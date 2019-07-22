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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:Кривой Рог (627) СБУ (13639) Миттал Лакшми (2) Арселор (17) Баканов Иван (38)

 СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, пишет Интерфакс Украина.

Также читайте: На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации, - СБУ. ВИДЕО

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

В то же время он уточнил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности.

Баканов добавил, что СБУ не арестовывала оборудование, однако изъяла документы.

Как отметил начальник следственного отделения управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Ена, сотрудники предприятия препятствовали досмотру оборудования и пытались затянуть предоставление необходимой документации. При этом сотрудники СБУ зафиксировали нарушение правил эксплуатации оборудования, добавил он.

"В ходе налаживания работы одной из используемых в производстве установок, а именно машины непрерывного литья заготовок, были допущены существенные нарушения требований радиационной безопасности, в результате чего излучение… превысило допустимые нормы", – отметил Ена.

Читайте: СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования, заморожен проект стоимостью $150 млн. ВИДЕО

По его словам, зафиксированное превышение радиационного фона на уровне 4,4 мк3в/ч.

Как сообщалось, сотрудники СБУ 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Непосредственно перед этим президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

В связи с последними событиями АМКР обратился к Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.

Ранее предприятие заявляло о планах в этом году завершить ряд масштабных инвестпроектов, в том числе строительство комплекса непрерывной разливки стали. Горячие испытания одной из двух новых МНЛЗ уже идут, компания планировала вскоре начать испытания и на мелкосортном стане № 250-4, реконструкция которого обойдется в $55 млн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около 4,8 млрд по кусру на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Источник: https://censor.net.ua/n3139005
 
 
 Топ комментарии
 
Вообще-то это частное дело ЧАСТНОЙ фирмы Лакшми Миттала.
Но СБУ за 2 месяца стала очень похожа на ФСБ
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Какое им дело до чужих инвестиций, что это вообще за херня?
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Во, намутили, да?! СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала - Цензор.НЕТ 2973 Охренеть- не встать! СБУ всё просекло, типо. Осталось конторе тока жалобу накатать. Самому Лакшми.
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слышь Андрюха - а ты не такие команды даешь матросам - вернее такие - но не тем тоном - прикинь, я еще такой тупой глупости не слышал ))))))
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Я, вот прямо сейчас, эту статейку- второй раз прочитал. Недопонимание- усилилось. Тут явно какая-то схема. Однако, кто-то торопится. Очень! Отсюда- херня, на выходе. СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала - Цензор.НЕТ 5605
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Звичайна схема. наїхали на приватний бізнес, а далі або по сусалам дістали, від міжнародних партнерів, або відкупився.
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Стопятсот спешка, а вот шо или кто торопил вот в чем вопрос.

Вижу так: наблюдали левый оборот таньге, а вот "оприходывать" в карман шо-то или кто-то помешал. Пришлось вот так бездарно отходить
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Це останній ідіотський виступ Баканова на посаді Голови СБУ. Нормальні люди після такого звільняються! Піти на підприємство з обшуками і нічого не знайти - це потрібно мати талант!
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там есть доля от Бени, долго это скрывали, но он уже есть в списках .
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Вернее предприятия Бени входят в 10 с такими же проблемами, поэтому скорее всего, чтобы не будить лихо, закроют все тихо..
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Але , Митал, ты что творишь ?
У Баканова голова стала финансовым квадратным корнем СБУ обвинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала - Цензор.НЕТ 306

1.
Carl stole corals from Claire, and Claire stole a clarinet from Carl. If Carl hadn't stolen the corals from Claire, Claire wouldn't have stolen the clarinet from Carl.
2.
Карл у Клари украв корали, а Клара у Карла украла кларнет. Якщо би Карл у Клари не украв корали, то Клара у Карла не украла б кларнет
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Какое им дело до чужих инвестиций, что это вообще за херня?
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так он не знает, чем должна заниматься СБУ.

Они там все не знают, чем должні заниматься.

