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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом. ИНФОГРАФИКА

Данные параллельного подсчета голосов, организованного общественным объединением "ОПОРА", подтверждают лидерство партии "Слуга народа" с большим отрывом.

Результаты параллельного подсчета голосов размещены на сайте "ОПОРЫ", сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, партия "Слуга народа" набирает 43,2% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13%, "Европейская солидарность" - 8,2%, ВО "Батькивщина" - 8,1%, "Голос" - 5,7%, согласно параллельному подсчету голосов Гражданской сети "Опора".

Как отмечается в сообщении на сайте, данные собраны с 99,8% избирательных участков.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК обработала 70.49% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Для "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" погрешность составляет по 1%, для "Евросолидарности" - 0,5%, "Батькивщины" - 0,4%, "Голоса" - 0,6%.

ОПОРА обнародовала данные параллельного подсчета голосов: Слуга народа - впереди с большим отрывом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139002
 
 
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на кАналах Мертвечука и Пети синхронно накидывают, что Зеленский со СН сдадут Украину.

"все смешалось в доме Облонских"
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Вже готова коаліція для Ради -"ПЕС за життя!"...
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Якщо Слугі народа зроблять коаліцію з жопоблоком- викладеш відос де ти сідаєш на пляшку?
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Такого не буде, бо ПЕС версус ПЕЙС. "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 3899
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Ну почему же, Порошенко и Медведчук как давние бизнес партнеры и политически близкие люди еще со времен СДПУ-о ожидаемо переходят в общую оппозицию.
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Нічого не мішалось, це вороги України, вони заодно, агент "Соколовський" і агент "Лолітіа", але все пішло трохи не так, не по сценарію х..ла
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Удивляет количество слабоумных . Их 13 % . "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 162
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Чому слабоумних, вони чітко знають чого хочуть - малоросії, хутіна і мишебратства. Тут інше слово і воно не літературне.
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а 44 % это дауны..ну бывает какое горе в стольких еврейских семьях Украины "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 3011
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Нагадайте, за кого виборці ЗАЖОПу віддали голоси у другому турі?
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А ти що рахувати не вмієш,25%-8%=зажиддя
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Свято наближається, свято наближається...

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Ну все,теперь доллар будет по 60,ну или 80,может даже по двести
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да хоть по 10000 мне по ролялю...музыкальным оргАном.....
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Я хочу услышать тот вой который будет стоять в сетях 1 сентября, когда ЗЕбильные, скрепные и ватноголовые мамаши будут собирать своих чад в школу - вот это будет прорыв, вот это будет Толчок!
А виновником сего торжества будет петруччо который ОПЯТЬ или СНОВА украл все деньги!
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а школы отменяются СЛУГИ ТАК РЕШИЛДИ зачем "хозяинам" быть грамотными иш чаво еще в Раду полезут в правительство не Зебобики Слуги такого не допустят.... "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 2224
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Виходячи з результатів голосування та заяв Зеленського перед ним, варто було б одразу по виборах форсовано іти в НАТО і ЄС, через знищення корупції і узгодження законодавств.
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Ну все! Чекаємо пенсій по 500 євро! Слава Вождю ЗЕ!
"ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 6977
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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