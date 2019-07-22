 Портнова вызывают в Управление спецрасследований ГПУ для допроса на 29 июля. ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ размещен на сайте Генпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Гр-н Портнов, проживающий по адресу: г.Киев, в соответствии с требованиями ст 133, 135 Вам необходимо явиться 29 июля 2019 в 11.00 в Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42013110000001029", - говорится в сообщении.

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