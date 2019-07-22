 Филатов обратился к Зеленскому с просьбой как можно быстрее принять Кодекс о местном самоуправлении

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга 22 июля. Он также обнародовал соответствующее заявление к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет VGORODE.UA

"Она (реформа децентрализации, - ред.) должна стать не просто финансовой, но и реальной. Для этого нужно внести соответствующие изменения в Конституцию, а кроме этого в первую очередь принять Кодекс о местном самоуправлении", – убежден Борис Филатов.

Среди основных задач Кодекса о местном самоуправлении мэр Днепра назвал передачу экологического контроля территориальным общинам, администрирования местных налогов, создание муниципальной полиции общественного порядка, которая будет подчиняться местным властям, введение института мировых судей, которых будут выбирать горожане, а также лицензирование и ограничения игорного бизнеса. Борис Филатов также отметил необходимость сокращения количества депутатов муниципалитетов минимум вдвое.