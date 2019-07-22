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 Глобальный экономический кризис останавливает развитие мировой металлургии: задело и Украину, - СМИ

Проблемы коснулись и корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

В результате подорожания сырья, а также падения спроса на сталь в Европе и США останавливается развитие металлургических производств. Кроме того, ряд европейских компаний уже сообщили о сокращении объемов производства. В частности, на европейских заводах Arcelor Mittal производство будет снижено на 3,3 млн тонн, а 1,4 тыс. работников, входящих в состав корпорации крупнейшего меткомбината ЕС Ilva, будут отправлены на 13 недель в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает "5 канал".

Глобальный экономический кризис останавливает развитие мировой металлургии: задело и Украину, - СМИ 01
Кризисные явления касаются и США. Так, по данным СМИ, в Америке планируют сокращать развитие отрасли, сообщил в комментарии журналистам эксперт по металлургии Станислав Зинченко.

"Вторая по величине компания US Steel в США также заявила о том, что на трех или четырех заводах будут останавливаться домны. Кроме того, будут строиться новые, как было запланировано. Суммарно на 10 млн тонн планируется сокращение их производства. Это очень большое количество", - заявил Зинченко.

Как сообщалось ранее, проблемы коснулись и корпорации "Индустриальный союз Донбасса". Венгерское предприятие ИСД Dunaferr в последние годы регулярно испытывает проблемы, и еще в 2017 году министр национального развития Венгрии Миклош Шестак озвучил идею о выкупе завода, который в то время накопил 700 млн евро долгов. Меткомбинат ИСД Huta Częstochowa в Польше остановился в июне этого года - из более чем 1,2 тыс. сотрудников предприятия работают только 159.

В Украине проблемы ИСД коснулись Днепровского металлургического комбината, который в силу совокупности причин проходит процедуру банкротства.

"Нынешние финансовые трудности завода - это совокупность старых проблем с долгами и нынешней плохой конъюнктуры рынка, указывают эксперты", - говорится в материале.

В Днепровском металлургическом комбинате заявили: "Этот непростой период, связанный с возбуждением производства по делу о банкротстве ПАО "Днепровский меткомбинат ", предприятие рассчитывает работать в обычном режиме и пройти его без простоев производства".

Источник: https://censor.net.ua/n3138985
 
 
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Что теперь ччителя не будут получать 4000 долларов в месяц? Клятый порошенко!
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Потрібно закрити ці говнозаводи і експортувати руду, якщо виробництво металу стало збитковим! Руду куплять завжди, ті в кого руки ростуть не з жопи і ті хто вміє виробляти не тільки металобрухт і отримувати високу додаткову вартість!
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Выборы кончились, начались суровые будни. Экономика всякая.
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Та ну, він її й не полишав. Україна може похвалитись суцільною кризою. Переплюне будь-кого.
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Ну, граждане фотографы и комедианты, за работу. Поднимайте страну.
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Есть старая хроника 80-х годов ,можно сделать фотомонтаж с радостными лицами сталеваров,доменщиков,свинарей и садоводов
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Глобальна криза це кацапія. Українська-прихильники зеленого непорозуміння.
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от-от, почекаємо даних держстату про зміну рівня ЗВР і держборгу...
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О! Нескладухи начались! Киризис видите ли! А ведь только -только хотели подолаты зубожиння, а тут нате - кризис! С з/пл по 4 тыщщи эвро, да с освобождением от коммуналки тех кому за 70 придется погодить. Ну не беда, главное шо юзик прошел в нардепы!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлобальный экономический кризис останавливает развитие мировой металлургии: задело и Украину, - СМИ
 
 
 
 
 
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