 Выборы были конкурентными, - послы стран G7

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщение французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод", - сказано в сообщении.

"Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - добавили дипломаты.

Напомним, за ходом выборов следили более тысячи международных наблюдателей.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун