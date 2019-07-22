 С начала суток 22 июля обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается:" Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
21 июля Вооруженные Силы Украины придерживалисья устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.
Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Факты беспокоящего огня противника зафиксирован вблизи населенного пункта Хутор Вильный".
Це так припинили стріляти ?
Там вказано скільки було обстрілів.
Ти не знаєш, бо навіть не цікавишся.
Знову вирішили покоритись.
А ти взагалі ХТО?
Напиши це речення своє англійською мовою.
Я за війну з загарбниками.
Я і вся моя родина за те щоб гнати ординську наволоч до Кавказу.
Я за те щоб вішати всіх хто кликав ***** ввести війська.
Я ненавиджу русню Ця падаль змінила моє життя.
Я мешкаю у Донецьку.
Зрозуміло?
Россия также рассчитывает, что новый состав парламента Украины мудро использует в мирных целях кредит доверия от народа.
"Продолжим внимательно следить за развитием ситуации в Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны, - отметили в министерстве. - Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам".
только в ,,назвычайных новынах" по ICTV говорили что лупили с БМП??
но одни сутки - это пока только хрупкая надежда...а не тенденция...
буду считать - 1 сутки! +
Москалики розраховують на відновленя співпраці та примирення на їхніх умовах.
Зеля прямо боїться це провернути, буде обережно на мир руцкій втюхувати.