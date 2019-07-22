 Посетители рок-фестиваля на Ривненщине отравились шаурмой, 10 человек в больнице

Об этом сообщил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Все больные связывают свое отравление с тем, что ели шаурму на территории рок-фестиваля "Тарас Бульба".

"Все они употребляли шаурму в одном месте. И у всех есть общие симптомы. Пока причины вспышки инфекции устанавливаются. Предпринимателей, которые там работали, мы обследовали, взяли смывы в том месте, где делалась шаурма. Пока результатов исследования нет. Через 3-4 дня мы предварительно сможем что-то сказать. Состояние больных - средней тяжести", - рассказал Виктор Мороз.

Он также напомнил, что с начала года это уже третья вспышка острой кишечной инфекции на Ровенщине.

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В полиции начали досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю, и лиц, причастных к приготовлению и непосредственно продаже пищевой продукции.

Организатор рок-фестиваля Николай Арсенюк отметил, что до обнародования официальных результатов лабораторного исследования от комментариев воздержится.

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