметил: "И все таки Украина цивилизационно ушла далеко вперед от московии, и надеюсь что уже безвозвратно. Пока в России даже до местных московских выборов не допускают сколь либо оппозиционных кандидатов по надуманным предлогам, в Украине "кровавая хунта" имея всю полноту власти, мирно передает ее через выбора совершенно новой политической силе.

Да, у Московии пока больше экономика, но что толку, если измеряется она уже количеством полковников, только у двух из которых обнаружили около 300 миллионов долларов наличными, спецназ ФСБ занимается разбоем на улицах столицы, а в это время пенсионерам нужно изловчиться, чтобы дожить до пенсии.

Заказчиком убийства главного оппозиционера Немцова назначили водителя охранника кадырова, и поэтому никакой политической жизни в россии больше нет, вся страна живет политической жизнью ненавистной им Украины, с утра до вечера обсуждают одну Украину. Время покажет результаты выборов в Украине, но по крайней мере в Украине есть право выбирать и ошибаться, право которое завоевали и оплатили кровью свободные люди Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3139042
 
   
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Право ошибаться наши граждане очень успешно используют. В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах - Цензор.НЕТ 551
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От тільки лиш платять одні, а помиляються інші. і тим хто платить може набриднути розплачуватися за чужу дурість! В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах - Цензор.НЕТ 8707
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В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах
В України є право вибирати і помилятися, оплачене кров'ю, - ветеран АТО Осмаєв про парламентські вибори - Цензор.НЕТ 3113
В України є право вибирати і помилятися, оплачене кров'ю, - ветеран АТО Осмаєв про парламентські вибори - Цензор.НЕТ 3113Ветеран российско-украинской войны Алам Осмаев прокомментировал результаты парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Так АТО или российско-украинской войны ? А может быть он еще и ветеран Куликовской битвы? А на какие шиши живет этот ветеран битвы Мамаева побоища?
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У прахоботиків настали чорні дні світлого
майбутнього, так скавучать жалібно!
🤣🤣
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**-ть на цензор кацапье полезло, а ну да они же с з**иликами один нарот.
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Де і коли оцей "ветеринар" воював і став ним?.
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зебилики разница в вас и порохоботов в том, что они возьмуться за оружие, а вы как обсцикашки с 14-го будете только в инетах геройствовать или язык в жопу засунете и молчать будете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах
 
 
 
 
 
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