Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
По результату обработки 82,17% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.
- "Слуга народа" получила 42,9% голосов;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,95%;
- "Европейская Солидарность" - 8,31%;
- "Батькивщина" - 8,11%;
- "Голос" - 6,05%.
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Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3,9%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,15%, "Партия Шария" - 2,29%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,28%, "Свобода" - 2,21%, "Гражданская позиция" - 1,07%.
Их Деревни пережили обстрелы, а они 60-65% голосуют за "МИР МЕДВЕДЧУКА" и их друзей.
По плану этого мира они же должны управляться со своих областных центров,
со всеми атрибутами и прелестями запаребрика.