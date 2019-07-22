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 Чиновник Луцкого горсовета задержан при вымогательстве денег с участников боевых действий, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия системной коррупции разоблачили на взятках чиновника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновница наладила механизм вымогательства денег от граждан - участников боевых действий при постановке на квартирный учет и содействие в беспрепятственной выплате денежной компенсации за приобретение жилья.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленницей за свои "услуги" две тысячи американских долларов. Первую половину от указанной суммы взятки чиновник должна была получить за назначение денежной компенсации, вторую - после получения гражданином установленной законом выплаты.

Правоохранители задержали чиновницу в областном центре во время получения тысячи американских долларов - первой части неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленницы проводились совместно с прокуратурой области".

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Чиновник Луцкого горсовета задержан при вымогательстве денег с участников боевых действий, - СБУ 01
Чиновник Луцкого горсовета задержан при вымогательстве денег с участников боевых действий, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139022
 
 
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