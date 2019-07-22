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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 ЦИК обработал 82,17% протоколов: в Раде будут "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос". ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые данные результата подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результату обработки 82,17% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.

  • "Слуга народа" получила 42,9% голосов;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,95%;
  • "Европейская Солидарность" - 8,31%;
  • "Батькивщина" - 8,11%;
  • "Голос" - 6,05%.

ЦИК обработал 82,17% протоколов: в Раде будут Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос 01

Читайте также: "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом. ИНФОГРАФИКА

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3,9%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,15%, "Партия Шария" - 2,29%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,28%, "Свобода" - 2,21%, "Гражданская позиция" - 1,07%.

Источник: https://censor.net.ua/n3139039
 
 
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ПЄСики вісімкові, ви де? До виборів гавкало у коментах так, наче їх 98% - а зараз майже тиша. Бо головний ПЄС тільки до парламентських проплатив - кісточку кинув сіромахам...
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Необыкновенные люди живут в Мариуполе, Краматорске, Лисичанске.
Их Деревни пережили обстрелы, а они 60-65% голосуют за "МИР МЕДВЕДЧУКА" и их друзей.

По плану этого мира они же должны управляться со своих областных центров,
со всеми атрибутами и прелестями запаребрика.
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В перечисленных городах у вас русских 40-50%. Такой и результат.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 82,17% протоколов: в Раде будут "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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