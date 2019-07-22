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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Виктор Балога победил на мажоритарном округе кандидата от "Слуги народа" Токаря. ИНФОГРАФИКА

Внефракционный народный депутат Виктор Балога выиграл выборы в Верховную Раду, на 798 голосов опередив в мажоритарном округе №69 представителя партии "Слуга народа" Эдгара Токаря.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета 100% голосов после подсчета 100% голосов, сообщает Цензор.НЕТ.

Балога, который в качестве мажоритарщика представлял партию "Единый центр", получил поддержку 35,81% избирателей.

Его основной конкурент, представитель партии "Слуга народа" Эдгар Токарь, – 34,47%.

Разница в количестве избирателей, поддержавших этих кандидатов, составила 798 голосов.

Центр ОИО №69 находится в Мукачево.

Виктор Балога победил на мажоритарном округе кандидата от Слуги народа Токаря 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун

В выборах участвовали все три брата-политика Балоги. Но в Верховную Раду попадает только Виктор. Иван Балога занял четвертое место (15% голосов) в округе №70, победа в котором досталась представителю "Слуги народа" Михаилу Лабе (25,24%). Павел Балога - тоже четвертый (10,25%) на округе №73, там побеждает самовыдвиженец Владислав Поляк (41,16%).

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК обработала 70.49% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3139036
 
   
 Топ комментарии
 
Якось переживе це СН.. Зараз СН виходить на 252 депутати- 123 за списком і 129 по мажоритарці.. Коли і в кого в Україні було таке.. Фантастичний кредит довіри народу.. Тепер головне - не розтринькати цей кредит.. Десь з середини грудня суспільство почне вимагати результатів.. Не хочеться, щоб Володимир просрав все , як петя..
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Коломойский ржет тебе в лицо...
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С потугой отхватил 0,5% на своем родном округе, и радостный такой...
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вот это и настораживает.Балога еще тот фокусник
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Победить победил, а воровать теперь нельзя. И недоторканости нет. Вот бида пришла.
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А кто сказал шо воровать нельзя?? ЗЕбил что ли?? Так и Петя тоже так же говорил.
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Коломойский ржет тебе в лицо...
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Не будем пока говорить "гоп". Хотя бы во имя политического пессимизма.
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шо, налоги теперь заплатишь, винду лицензионную поставишь и фильмы перестанешь скачивать?
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Красти не можна і оббріхувати не можна, а от брехати ніхто не забороняв.
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А какая разница? Два сорта одного и того же.
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Местный непотопляемый царек и повелитель схем, кто из его шестерок вроде контрабандистов или лесорубов присел на потоки и имеет долю - может пока выдохнуть.
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Якось переживе це СН.. Зараз СН виходить на 252 депутати- 123 за списком і 129 по мажоритарці.. Коли і в кого в Україні було таке.. Фантастичний кредит довіри народу.. Тепер головне - не розтринькати цей кредит.. Десь з середини грудня суспільство почне вимагати результатів.. Не хочеться, щоб Володимир просрав все , як петя..
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Хочеться тобі чи не хочеться, але це трапиться.
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З тобою - вже трапилось.. Кріпись і крєпчай.. Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 2256
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Ти щось знаєш, бо я про це не знаю? Повертайся на работу і працюй паталогоанатомом.
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З 2005р., системно, будь-якого українського політика, що набував популяярності оголошували євреєм. Мета, - так всіх заплутати, щоб люди здуру проголосували за єврея, вважаючи що вони всі там однакові.
Євреї свого досягли через дурість "простого народу".

