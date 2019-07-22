 Суд после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.
"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Срочно едет домой в Киев", - написала она.
Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.
Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.
Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.
3 год · Не українці розвалили СССР, Бог його розвалив й утворив незалежну Україну всупереч пасивності українців.
Після цього українці спали ще 20 років, але Бог послав януковича їх розбудити.
Під час Революції Гідності українці (за рідкісними виключеннями) робили все, щоб програти, але Бог наслав запаморочення на януковича, тому програв янукович.
Українці намагалися потерпіти поразку на Донбасі точно так само, як у Криму, намагалися, після Іловайська здати Маріуполь і навіть Бердянськ, але Бог наслав запаморочення на московитів і просвітлив нас і ми таки вибудували нову лінію оборони.
Українці ледь не втратили Одесу, але Бог дав силу малій кількості одеситів і привів туди харківських фанатів і надіслав з неба Благодатний Вогонь і Одеса залишилася наша.
Значить у Бога є плани на нас.
На президентських і парламентських виборах ми вибрали всупереч Богові, проте, суперечити Богові є марним.
Україна є і буде завдяки Богові, а не завдяки українцям.
Бог утворює народи, а не народи утворюють самі себе.
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27 липня о 12.00 на міжконфесійному націонал-християнському зібранні (Хрещатик, 7/11) я виголошу проповідь на тему "що робити?"
Прийди! ЕКЛЕЗІЯ важливіше за вибори.
Дмитро Корчинський
больше майдана не будет!будет острел зебилоИдов.дело времени
так почему Петя и Луцик не предъявили ничего этому упырю?
им Зе, наверное, запрещал?
и, запомни, я сторонник Михо!
не хочу с тобой общаться, а то вдруг заражусь
"Мы это все снимали. Откуда они заходили, кто им раздавал дубинки в руки, как они разгоняли народ, били, заходили в администрацию, а вечером на тех же автобусах уезжали в Россию", - рассказал Ландик.
Он отметил, что все доказательства были переданы в СБУ.
Выступление Ефремова в марте 2014 возле луганского облсовета - https://www.youtube.com/watch?v=hFx3Yw0PlMw