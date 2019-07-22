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 Политзаключенный в оккупированном Крыму Бекиров из-за болезни уже не встает с постели, - адвокат

Адвокат крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого оккупанты незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО по обвинению в хранении боеприпасов и взрывчатки, Алексей Ладин сообщил об очередном ухудшении состояния здоровья политзаключенного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии".

Так, по словам адвоката, у Бекирова произошло защемление нерва в позвоночнике, из-за чего он совсем не может встать с постели и испытывает сильные боли в спине.

"Я попытался сегодня посетить Эдема Бекирова в камере медчасти СИЗО, но он не смог встать с кровати, потому что у него очень сильно болит спина. Я сразу же обратился в медчасть. Медработник к нему зашел и Бекиров подтвердил, что у него защемило нерв в позвоночнике. Почему это произошло я пока не могу сказать, поскольку так и не увиделся с ним", - отметил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У крымскотатарского политзаключенного Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, воспаление легких, - жена

Ранее Европейский суд по правам человека обязал правительство России провести независимое медицинское освидетельствование крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Читайте также: Бекирова не перевели в больницу, он в медсанчасти СИЗО оккупированного Симферополя, жалуется на судороги, - адвокат Ладин

Источник: https://censor.net.ua/n3139015
 
 
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"Ранее Европейский суд по правам человека обязал правительство России провести независимое медицинское освидетельствование крымскотатарского активиста Эдема Бекирова." - тоже скоты.
Надо требовать, чтобы освободили!!!
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