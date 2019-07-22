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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22868) наблюдатель (787) нарушения (760) НАТО (6423) Мун Мадлен (6)

 Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун

Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, поскольку миллионы украинцев в оккупированном Крыму и в части Донбасса были исключены из избирательного процесса.

Об этом заявила глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО по наблюдению Мадлен Мун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Миллионы украинцев в Крыму и части Донбасса были исключены из избирательного процесса. Эти выборы нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, олигархи доминируют в СМИ", - сказала Мун.

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Она однако отметила, что Парламентская ассамблея НАТО будет помогать Украине в европейской интеграции и готова сотрудничать с новым парламентом.

На внеочередных парламентских выборах в Раду могли проголосовать более 47 тысяч избирателей, чей избирательный адрес расположен на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Севастополя и Крыма. Почти 99% внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий не подали заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса и, соответственно, не были включены в списки избирателей на участках.

На досрочных выборах в парламент в Украине работала международная миссия по наблюдению за выборами - совместная миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, а также Европейского парламента (ЕП). Миссия состоит из 811 наблюдателей из 45 стран, включая 719 экспертов и долгосрочных, краткосрочных наблюдателей БДИПЧ, 60 парламентариев и сотрудников Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 17 представителей Парламентской ассамблеи НАТО, а также 15 представителей Европейского парламента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139006
 
 
 Топ комментарии
 
Согласны организовать голосование и учесть выбор миллионов крысчан и лугандонцев, если выборы будут обеспечены войсками НАТО на соответствующих территориях. Госпожу Мун - в командиры отряда.
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Жарко . Ей тоже напекло . Остынет и перестанет нести бред .
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Ладно Япония, она далеко, а вот жители восточной Пруссии уже 75 лет не имеют возможности принять участие в выборах в Бундестаг.
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Жарко . Ей тоже напекло . Остынет и перестанет нести бред .
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За словами Канерви, серед порушень на виборах - клони, вплив великих донорів, поляризовані ЗМІ, недоліки щодо розгляду виборчих скарг тощо.

ОБСЕ тоже бред или все таки напишите-кто финансировал Слугу народу или не мало было давления от президента и его офиса....хотя бы внеочередные после роспуска-это о Раде...
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щО ЦЯ СТАРА ШЛЬОНДРА ЗВІЗДИТЬ? Не бачила вона виборів при Кучмо та Зекові.
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Дякувати Алахові, що цей народ не допустили до виборів! Їх хто закидає мінами, - за того й проголосують.
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МУн езжай в свою Японию... там все дерьмократычно... о нам не хватало длаунов Крыма и части ОРЛДО тогда 70% бьыло у кума Путина больные люди в НАТО и Европ больные они не понимают СОВСЕМ!!1 что имет место быть в Украине с февраля 2014 года..... Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун - Цензор.НЕТ 1007
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Ну да, тут такое творится, шо никто нас не понимает, и не только с "с февраля 2014 года", а уже лет 300...))
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началось все так гарно... "ошибка перевода" Прееславской рады Документа о Дружбе дописано и мире и вместо 3 лет накарабали 300 и подлежит продлению... Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун - Цензор.НЕТ 2614
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ага как Паллестина -это Израиль или тихой сапой скумундзили Голанские высоты..и вас тута типа не стояло.. до задницы...что Крым и часть Донбасса де- юре Укрина, а де- факто Россия и кучки бандюков...
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Палестина-это Палестина.Израиль-это Израиль.
Выходит-зря воюют и погибают на Донбассе?
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ну чисто ответили как в Израиле отвечают ни да ни нет у нас свое есть Зеленский называется... не дорогой я из Одессы и такие манцы мне знакомы... вывод один скумундзили Израиль на свое наглое поведение у Паллестины Голанские высоты... понастроил там поселки и кибуцы.. вот так и с Крымом и частью Донбасса.... кто наглее... у кого прикрытие есть и момент вовремя использовали.... а так не юлите.... не надо...
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там не вся статья приведена, а только часть.
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Согласны организовать голосование и учесть выбор миллионов крысчан и лугандонцев, если выборы будут обеспечены войсками НАТО на соответствующих территориях. Госпожу Мун - в командиры отряда.
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Офигеть...
Традиционно, такие комментарии, по поводу выборов в Украине, толкает какая нибудь шавка *****.
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ПЕСики таки зовсім показилися!!!
Трохи НАТО не покусали...
🤗
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Жителям Славянска осточертел запах пороха!
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Горбатого могила виправить. Одним словом лугандони по цю лінію фронту.
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Жителям Славянска осточертел запах пороха!

Мало их Гиркин топил в озере...
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Так голосує вдячний Слав*янськ.

Печально.

В Запорожье на одном из участков СН набрал больше половины.(Сведения из уст члена комиссии)
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А, ну значит все выборы в Японии тоже нельзя назвать совершенными, ведь в них не принимали участие жители оккупированных кацапией островов.
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Ладно Япония, она далеко, а вот жители восточной Пруссии уже 75 лет не имеют возможности принять участие в выборах в Бундестаг.
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Да пошли они лесом с правами сепаров и ваты. Они свой выбор сделали, когда сходили на "референдум" в 2014 году.
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ну а то, Пашинський пролетів як фанера над Парижем. Бідне НАТО. А взагалі йдіть до біса нато-шмато
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Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, поскольку миллионы украинцев в оккупированном Крыму и в части Донбасса были исключены из избирательного процесса.

И кто же по мнению этой неадекватной исключил их из избирательного процесса?
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в глазах европы ведете себя неверно, надо было еще на стиадии организации выборов потребовать от рф возможности голосовать для всех украинцев находящихся в зоне контроля рф, вот тогда бы европа умилилась и возрадовалась
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...скажу крамольную мысль - а нам точно надо в ТАКОЕ (?!) "НАТО" ? Где вонючая Угрощина блокирует любые официальные мероприятия, требуя от нас "изменить наше внутреннее законодательство в ИХ пользу " ?
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Она не сказала, что олигархи принадлежат иудоглобализаторской мафии и выполняют не только функцию масс-медийного отупления, но и перетаскивания через 5% барьер влиянием разного рода. Что эти несовершенные выборы в сути ничем не отличаются от обычной диктатуры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун
 
 
 
 
 
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