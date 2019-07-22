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 Портнова вызывают в Управление спецрасследований ГПУ для допроса на 29 июля. ДОКУМЕНТ

Бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов вызывается в Управление спецрасследований Генпрокуратуры Украины на 29 июля для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в в уголовном производстве от 25 ноября 2013 года по фактам преступного препятствования проведению митингов в ноябре 2013г. - февраля 2014г.

Соответствующий документ размещен на сайте Генпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Гр-н Портнов, проживающий по адресу: г.Киев, в соответствии с требованиями ст 133, 135 Вам необходимо явиться 29 июля 2019 в 11.00 в Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42013110000001029", - говорится в сообщении.

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Портнова вызывают в Управление спецрасследований ГПУ для допроса на 29 июля 01
Портнова вызывают в Управление спецрасследований ГПУ для допроса на 29 июля 02

Источник: https://censor.net.ua/n3138988
 
   
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Зеля президент . При прошлом президенте гниды боялись приезжать в Украину . Я очень надеюсь , что команда зе не имеет ничего общего с ватой .
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йому тепер по-барабану навіть Горбатюк.
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Юга спешит но сегодня он клоун при Зеленском и скорее всего югика повяжут под белы рученьки раньше чем Портнов явится на допрос к тем кто уже никто и зовут которых никак
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Зе, когда вора и мародера Петруху посадят?

Зе, ты это обещал украинцам, не забывай!
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Вам же посли G7 дипломатично натякнули, що тоді ви і ваші портнови до Ростова вже не добіжать.
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Ту как так можна! Это же будущий премьер зелузера!
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