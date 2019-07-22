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 Политика Украины
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Все про:Ефремов (1527) суд (22347)

 Суд изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову на круглосуточный домашний арест.

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Срочно едет домой в Киев", - написала она.

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Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.

Суд изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139003
 
 
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Жаль не успел на выборы попасть...Но теперь все будет иначе и стрелять перестанут любой ценой
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Це давно передбачено.Йому ще якась посада світить.
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Ага, це як із парє, вирішено було ще при порошенку
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вы на Порошенко кивать всю каденцию настроились? суды ваши уже месяца три.
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Ага, тільки при Порошенку втілити не могли, а без Порошенка... бац, і готово Суд змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 4960
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Я писав тиждень-два назад про рішення КС і про те що єфремов вийде на волю. Так ось наслідки цього рішення в дії.
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я, как житель Кривбасса говорю тебе - давай до свидания! пять(!) лет твоя "власть" не смогла предъявить обвинения и теперь мы, "жители Кривбасса" "виноваты"???????
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Лохи , я вас поздравляю . Вы это сделали вместе с Зеро и компанией
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«Слуга народу» хоче на законодавчому рівні заборонити володіння українськими ЗМІ людям, які ведуть бізнес з росією.

Точно предатели))
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начнут наверное с Коломойского небойсь или сериала Сваты ?
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хотеть можно многое, о людях по поступкам судят, а не по желаниям их
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Языком болтать и делать это совершенно разные вещи. На данный момент, кроме бла бла бла от Зеленского ничего не видно.
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Правильне питання)) Чого його випустили замість осудити?)
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Зебильня и тут прикрывает все поражения Шаурмы .... канечно же виноват Порох ... он же Президент а не Зеленский.....
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Люди проголосовали за реванш - люди отримали реванш. Все чесно, жодних претензій. Вибір народу!
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слєдующій шаг - рєабілітація і компєнсація
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Приплыли... На суды уже все забили, раньше хоть "порохоботы" их кошмарили...
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ну подарок хорошему человеку сделали, он столько хорошего сделал для нашей страны.
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опа... к краснорожему я относился плохо всегда, но - пять лет в СИЗО(!)...это вполне можно приравнять к пыткам!
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В нього там було все включено, щей дівчат певно по неділям приводили.
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а сумму морального ущерба уже уточнили? этож надо, такого хорошего человека пытались посадить, ему памятник надо при жизни ставить и они его под суд, ну ничё клоун ещё премию ему выпишит и больничный оплатит из бюджета.
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Ну что следующий Президент Украины Янукович?
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Как всегда, доказательств тупо нет, посадили не угодных.
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Ну так свої до влади прийшли, остаточно! а віноват вселдна парашенка, бо інакше ніяк! тож ви це зробили разом,, вчергове
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Красномордый просто не поделился чем-то с Петром, потому как сидел 5 лет без всякого прогресса по делу, а такие же сепары вроде Новинского или Бойко спокойно гуляли на свободе - откупились.
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Красномордый - жлоб луганский, а Бойко - вор-поэт.
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Розумні мають виїхати з України, дурні вмерти. І може, черз років сто, хтось щось тут і збудує!
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З краснокожого висмоктали всі гроші, тепер він нікому не цікавий...
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Так хто винний, що за стільки років червонопикому так і не винесено вироку судом?
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Вот захотелось под этой новостью быстро написать гневный комментарий. Сижу, смотрю тупо в экран и думаю: "А нафига?" Все и так летит к чертям собачьим, и где будет тот Ефремов, уже неважно.
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Порох виноват ? Забудьте , зе - ваш президент .
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щас поменяют прокурора и выпустят совсем
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подлежит освобождению и реабилитации,как классово близкий элемент..
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єхе-хе)) як тут всі губошлепы, за дамбас распереживались))
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І апьять новая пабьєда !!! Зеприматы в екстазе!!! Улюлюлюлюлю!!!
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