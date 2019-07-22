 Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун

Об этом заявила глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО по наблюдению Мадлен Мун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Миллионы украинцев в Крыму и части Донбасса были исключены из избирательного процесса. Эти выборы нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, олигархи доминируют в СМИ", - сказала Мун.
Она однако отметила, что Парламентская ассамблея НАТО будет помогать Украине в европейской интеграции и готова сотрудничать с новым парламентом.
На внеочередных парламентских выборах в Раду могли проголосовать более 47 тысяч избирателей, чей избирательный адрес расположен на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Севастополя и Крыма. Почти 99% внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий не подали заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса и, соответственно, не были включены в списки избирателей на участках.
На досрочных выборах в парламент в Украине работала международная миссия по наблюдению за выборами - совместная миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, а также Европейского парламента (ЕП). Миссия состоит из 811 наблюдателей из 45 стран, включая 719 экспертов и долгосрочных, краткосрочных наблюдателей БДИПЧ, 60 парламентариев и сотрудников Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 17 представителей Парламентской ассамблеи НАТО, а также 15 представителей Европейского парламента.
ОБСЕ тоже бред или все таки напишите-кто финансировал Слугу народу или не мало было давления от президента и его офиса....хотя бы внеочередные после роспуска-это о Раде...
Выходит-зря воюют и погибают на Донбассе?
Традиционно, такие комментарии, по поводу выборов в Украине, толкает какая нибудь шавка *****.
Трохи НАТО не покусали...
🤗
Так голосує вдячний Слав*янськ.
Мало их Гиркин топил в озере...
Печально.
В Запорожье на одном из участков СН набрал больше половины.(Сведения из уст члена комиссии)
И кто же по мнению этой неадекватной исключил их из избирательного процесса?