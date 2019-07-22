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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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Все про:Донбасс (18989) перемирие (1100)

 С начала суток 22 июля обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

С начала суток 22 июля обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается:" Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

21 июля Вооруженные Силы Украины придерживалисья устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Факты беспокоящего огня противника зафиксирован вблизи населенного пункта Хутор Вильный".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С полуночи на Донбассе не было ни одного обстрела, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3139031
 
 
 Топ комментарии
 
Я вірю, що більше не буде війни і росія поверне Крим з населенням, яке почне вчити українську мову. Чому? Тому, що обрали нового президента, який легко вирішить усі проблеми.
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Это конечно хорошо, но не расслабляться=>орки - они и в Африке орки
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А ти радієш, аж зі штанів вистрибуєш ?
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И ни один украинский солдат и мирный житель не убит и не искалечен! Вот что плохого в том если просто перестать стрелять?
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За 21 двоє вбитих військових .
Це так припинили стріляти ?
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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих погибли и два получили ранения.
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Читай вранішне зведення.
Там вказано скільки було обстрілів.
Ти не знаєш, бо навіть не цікавишся.
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С начала суток 22 июля обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.Источник:https://censor.net.ua/n3139031
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Ну всё заробитчане можете воевать дальше а люди войны по домам. А в случае активизации боевых действий из 73% найдутся смельчаки, прекратить знают как выиграть войну не стреляя. Жаль погибших, всё зря.
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Українці не сміють тримати перемогу.
Знову вирішили покоритись.
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А в чем покорство? Сколько был Порошенко воевал- не получилось.. разумно перестать воевать- зачем жизни ложить без смысла?
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Что Невiдомо? По моему, однозначно плохой мир лучше хорошей войны. Что опять не так?
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По твоєму ???
А ти взагалі ХТО?
Напиши це речення своє англійською мовою.
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Не надо голову людям морочить. Вы за войну? Или Вы против войны? Мне кажется вам нравится скорбить. Конкретно, свою позицию по поводу перемирия огласите.
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то есть если кто-то захватит часть канадщины, вы будете против войны с захватчиком, ради мира
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В "канадщине" иностранные заводы, фабрики, шахты, магазины, деньги, люди всех стран мира. Кому придёт в голову захватывать часть канадщины, когда можно свободно вместо армии ввести туда свой капитал?
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Я зараз роз'ясню свою позицію.
Я за війну з загарбниками.
Я і вся моя родина за те щоб гнати ординську наволоч до Кавказу.
Я за те щоб вішати всіх хто кликав ***** ввести війська.
Я ненавиджу русню Ця падаль змінила моє життя.
Я мешкаю у Донецьку.
Зрозуміло?
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то есть это всу не хотело прекращать стрелять?
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Вчера двое наших, подорвались, тебе хоть в глаза ссы, за то не стреляют! Вечная суббота, пошел ты на хер,миротворец хренов!
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в оккупантов надо стрелять, иначе они свои 700 танков не заберут. или зеля выполнит все их условия что равносильно поражению
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не просто, а с выполнением сепарских условий
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Ну вот и перестали стрелять и РФ внимательно и с надеждой смотрит на Украину: "
Россия также рассчитывает, что новый состав парламента Украины мудро использует в мирных целях кредит доверия от народа.
"Продолжим внимательно следить за развитием ситуации в Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны, - отметили в министерстве. - Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам".
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Ви багато слів використали. Давайте напишіть більш конкретно. Наприклад: росія чекає на українців, які знімуть штани і стануть раком. Так у вас на росії чекають?
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Я вірю, що більше не буде війни і росія поверне Крим з населенням, яке почне вчити українську мову. Чому? Тому, що обрали нового президента, який легко вирішить усі проблеми.
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Нема тумблера. Теп4р скоро усе в дифіциті🧐
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Для порохоботов любые хорошие новости это зрада, ведь им надо нагнетать общественное недовольство, и лучше всего для этого чтобы на донбассе стреляли и убивали.
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Я, як порохобот по мажоритарці голосував за Свободу. Нехай у тебе почне свербіти у дупі до кінця каденції зеленої влади.
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по твоему надо сразу сдаваться, тогда никто не погибнет
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це називається перемиря яке приніс нам недобиток-україножер кучма.
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Не треба так про Кучму, бо його призначив Зеленський. Ви же не хочете у фільтраційний табір Портнова?
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І ти все зробиш, коли вивчиш пісню про путіна.
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все могут, при желании там уже б давно не стреляли. Но... эта музыка будет вечной если я заменю батарейки(Наутилус)
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Это конечно хорошо, но не расслабляться=>орки - они и в Африке орки
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"Искусство войны" Сунь-Цзы , принуждение к миру... Читали таку книгу? Дуже цікава. Кацапи все роблять по цій книзі і мушу визнати це в них гарно виходить.
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Вам відомо ким був Лев Гумільов та його наукові праці про народ хуну?
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Повна жопа в Україні є стимулом для консолідації суспільства в росії.
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Я вот не пойму соевые вы недовольны тем что не один солдат и мирный житель не погиб ?
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Такі да, з 2014 року ніхто для вас не загинув.😏
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не, надо радоваться что террористы добиваются выполнения своих условий угрозой обстрелов
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не понял?
только в ,,назвычайных новынах" по ICTV говорили что лупили с БМП??
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это хорошо!
но одни сутки - это пока только хрупкая надежда...а не тенденция...
буду считать - 1 сутки! +
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Это радует! Надеюсь перемирие сохранится и дальше.
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помню как зрадолюбы тут все уши прожужжали шо армия не идет в наступление, а теперь такие ой вдруг кто-то пострадает...
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Зачем стрелять, когда свои взяли Украину изнутри с потрохами.
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Дійсно.
Москалики розраховують на відновленя співпраці та примирення на їхніх умовах.
Зеля прямо боїться це провернути, буде обережно на мир руцкій втюхувати.
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Ну всё заробитчане можете воевать дальше а люди войны по домам. А в случае активизации боевых действий из 73% найдутся смельчаки, которые знают как выиграть войну не стреляя. Жаль погибших, всё зря.
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Мне кажется прекращению стрельбы и смертей будет рад любой адекватный человек а кто против пусть сам слазит с дивана и идет в военкомат и Ksenia VB пусть с собой прихватит санитаркой.
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а лугандону и отжиму крыма ты тоже рад? да такие мирные это находка для руцького мира, можно до киева мирно дойти
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куйло поняло что зеля мирно все отдаст, зачем нарываться на санкции
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 22 июля обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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