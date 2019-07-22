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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:G7 (267) выборы (22868) наблюдатель (787)

 Выборы были конкурентными, - послы стран G7

Послы стран "Большой семерки" считают состоявшиеся выборы в Верховную Раду конкурентными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщение французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод", - сказано в сообщении.

"Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - добавили дипломаты.

Выборы были конкурентными, - послы стран G7 01

Напомним, за ходом выборов следили более тысячи международных наблюдателей.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун

Источник: https://censor.net.ua/n3139037
 
 
 Топ комментарии
 
ПЄСики вісімкові, ви де? До виборів гавкало у коментах так, наче їх 98% - а зараз майже тиша. Бо головний ПЄС тільки до парламентських проплатив - кісточку кинув сіромахам...
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Бруд був , але цього бруду було значно менше, ніж на пріснопам'ятних довиборах в Чернігові часів каденції петі..
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Выборы были конкурентными, - послы стран G7

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ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!!!


ЗЕЛЕНСКИЙ - ПОРОШЕНКО 5:0!!!
И ВО ВТОРОЙ РАЗ СДЕЛАЛ ПАРАШЕНКО С ТРЕСКОМ!!!Выборы были конкурентными, - послы стран G7 - Цензор.НЕТ 6486
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ПЄСики вісімкові, ви де? До виборів гавкало у коментах так, наче їх 98% - а зараз майже тиша. Бо головний ПЄС тільки до парламентських проплатив - кісточку кинув сіромахам...
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Бруд був , але цього бруду було значно менше, ніж на пріснопам'ятних довиборах в Чернігові часів каденції петі..
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Та ну! Цього разу це був не бруд, цього разу це бцла єврейська хуцпа!
Ти уже іврит вчиш? А треба!
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Народ, вы вообще в своем уме? За ЕС, несмотря на 5 летнее мочилово Порошенко по всем каналам, несмотря на предвыборное мочилово партии, несмотря на 5 лет войны и усталость от нее, проголосовали около 2 миллионов человек. Это два миллиона не из 100% населения, а всего лишь из 49,84% проголосовавших, только из тех, кто поставил галочку. Вы вообще представляете, сколько это? Вы понимаете, что этих людей не станет меньше?
Каждый из этих людей боец. Идейный боец. Такого не было в Истории Украины никогда. ДВА! МИЛЛИОНА! У этих людей такие же ценности как у вас. Такие же желания. Такие же мысли. Эти люди не исчезнут, не изменят свое мнение. Их не станет меньше. Да это же лучшие выборы в Истории Украины. Они выкристаллизовали силу, которая при любых раскладах будет бороться за независимость Украины. В первую очередь от российской империи. Это на 100 процентов люди, которые ни при каких обстоятельствах не замирятся с РФ и не обернутся в ту сторону.
Возможно, появятся другие партии с другими лидерами, но с такими же целями. Это будет только расти. Радоваться нужно, а не расстраиваться.
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Єфраїмов має єврейку маму і тому зараз йому нічого не загрожує.
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У євреїв громадянство визначають за мамою. Єфраїмов - єврей, тому йому нічого не загрожує.
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ПЭС больше не у дел,и это главное,ведь такого цинизма как У Пеца ещё пять лет выдержали бы не все а лишь немногие
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Выборы были конкурентными, эЛОХторат - таки затурканы, таки затурканы- послы стран G7
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Як сказати...
Обрали не випадкових людей а тих яких рекламували змі. Отже за чиїсь гроші. А самп багатеньких людей.
Мабуть так вони благодійністю займались.
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Выборы были конкурентными, - послы стран G7

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ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!!!


ЗЕЛЕНСКИЙ - ПОРОШЕНКО 5:0!!!
И ВО ВТОРОЙ РАЗ СДЕЛАЛ ПАРАШЕНКО С ТРЕСКОМ!!!
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а чому даніло, кацап?
щоб всі думали, що ти - українець?
ця тупа брехня діє тільки на кацапів
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це те, що тобі, кацап, не вистачало при Порошенку?
тепер ти вже не будеш уколи пропускати?
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знаєш, чому ти підгораєш? чому тобі так недобре?
це я на тебе поклав
відчуваєш тягар?
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На тебя поклал Порошенко так что вытри его кончину
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це твоє так?
можеш просити мене послабити твій тягар
я милосердний
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Хіба можна назвати вибори конкурентними, якщо виборча кампанія йшла дуже брудно з нав'язуванням народу інтересів олігархів. Конкурували між собою фактично представники олігархів. Інших технологіями заганяли в непрохідні.
Олігархія черговий раз перемогла народ на виборах.
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Истину глаголишь....
Как всегда олигархия купила народ
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Та ні, євреї просто одурили народ. Як у 1919.
За логікою, за 15 років цей народ має почати їсти власних дітей.
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Вот тебе и та ни
Они сейчас посмеиваются над нами в очередной раз
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С чего они взяли?
Просто ,как всегда голосовали против,а не за...
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та всім пох причини вашого тупняка
чи мамаші ваші йоду недоотримали, чи пильним лантухом вас десь йокнуло, чи це на ґрунті алкоголізму
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Ущербный харош тупить,иди повтори ведь у тебя горе
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Гундяй иди до гундяя московского и там объясняйся почему вы пролетели с барыгой
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а ще є оригінальна відповідь: гундяй, не гунди
дарма твої батьки нехтували йодом
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Выборы были конкурентными, и это всё позитивное что можно сказать о выборах.
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Приятно, что весь мир одобряет выбор украинцев.
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та знаєм ми, від чого тобі приємно
нашо прикидатись, райдужний білорус?
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Мариуполь проголосовал за Новинского. Т.е., за *****. Мариуполь!!! Их обстреляли русские из Градов, убили мирняк. Они голосуют за *****. Это все, шо нужно знать об электорате в Украине.
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Не свисти...купилась та часть ,что работает на заводах ахметова
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У тебя есть данные? Или просто тебе так хочется?
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Терпение, ущербные. Песиков вы выгнали(пока), а к вам уже на полных парах мчит Ефремов. Вместе с Портновым построят будку, наденут намордник и на цепь посадят. Вот такая картина нарисовывается. Но еще раз: немного терпения. Уже скоро, но все должно иметь законный вид. Вот вам это вид Портнов и беня приделают. Какая-та стукнутая страна: сама себя загоняет в тупик, и даже задуматься не желает, что делает. Потом ведь шкуру придется рвать с себя, чтобы безвиз не отменили, а закон Кивалова вам покажется просто песней. Но упорные хотят все на себе испытать. Удачи, вам, и не жалуйтесь.
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