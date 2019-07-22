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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Члены УИК в селе на Киевщине составляли протоколы за территорией избирательного участка, полицейские открыли уголовное производство

О нарушении избирательного законодательства членами одной из УИК Богуславского района Киевской области сообщил официальный наблюдатель от Всеукраинской общественной организации "Опора".

На место происшествия выехали сотрудники Мироновского отделения полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ. В ходе проверки они установили, что члены УИК в селе Гута Богуславского района составляли протоколы о подсчете голосов избирателей за территорией избирательного участка и имели при себе печать.

В связи с этим нарушением Закона Украины о выборах, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 158 "Фальсификация избирательных документов" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139014
 
 
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Преступление века. Скорее всего комиссию отправили на уточнение и, как обычно все делают, трое членов комиссии переписывали протоколы прямо под ОВК. Это всегда практиковалось.
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Така "фальсифікація" є під кожною ОВК, просто Опорі завжди потрібен срач.
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так вони в удобнойє помєщєнійє рєсторана пєрєбралісь
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Який ресторан, посидіть в коридорі ОВК цілу ніч з трьома мішками паперів, саме в ресторан захочеться.
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і нашо ото в ті УВК йти за сто гривень шоп потім сісти на п'ятирічку?
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Чому за 100 грн, протоколи здають голова, секретар та заступник, вони отримають близько 3000 грн за два тижні роботи, якби хоч одного посадили за таке виправлення протоколів, жодних виборів ніхто вже не провів би.
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