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 Общество
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Все про:дороги (1810) Запорожье (1524)

 В Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе

В Запорожье открыли Северное шоссе протяженностью около трех километров, которое соединит промышленный район с центром города.

Магистраль полностью соответствует всем современным стандартам и сертифицирована Государственной архитектурно-строительной инспекцией. Это четырехполосное шоссе с пешеходными и велосипедными дорожками, современными системами освещения и водоотведения. Вскоре по новой дороге запустят автобусные маршруты. Строительство инициировал и финансировал комбинат "Запорожсталь" Группы Метинвест, сообщает 112.

По словам генерального директора Группы Метинвест Юрия Рыженкова, строительство этой дороги стало началом проекта по возведению на комбинате нового кислородно-конвертерного цеха.

"Проект важен как для "Запорожстали", так и для города Запорожья, в первую очередь, своей экологической направленностью, фактически – это даст нам возможность закрыть мартеновский цех на комбинате и сделать производство еще более экологически чистым. И, во-вторых, этот проект дает возможность "Запорожстали" по-новому заявить о себе на международных рынках", - сообщил Рыженков.

Новое шоссе было открыто ко Дню металлурга и горняка. По словам генерального директора комбината "Запорожсталь" Ростислава Шурмы, работы проведены качественно. В проект было инвестировано 220 миллионов гривен.

"Общая длина этой дороги 2,8 километра в четыре полосы. Сделаны качественные отбойники со всех сторон для того, чтобы четко соблюдались правила дорожного движения и для упреждения несанкционированного пересечения дороги. Кроме того, установлены дорожные знаки, современное LED-освещение, ну и безусловно, очень качественная разметка, которая, я уверен, простоит не один год", - заявил Шурма.

Источник: https://censor.net.ua/n3138991
 
 
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а по нашій вулиці не кожна машина проїде
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фото потом пришлю, як виберусь (в дєпутати))))
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Зеленський скомандував дорогам - "Покращуватися!"
І начебто за велінням парфумів спонтанно з'явилося нове шосе.
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И президент не приезжал резать ленточки и открывать дорожный знак, как же так?
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блин, не могу вспомнить, где эта дорога. Запорожцы, подскажите.
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ну если бы ты работал на заводе, знал бы где эта дорога
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а у нас розібрали залізницю, шо йшла в центр міста до машбудзаводу союзного значення та ше вєтку на сахзавод (сам сахзавод розібрали ше раніше). Рейки пішли на переплавку на московію
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Встигли хоч дорогу побудувати до початку епохи бабусиного рейдерства. Напевне, вже пожалкували.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе
 
 
 
 
 
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