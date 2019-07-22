 Виктор Балога победил на мажоритарном округе кандидата от "Слуги народа" Токаря. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета 100% голосов после подсчета 100% голосов, сообщает Цензор.НЕТ.
Балога, который в качестве мажоритарщика представлял партию "Единый центр", получил поддержку 35,81% избирателей.
Его основной конкурент, представитель партии "Слуга народа" Эдгар Токарь, – 34,47%.
Разница в количестве избирателей, поддержавших этих кандидатов, составила 798 голосов.
Центр ОИО №69 находится в Мукачево.
Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун
В выборах участвовали все три брата-политика Балоги. Но в Верховную Раду попадает только Виктор. Иван Балога занял четвертое место (15% голосов) в округе №70, победа в котором досталась представителю "Слуги народа" Михаилу Лабе (25,24%). Павел Балога - тоже четвертый (10,25%) на округе №73, там побеждает самовыдвиженец Владислав Поляк (41,16%).
Также на Цензор.НЕТ: ЦИК обработала 70.49% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
Євреї свого досягли через дурість "простого народу".
У 1919 дурні хахли повірили євреям - більшовикам, виршили, що власну державу на хліб не намастиш, а у 1933 їли власних дітей. Вони заплатили за те, що повірили євреям.
Історія повторюється, якщо не вивчити її уроків.
У Києві діяли єврейські банди, що писали доноси. Нищили тих, хто потенційно міг скласти євреям конкуренцію у бідь-якій галузі. НИщили так, що інженерів, науковців, лікарів не євреїв не лишилося.
Слідчі були євреї, у трійках сиділи євреї, розстрілювали євреї.
Опущенные и Обиженные- продолжают кричать, оскорблять дальше (сейчас вылезут.)
==================================================================
https://dosye.info/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
@VZelenskyy
Ведемо консультації щодо прем'єрства пана Саакашвілі @SaakashviliM08:23 - 22 июл. 2019 г.
Едгар Торарь, це ж уміти треба такого кандидатом виставити!
15 сентября 2006 года назначен Главой Секретариата президента Украины[14].
Балога слуга народа.
Вот вам и НОВОЕ лицо, да ЗеДауны? Он вам на служит. С братьями.