У 1919 дурні хахли повірили євреям - більшовикам, виршили, що власну державу на хліб не намастиш, а у 1933 їли власних дітей. Вони заплатили за те, що повірили євреям.
Історія повторюється, якщо не вивчити її уроків.
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Це складна історія, бо насправді ніхто нікому не вірив. Була трагедія України, де лише частина євреїв приймала участь у НКВД, а інші євреї постраждали від НКВД. Цього могло би не бути, якщо українці були би націоналістами. Це парадокс, але ідеологом українського націоналізму був Донцов.
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90% керівного складу НКВС були євреї.
У Києві діяли єврейські банди, що писали доноси. Нищили тих, хто потенційно міг скласти євреям конкуренцію у бідь-якій галузі. НИщили так, що інженерів, науковців, лікарів не євреїв не лишилося.
Слідчі були євреї, у трійках сиділи євреї, розстрілювали євреї.
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Не 90, а 60% в НКВС були євреями. Підніми архиви та порахуй. Можеш не вірити, але при Наливайченку я запросив архиви і це рахував. А далі тобі взагалі невідомо, бо євреї знищували євреїв і в 1940 році в НКВС їх не було.
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Нормальные- приняли поражение, сказали спасибо и пожелали успехов.
Опущенные и Обиженные- продолжают кричать, оскорблять дальше (сейчас вылезут.)
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может заметишь, что в настоящем посте воняешь именно ты. причём тупо. не похож ты на победителя. и это правильно. потому что это "победа" шулера.
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ни один зебил не признает что умывался мочой зели добровольно )
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Мені подобається твоя приречена істерична агонія.. Не зупиняйся..
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Балога это бандит, надо спецназ вызывать, чтобы голоса пересчитать.
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Давай пиши під татарським ніком🤗
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Виктор Балога победил на мажоритарном округе кандидата от "Слуги народа" Токаря.

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Жуляни переходять на посиленний режим роботиВиктор Балога победил на мажоритарном округе кандидата от "Слуги народа" Токаря - Цензор.НЕТ 8182Володимир Зеленський
 @VZelenskyy

Ведемо консультації щодо прем'єрства пана Саакашвілі @SaakashviliM08:23 - 22 июл. 2019 г.
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Я кілька днів тому розмовляв із знайомим з Мукачева. Сам також бував у цьому місті, бо родичі жили у Закарпатті... Пі цей знайомий мені почав перекладати з угорської прізвище Балога🙄 Скажіть мені як правильно, бо я від цього перекладу в шоці🙄
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Та якось мені він перекладав, що це означає коров'як🙄
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Да шут с ним, с тем коровьяком. Балога это поинтереснее будет.
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хасан чуть не верно но близко там одна буква не так
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Це зрада, чи перемога? Пам'ятаю, як він ющем крутив..
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Балогу сможет победить только хороший снайпер,мафия бессмертна тем более контрабандная. Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 9355
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А у ЗєКоМандє не євреї є?
Едгар Торарь, це ж уміти треба такого кандидатом виставити!
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Дебил победил зебилаВіктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 2335 .. Что в этой " сынсации" такого сенсационного . Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 8890 .
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у таких как ты недоношеных всё просто, иди укол прими
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Это новость для секундного успокоения поверженных порохососов
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Балога в Мукачево выигрывает предсказуемо, но при всех его недостатках, никто в городе столько не делал, сколько он.
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Так если всех желающих что-то сделать зачистить, то тогда да!, кто если не балога. Скомуниздил на гривну, сделал на три копейки - любите меня!, а то в следующий раз опять выиграю и ни фуя не дам. Зашибись, холопская логика, в сраше так про ***** меркуют, а в наших ****** про вусатую пачвару, правда , сейчас только блаженные.
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Ющ пытается отбить позиции.

15 сентября 2006 года назначен Главой Секретариата президента Украины[14].
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паскуда барыжная как за такую падаль голосовать можно, тупые совкопитеки((((
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Балога больше хозяин, чем слуга...народа Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 1772
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Там округ сделан под Балогу - поэтому немудрено.
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САМЫЙ КОРОТКИЙ НОВЫЙ АНЕКДОТ:
Балога слуга народа.
Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 6144

Вот вам и НОВОЕ лицо, да ЗеДауны? Он вам на служит. С братьями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВиктор Балога победил на мажоритарном округе кандидата от "Слуги народа" Токаря. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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