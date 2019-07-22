 Члены УИК в селе на Киевщине составляли протоколы за территорией избирательного участка, полицейские открыли уголовное производство

На место происшествия выехали сотрудники Мироновского отделения полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ. В ходе проверки они установили, что члены УИК в селе Гута Богуславского района составляли протоколы о подсчете голосов избирателей за территорией избирательного участка и имели при себе печать.

В связи с этим нарушением Закона Украины о выборах, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 158 "Фальсификация избирательных документов" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

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