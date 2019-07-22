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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:реформы (3334) Хармс Ребекка (123)

 Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс

Украине необходимы амбициозные реформы, а процессом должен руководить опытный премьер-министр.

Об этом немецкий политик Ребекка Хармс сказала 22 июля во комментарии Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая российскую агрессию, реформы в Украине проводить трудно. Но нужно продолжить уже начатые реформы во многих секторах и быть более амбициозными. Похоже, что именно этого ожидают украинцы от вновь избранных депутатов", - считает Хармс.

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Она положительно оценила ход голосования: "Я замечаю рост профессионализма в проведении выборов".

Хармс поздравила политическую силу президента Владимира Зеленского с победой и пожелала успеха: "У него огромная поддержка людей, чтобы менять Украину, проводить дальше реформы. На нем огромная ответственность, надеюсь, что надежды, которые возлагают украинцы на демократические силы в Верховной Раде, оправдаются".

Ребекка Хармс воздержалась от ответа на вопрос, какую кандидатуру на пост премьера Украины она считает лучшей.

"Я думаю, что Украине нужен сильный и опытный премьер, который сможет продолжить реформы, - отметила Хармс. - Не знаю, кто войдет в коалицию, но надеюсь, что это будет объединение молодых, демократических сил. Премьер, мужчина или женщина, должен быть опытным в экономической сфере. Существует много интересных имен, надеюсь, что украинские политики сделают лучший выбор".

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Немецкий политик, экс-председатель фракции "зеленых" в Европарламенте, наблюдает за проведением выборов в Украине с 2004 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3139040
 
 
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а зарплату фантиками от конфет выдавать в кукольном домике...
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Это будет при другом Президенте, но у того точно фамилия не на "Зе" начинается.
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так а хто проти?! проти це ***** і його партнер петручо), зі своїми посіпаками)-папєрєдніками!
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Хватит европейских реформ, сыты по горло.

Кого еще привести в Украину, может Путина, чтобы прекратили еврогеноцид.
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а шо такое?.. у вас украли будущее? Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 168
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"под руководством опытного премьера" - такая интрига... не знаю кого назначат спортсмена или артиста?.. Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 9879
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Есть - фотограф профессионал, может даже порнуху снимал, берет недорого
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Жуляни переходять на посиленний режим роботиУкраина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 3948Володимир Зеленський
@VZelenskyy

Ведемо консультації щодо прем'єрства пана Саакашвілі @SaakashviliM08:23 - 22 июл. 2019 г. Порохососи, ФАС!!! Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 6514
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вентилятор ему для имиджу не забудьте купить пару тройку пар носков и галстуков мешок
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БабцияЙулия - профиклейма ставить негде
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Пан Саакашвілі - досить кваліфікований, як на посаду прем'єра, так і на посаду Генерального прокурора України.. Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 398
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Юля, Міхо або Колома. Інше все не те.
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Ну шо, соя...Заводимо:
-Порошенко!Порошенко!(с) ))
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Куда делись фермы порохоботов? Ищите новую работу Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 2336 Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 9679
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Медведчук? Или все-же Рабинович? А может Ефремов? Как раз под вакансию приканал в Киев.
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Зебіли, а чого ви соромитеся своїх обранців і "спамите" мої коментарі? Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 2584
Вони клоуни як професійно, так і по життю...
Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 2312
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс
 
 
 
 
 
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