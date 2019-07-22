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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:местное самоуправление (130) Филатов (323)

 Филатов обратился к Зеленскому с просьбой как можно быстрее принять Кодекс о местном самоуправлении

Страна становится сильнее регионами и территориальными общинами, поэтому в Украине необходимо как можно быстрее завершить реформу децентрализации.

 Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга 22 июля. Он также обнародовал соответствующее заявление к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет VGORODE.UA

"Она (реформа децентрализации, - ред.) должна стать не просто финансовой, но и реальной. Для этого нужно внести соответствующие изменения в Конституцию, а кроме этого в первую очередь принять Кодекс о местном самоуправлении", – убежден Борис Филатов.

Среди основных задач Кодекса о местном самоуправлении мэр Днепра назвал передачу экологического контроля территориальным общинам, администрирования местных налогов, создание муниципальной полиции общественного порядка, которая будет подчиняться местным властям, введение института мировых судей, которых будут выбирать горожане, а также лицензирование и ограничения игорного бизнеса. Борис Филатов также отметил необходимость сокращения количества депутатов муниципалитетов минимум вдвое.

Источник: https://censor.net.ua/n3139011
 
   
 Топ комментарии
 
Боря не грузи Вову . Он еще не понял , что натворил .
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филя - не так активно - а то и к тебе проверять экологию как минимум - сбу приедет)))))
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Теперь только ленивый не пинает сдохшего ПЕСа.
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Боря не грузи Вову . Он еще не понял , что натворил .
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филя - не так активно - а то и к тебе проверять экологию как минимум - сбу приедет)))))
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скоро барыжное чмо получит пенделя и кодекс...уголовный
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у ЗЕбилятников "скоро" уже длица с 21 апреля...
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Правильно, надо федерализацию, на бумаге оно будет называться по другому, но дефакто все как кацапы просили. ЗекоМанда держит слово данное ВВХ!
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Нет надо все сгребать в Киев, а потом местные громады из пипетки по капле подкармливать чтобы не сдохли.
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"Она (реформа децентрализации, - ред.) должна стать не просто финансовой, но и реальной. Для этого нужно внести соответствующие изменения в Конституцию, а кроме этого в первую очередь принять Кодекс о местном самоуправлении", - убежден Борис Филатов.
Источник:https://censor.net.ua/n3139011
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Боря, ти тротуарну плитку на пр. Яворницького бачив?
Ну і шо, шо те гівно поклали при Вані? Треба ж з цим шось робить!
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Торопится чел, ведь тот кодекс, это пряма федерализаци Украины, а этого гнида рошеновская и добивалась
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выдыхай, пэтя -фанера фсьо, стал опущеным😀
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судя по фене этого ЗЕбилятника это даунбасячий люмпен..
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судя по твоим аналитическим способностям, то у тебя такая же справка как у палубия😀
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Чем тебя не устраивают жители сел? Ах да, вы же ылита😀
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Да, петики, раньше вы Филю не мочили. А чо случилось? Кто-то умер?
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Переобуваютца.... ПЕСики исчут нового хазяина, им нада попу камуто лизать..
😁
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з яких це пір безсмертні стали опікуватись справами смертних?
в тебе по переду вічність, забий на все
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траур,как ни как.три месяца,как барыга стал "нихто".
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ЗЕбилятник судя по твоим истеричным визгам в абсолютно каждой теме про Петю, то выходит что это Петя до сих пор президент и всем рулит. Ну или второй вариант боле правдоподобный -- ты просто свихнулся на Пете, и будешь визжать про Петю ещё лет 10...
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Теперь только ленивый не пинает сдохшего ПЕСа.
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...лучше бы он его попросил как можно быстрее убитьсяапстену...
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Порохососы,какие у вас дальнейшие планы,ваш патрон на грани посадки,или выходите с поднятыми руками,или на необитаемый остров.
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Зато Ефремов уже вышел. Спасибо родные Филатов обратился к Зеленскому с просьбой как можно быстрее принять Кодекс о местном самоуправлении - Цензор.НЕТ 8829
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не торопись - зе-папуасы прямо в Украине устроят "необитаемый остров".
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Децентрализация = требование врага федерализация. Филатов предатель
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Кто был никем тот стал всем! Это мы уже проходили в 1917. После правления швондеров 20 века погибли миллионы. Что готовят швондеры 21 века?
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"создание муниципальной полиции общественного порядка, которая будет подчиняться местным властям, введение института мировых судей, которых будут выбирать горожане"

А потом эта полиция и суды будут защищать сепаров. Пусть сами решают свои хозяйственные вопросы, но вопросы гос безопасности должны решаться в Киеве.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФилатов обратился к Зеленскому с просьбой как можно быстрее принять Кодекс о местном самоуправлении
 
 
 
 
 
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