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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Присвоение" бренда партии мажоритарщиками, скупка голосов и злоупотребление служебным положением, - международные наблюдатели об особенностях избирательной кампании

"Клонирование" политических брендов участниками избирательной гонки стало одной из особенностей последней парламентской кампании в Украине.

Об этом говорится в отчете Миссии международных наблюдателей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Присвоение бренда одной из партий несколькими кандидатами, которые баллотировались путем самовыдвижения, было одним из главных особенностей этих выборов, которое получило название "клонирование", - говорится в документе.

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В отчете подчеркивается, что "широкомасштабная практика скупки голосов могла повлиять на выбор при голосовании, а злоупотребление служебным положением не обеспечило равных возможностей для участников гонки".

Источник: https://censor.net.ua/n3138984
 
 
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Ой! Неужели кто-то использовал бренд ПЭСиков?
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Ой! Неужели кто-то использовал бренд ПЭСиков?
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бренд песиков не использовали, только зелень подЗЕлупную
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Собак или песиков заводят для охраны, а вот зачем вас шакалов ******* завел- загадка. Парируй зешакал рюськэ
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Так ты почаще етти мой с мылом, и плесени не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Присвоение" бренда партии мажоритарщиками, скупка голосов и злоупотребление служебным положением, - международные наблюдатели об особенностях избирательной кампании
 
 
 
 
 
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