 У Евросоюза есть веские причины для продления санкций против России, - евродепутат Макалистер

Об этом заявил глава делегации Европейского парламента по наблюдению за выборами в Украине Дэвид Макалистер во время пресс конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, это зависит от стран-членов ЕС, санкции будут продолжены или нет. Но до сих пор страны-члены всегда принимали решение о продлении санкционного режима против России. И они это делают по очень веским причинам", - заявил Макалистер, комментируя по просьбе журналистов вопрос о перспективах продолжения санкций ЕС против России.
Отметим, что 10 июля член политической группы "Европейская народная партия" Дэвид Макалистер был переизбран председателем комитета Европейского парламента по иностранным делам.
За рахунок нашого суверенітету.
Гавіиь сепарню одіозну повипускав.