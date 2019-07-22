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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:Запорожье (1524) Мариуполь (3656) СБУ (13634) экология (1144) Баканов Иван (38)

 Нужно расследовать "убийство" экологии в Мариуполе, Запорожье и других городах, - Баканов

Первый заместитель председателя СБУ Игорь Баканов считает, что расследовать загрязнение природы нужно не только в Кривом Роге, но также в Запорожье, Мариуполе и других городах.

Об этом он заявил на брифинге в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Баканова, ГПУ расследует факты возможного загрязнения природы в Запорожье.

"Во время визита президента Украины в Запорожье там были аналогичные заявители (по экологии. - Ред) ... Я спросил у руководителя СБУ в Запорожской области, он сказал, что соответствующие дела у следствия уже есть, и они переданы в Генеральную прокуратуру. ГПУ сейчас фактически осуществляет процессуальный контроль над этими делами", - сказал Баканов.

"Но, отвечая на вопрос, нужно ли что-то делать в Мариуполе, Запорожье и других городах, я отвечаю однозначно - да. Никакая инвестиция не может оправдать убийство экологии", - добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования, заморожен проект стоимостью $150 млн. ВИДЕО

Баканов отметил, что ему не известно об аналогичных делах в Мариуполе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

20 июля СБУ провела на предприятии обыски. Была изъята часть оборудования. На предприятии утверждают, что из-за этого заморожен инвестиционный проект стоимостью $150 млн.

Также на Цензор.НЕТ: На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации, - СБУ. ВИДЕО

22 июля СБУ заявила, что на предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" был обнаружен источник повышенной радиации. Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, открытого по ст. 441 УК (Экоцид).

Источник: https://censor.net.ua/n3138997
 
 
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Ох и стрясут баблища пацаны..... Им на самом деле побоку сколько рабов от рака подохнет, они просто сделают гендирам смердящих заводов предложение, от которого те не отвертятся.... лтличная работа, Баклан ивАнов))
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По ходу Ахметова будут лупить ссаными трусами по морде....
ИВ не простит ему Свободны рынок электро энергии
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***, а как же корупция и борьба с олигархами? Или уровень СБУ скотится до поиска выкинувших мусор вне свалки?
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теперь это служба бени, обслуживает рейдеров
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Ринат Леонидович печально загудел. Игорь Валерьевич ему посочувствовал. Жаба пригласила гадюку на танец.
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и шо вы собрались расследовать? ваш "харант" в Одессе санитар. контроль судов велели приостановить - это не будете сейчас расследовать или подождем, чтобы "жемчужина у моря" в клоаку превратилась? Деятели-расследовальщики, блин
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Ну что,догуделся ахметка?Ща новые олегархи будут тебя трясти
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Усі надпотужні українські фінансові групи необхідно примушувати працювати в рівних умовах з середнім та дрібним бізнесемом, примішуючи їх на законодавчому рівні "не витягувати" з України природні ресурси та капітал. Необхідно позбавити їх усіх преференцій та монополій в економіці. Монополізм привів до стагнації нашого розвитку, в тому числі і в вітчизняній економіці.
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Барыга, тебе капец, отравил своими заводами весь Юго-Восток!
Наш народ мудр, не зря он тебя прокинул на выборах!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНужно расследовать "убийство" экологии в Мариуполе, Запорожье и других городах, - Баканов
 
 
 
 
 
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