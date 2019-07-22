 Нужно расследовать "убийство" экологии в Мариуполе, Запорожье и других городах, - Баканов

Об этом он заявил на брифинге в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Баканова, ГПУ расследует факты возможного загрязнения природы в Запорожье.

"Во время визита президента Украины в Запорожье там были аналогичные заявители (по экологии. - Ред) ... Я спросил у руководителя СБУ в Запорожской области, он сказал, что соответствующие дела у следствия уже есть, и они переданы в Генеральную прокуратуру. ГПУ сейчас фактически осуществляет процессуальный контроль над этими делами", - сказал Баканов.

"Но, отвечая на вопрос, нужно ли что-то делать в Мариуполе, Запорожье и других городах, я отвечаю однозначно - да. Никакая инвестиция не может оправдать убийство экологии", - добавил он.

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Баканов отметил, что ему не известно об аналогичных делах в Мариуполе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

20 июля СБУ провела на предприятии обыски. Была изъята часть оборудования. На предприятии утверждают, что из-за этого заморожен инвестиционный проект стоимостью $150 млн.

Также на Цензор.НЕТ: На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации, - СБУ. ВИДЕО

22 июля СБУ заявила, что на предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" был обнаружен источник повышенной радиации. Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, открытого по ст. 441 УК (Экоцид).