Броуновское движение клоунов
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просто они уже считают все инвестиции своими )
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Вообще-то это частное дело ЧАСТНОЙ фирмы Лакшми Миттала.
Но СБУ за 2 месяца стала очень похожа на ФСБ
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Скоро она будет, как гестапо и твоего Петька, вместе со Свинарчуками, закатают в тюрягу.
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выборци СН сразу после посадки свинарчука
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вчитель школи приніс додому зарплату.
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Віртуально. Проїхавшись по білій доріжці ).
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а потім прийде до тебе, а ти їм ідіот усю владу віддав
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Речь идет о вредных выбросах, это совсем не их частное дело.
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Уродженец Кривого Рога так не считает. Оно думает, что может (должно) вмешиваться во все что угодно. Вплоть до того, что носки сделаны универсальными, а нужно отдельно на левую и правую ноги. Так что ждем на экранах страны - СБУ привлекает к ответственности носовщиков за ногоцид.
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Наверное, в частные дела различных частных ОПГ тоже не надо вмешиваться.
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«Российский телеканал СТС показал криминальный боевик 2003 года «Ограбление по-итальянски» с редактурой. Из фильма вырезали фразу про украинцев, против которых «нельзя переть». Об этом сообщает российское издание «Говорит Москва», которое и обратило внимание на странный вариант фильма в эфире СТС. В полном русском дубляже фраза звучит так «Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тёщи и долбаных украинцев». СТС решил речь героя сократить до «слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тёщи», после чего сразу включить эпизод с ответной репликой другого участника диалога. Как позже уточняется, издание «Говорит Москва» «направило запрос пресс-секретарю СТС Игорю Иванову с просьбой пояснить такое решение. В ответе говорится: "Отказался комментировать"».

сруться укров
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Криворіжсталь в Пінчука віджали за незаконний тендер при Ющенку
Мабуть, отвєточка прилетіла
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Криворожский менеджмент
просерает деньги индуса
по кабакамСБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала - Цензор.НЕТ 5616
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Ну всё понимаю.
Не понимаю: как бедный Митал свои миллиарды нажил без подсказки клоунов из СБУ?
Как он без них раньше-то жил?
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Эта похоже какая то рейдерская схема.
Где это видано, что бы безопасность страны занималась частными зарубежными инвестициями?
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Там ворованный метел вывозили вагонами. При попытке индусов сменить охрану, новых охранников реально убивали. Завод контролировался бандитами, а не индусами. В то же время с заводов Ахметова, воровать боялись. Отрывались по полной на индусах. Прикрывали все это как обычно красивыми словами о патриотическом менеджменте. Теперь все. Бандитам пришел конец!
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ааа, тобто це Лакшми попросив? А давно СБУ виконую приватні прохання?
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упппссссс

а теперь уже открытым текстом и в Украине появилось. А то всё скрывали тишком нишком, так сать. У тут бабабаааааххх

"Історична крадіжка від аматорів: "ПриватБанк" звинувачує Коломойського у відмиванні $470 млрд"

Якщо в суді буде доведено факт махінацій, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей однією групою осіб за всю історію

https://www.5.ua/ekonomika/istorychna-kradizhka-vid-amatoriv-pryvatbank-zvynuvachuie-kolomoiskoho-u-vidmyvanni-470-mlrd-193648.html

