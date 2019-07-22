 Глобальный экономический кризис останавливает развитие мировой металлургии: задело и Украину, - СМИ

В результате подорожания сырья, а также падения спроса на сталь в Европе и США останавливается развитие металлургических производств. Кроме того, ряд европейских компаний уже сообщили о сокращении объемов производства. В частности, на европейских заводах Arcelor Mittal производство будет снижено на 3,3 млн тонн, а 1,4 тыс. работников, входящих в состав корпорации крупнейшего меткомбината ЕС Ilva, будут отправлены на 13 недель в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает "5 канал".



Кризисные явления касаются и США. Так, по данным СМИ, в Америке планируют сокращать развитие отрасли, сообщил в комментарии журналистам эксперт по металлургии Станислав Зинченко.



"Вторая по величине компания US Steel в США также заявила о том, что на трех или четырех заводах будут останавливаться домны. Кроме того, будут строиться новые, как было запланировано. Суммарно на 10 млн тонн планируется сокращение их производства. Это очень большое количество", - заявил Зинченко.



Как сообщалось ранее, проблемы коснулись и корпорации "Индустриальный союз Донбасса". Венгерское предприятие ИСД Dunaferr в последние годы регулярно испытывает проблемы, и еще в 2017 году министр национального развития Венгрии Миклош Шестак озвучил идею о выкупе завода, который в то время накопил 700 млн евро долгов. Меткомбинат ИСД Huta Częstochowa в Польше остановился в июне этого года - из более чем 1,2 тыс. сотрудников предприятия работают только 159.



В Украине проблемы ИСД коснулись Днепровского металлургического комбината, который в силу совокупности причин проходит процедуру банкротства.



"Нынешние финансовые трудности завода - это совокупность старых проблем с долгами и нынешней плохой конъюнктуры рынка, указывают эксперты", - говорится в материале.



В Днепровском металлургическом комбинате заявили: "Этот непростой период, связанный с возбуждением производства по делу о банкротстве ПАО "Днепровский меткомбинат ", предприятие рассчитывает работать в обычном режиме и пройти его без простоев производства".