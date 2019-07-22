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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам, - посольство США

В посольстве США в Украине приветствовали усилия властей и правоохранительных органов, обеспечивших безопасное осуществление демократических прав граждан в ходе внеочередных парламентских выборов, прошедших 21 июля.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на фейсбук-странице посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем первичную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выборов в Верховную Раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам", - говорится в сообщении.

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Американские дипломаты также приветствовали усилия украинских властей и правоохранительных органов по обеспечению украинцев возможностью безопасного осуществления своих демократических прав.

Поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам, - посольство США 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3139020
 
 
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Ага. Особливо з тими піздєцами, які відбуваються на деяких мажоритарках
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Спасибо....., - и вам желаем на президентских выборах избрать тупого клоуна, а на выборах в Сенат молодую команду последователей Усама бен Ладена...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам, - посольство США
 
 
 
 
 
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