От ё маё этаж нада так попасть, а тут индусов почморить …. вот это даааааа
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Краще б есбеу почали пресувати сепарів у владі:бойко парашенко фуфрича кернеса труханова та багатьох багатьох інших.
Що, сліпі як ті дебіли з ОБСЄ???
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а кто-то зеленый говорил что сбу не должно лезть в бизнес...
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А Лакшми Миттал вкурсі? СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала - Цензор.НЕТ 3494
я звісно був впевнений що нові професіонали обіср.ться, але щоби так швидко і так голосно?
Придурки, ви накуя чужий завод паралізували, щоби власнику сказати, що він поганих працівників найняв? СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала - Цензор.НЕТ 5611
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всех кто участвовал - на выход с вещами и без возможности восстановиться - они нанесли Украине имиджевый урон на миллиарды долларов
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От Міттала навіть Яник не посмів чіпати, хоча Пінчук і Ахметов дуже хотіли вернути собі Криворіжсталь...
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Значить далі живемо так: знаходимо солодкий бізнес, приходимо із обшуком, віджимаємо усе що можемо, а далі говоримо власнику - ми тебе врятували, ***** ти не благодарна...
Ось тільки десь я це вже бачив... При РИГАХ!
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В Московии ФСБ этим и занимается. Пора СБУ переименовать в ФСБУ☹️
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Швидше за все, СБУ нацькував Зеленський, прагнучи сподобатися жителям міста перед виборами. У Кривому Розі екологія дійсно, - жесть. Досить побачити коричневі калюжі після кожного дощу. Ось і застосували статтю "Екоцид", навіть не провівши необхідних замірів та обстежень. Але потім виявилося, що шкідливі викиди в межах норм українського (вельми ліберального) законодавства. Тепер почалося відповзання і спроба виправдатися перед власником.
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НУ то ліквідуйте промисловість і екологія поліпшиться. За усе в цьому житті потрібно платити.
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І так, Зеля багато кому намагається сподобатись - це його справжня професія, тому звикайте до подібного лайна.
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инвестиции теперь принадлежат сбаканову и нечего их разбазаривать
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А може просто Зеля і його друзі (перш за все Коломойський) хочуть прибрати до рук комбінат на малій батьківщині президента?
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А с каких это пор СБУ начало трусить независимые бизнесы вместо того чтобы ловить шпионов? Ах да, забыл, риторический вопрос☹️
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Небрежное обращение с инвестициями?)))) Это что-то новое в уголовном кодексе.
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А главное, какое собачье дело СБУ к частным инвестициям в частную компанию?🤔
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Удивительная статья! Редчайшая! Я- о так мало встречающемся единодушии, в комментах.
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Я думал,что хаос в головах только у "лектората", но оказывается он и в головах счастливых "властителей" этого "лектората"! С таким подходом СБУ скоро инвестировать в украинскую экономику будет только гражданин Великобритании Данилюк и то на спички.
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А шо тут не ясного? Ця шайка відганяє інвесторів. З цією ціллю вони і прийшли до влади.
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Это какое-то цирковое представление!
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Бенино гестапо разбушевалось. Щас инвесторы просто попрут...
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Сейчас ФСБУ еще и выговор обьявит директору завода от имени инвестора. СБУ обвинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала - Цензор.НЕТ 8660 Это то, которое не должно вмешиваться в бизнес. Зебилы, кого вы выбрали?
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Зебилы это обиженное на жизнь бы_ло, завидующее всем, кто успешнее... Они тащатся от всего этого.
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"В ходе налаживания работы одной из используемых в производстве установок, а именно машины непрерывного литья заготовок, были допущены существенные нарушения требований радиационной безопасности, в результате чего излучение… превысило допустимые нормы", - отметил Ена. ТАК НАДЕНЬ КОЛПАК ИЗ ФОЛЬГИ НА БЕСТОЛКОВКУ И ХОДИ ТАК, ПОКА НЕ УСЛЫШиШЬ КОМАНДЫ : ОТБОЙ! Источник: https://censor.net.ua/n3139005
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Я так понимаю, что большинство здешних комментаторов выступают за права заморского барина устроить тут режим апартеида и организовать плантации для местных аборигенов, лишь бы защитить "инвестиционный климат". Тогда да, инвестиции попрут рекой. Странно, что в Европах к такому еще не додумались, и закон там работает в том числе и против нарушителей со стороны бизнеса.
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Ще раз: акт лабораторних замірів - є??? СБУ не має права самостійно встановлювати, є там радіація, чи ні! Да, в оперативному порядку - може; але такі речі на світ божий не виносяться!
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Недбале використання інвестицій? Є така стаття в КК?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала
 
 
 
 
 
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