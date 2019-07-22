 Политзаключенный в оккупированном Крыму Бекиров из-за болезни уже не встает с постели, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии".

Так, по словам адвоката, у Бекирова произошло защемление нерва в позвоночнике, из-за чего он совсем не может встать с постели и испытывает сильные боли в спине.

"Я попытался сегодня посетить Эдема Бекирова в камере медчасти СИЗО, но он не смог встать с кровати, потому что у него очень сильно болит спина. Я сразу же обратился в медчасть. Медработник к нему зашел и Бекиров подтвердил, что у него защемило нерв в позвоночнике. Почему это произошло я пока не могу сказать, поскольку так и не увиделся с ним", - отметил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У крымскотатарского политзаключенного Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, воспаление легких, - жена

Ранее Европейский суд по правам человека обязал правительство России провести независимое медицинское освидетельствование крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Читайте также: Бекирова не перевели в больницу, он в медсанчасти СИЗО оккупированного Симферополя, жалуется на судороги, - адвокат Ладин